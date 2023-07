Người bố Chủ tịch tập đoàn Top 10 thế giới của tài tử Cha In Pyo qua đời

Trưa 9/7, tờ Hankook Ilbo đưa tin bố đẻ của tài tử Cha In Pyo - ông Cha Su Woong - đã từ trần vào hôm 8/7 sau thời gian điều trị căn bệnh mãn tính. Ông trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 83. Theo truyền thông Hàn Quốc, gia quyến cố Chủ tịch tập đoàn Woosung Shipping không tiết lộ căn bệnh ông mắc phải. Tờ Hankook Ilbo cho hay tang lễ của ông Cha Su Woong sẽ được diễn ra ở nhà tang lễ bệnh viện St. Mary (Seoul) vào ngày 11/7 tới đây.

Trên trang cá nhân, Cha In Pyo bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của bố đẻ: "Tạm biệt bố. Đến một ngày nào đó, bố con mình sẽ gặp lại nhau trên thiên đường. Con yêu bố. Cảm ơn bố vì tất cả mọi thứ bố đã làm cho chúng con". Bà xã Cha In Pyo - nữ diễn viên Shin Ae Ra cũng không kìm nén được nỗi buồn khi phải chứng kiến người thân qua đời: "Bố luôn là người con luôn yêu quý và kính trọng. Mong bố sẽ được an nghỉ ở một nơi bình yên, không còn phải chịu đau đớn".

Ông Cha Su Woong (bên phải) qua đời cách đây 1 ngày, hưởng thọ 83 tuổi

Ông Cha Su Woong từng giữ chức Chủ tịch của tập đoàn hàng hải nổi tiếng Woosung Shipping. Được biết, Woosung Shipping từng lọt Top 10 tập đoàn hàng hải lớn nhất toàn cầu. Theo tờ The Korea Economic Daily, vào năm 2005, tập đoàn này đạt doanh thu 150 triệu USD (tương đương 3.548 tỷ đổng). Đây cũng là mức doanh thu ổn định của Woosung Shipping trong suốt nhiều năm.

Cha In Pyo sinh năm 1967, nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Tình yêu hoàn hảo… Xuất thân từ gia đình tài phiệt song nam tài tử lại sẵn sàng từ chối tiếp quản việc kinh doanh của bố để theo đuổi nghệ thuật.

Cha In Pyo và nữ diễn viên Shin Ae Ra kết hôn vào năm 1995. Đến năm 1998, cặp đôi đình đám chào đón cậu con trai đầu lòng. Ngoài ra, họ còn lần lượt nhận nuôi thêm 2 con gái vào năm 2005 và 2008, chăm sóc, yêu thương không khác gì con đẻ.