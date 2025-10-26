"Tái sinh": Khi nghệ thuật đồng hành cùng hành trình chiến thắng ung thư vú

Điểm đặc biệt, họa sĩ Quỳnh Liên lựa chọn tổ chức khai mạc triển lãm "Tái sinh" và sự kiện truyền thông "Nâng cao nhận thức ung thư vú" cùng một thời gian và địa điểm. Quyết định này, theo chị, là cách gửi gắm thông điệp về sự song hành của nghệ thuật và ý chí kiên cường của người phụ nữ, nơi những giá trị tinh thần được khơi dậy từ chính hành trình vượt qua nỗi đau để tìm thấy vẻ đẹp mới của cuộc sống.

Trước ngày khai mạc, một trong những tác phẩm tại triển lãm đã được bán thành công. Tác phẩm Nơ hồng, cũng là một trong những tác tẩm tâm huyết của Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên, chị đã quyết định dành toàn bộ số tiền thu được để ủng hộ Quỹ bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị ung thư, như một cách nối dài thông điệp sẻ chia và lan tỏa tinh thần "không ai chiến đấu một mình".

Sự kiện do họa sĩ Quỳnh Liên phối hợp cùng Công ty cổ phần Điêu khắc Liên Vũ và Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường tổ chức. Đây là hoạt động nối tiếp chuỗi chương trình "Phụ nữ kiên cường" với sứ mệnh đồng hành cùng bệnh nhân ung thư vú, tôn vinh tinh thần vượt qua nghịch cảnh và tái sinh trong cuộc sống.

Nghệ thuật từ những mảnh vỡ

"Tái sinh" trưng bày 20 bức tranh mosaic làm từ vật liệu phế thải: gạch, gốm, chai lọ… Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về sự hồi sinh, nơi những vật tưởng như bỏ đi lại trở thành biểu tượng của nghị lực.

Tác phẩm "Hóa chất đỏ" gây ấn tượng mạnh khi gợi nhắc những đau đớn của quá trình điều trị ung thư, đồng thời tôn vinh ý chí vượt lên của người phụ nữ.

Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên chia sẻ: "Mỗi tác phẩm là một nhịp thở mới, được hồi sinh từ những mảnh vỡ. Nghệ thuật giúp tôi tìm thấy nghị lực, và nghị lực chính là nguồn sáng để tôi tiếp tục sáng tạo."

Với chị, sáng tạo nghệ thuật không chỉ là hành trình thẩm mỹ mà còn là cách đối thoại với những trải nghiệm sống. Từ năm 2019, chị khởi xướng dự án "Tranh ghép tường làng Liên Mạc" biến những bức tường rêu cũ thành tranh gốm tái chế, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và yêu cái đẹp.

Khi nghệ thuật trở thành liệu pháp chữa lành

Ý tưởng "Tái sinh" được họa sĩ ấp ủ từ năm 2024, xuất phát từ mong muốn biến những vật liệu bỏ đi thành tác phẩm mang thông điệp sống tích cực. "Mỗi mảnh gốm, mảnh gạch đều như một phần ký ức được hồi sinh, cũng như con người, ai cũng xứng đáng được yêu thương và làm mới chính mình," chị nói.

Triển lãm đồng thời mở ra không gian kết nối giữa nghệ thuật và cộng đồng, khi nhiều thành viên của Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường, những người từng chiến đấu với ung thư, cùng tham gia chia sẻ câu chuyện tái sinh của mình. Bên cạnh đó, sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về Ung thư vú giúp rất nhiều phụ nữ có được kiến thức, kinh nghiệm và nghị lực để nhận thức và chăm sóc sức khoẻ đúng cách.

Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường được thành lập năm 2014 bởi những phụ nữ từng điều trị ung thư vú. Sau hơn 11 năm, mạng lưới đã có 27 chi nhánh với hơn 1.500 thành viên trên cả nước, tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, hỗ trợ bệnh nhân và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn.

Triển lãm "Tái sinh" vì thế không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn là nơi kết nối tinh thần, khơi gợi niềm tin sống tích cực. Song hành cùng triển lãm là sự kiện "Nâng cao nhận thức về ung thư vú" hoạt động ý nghĩa nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện sớm và chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân.

"Tái sinh" mở cửa tự do từ ngày 25/10 đến 15/11 tại 22 phố Hoàng Liên, Liên Mạc, Hà Nội.