Vì sao không tiêm vắc xin HPV trước 9 tuổi?

Độ tuổi khuyến cáo tiêm vắc xin HPV cho nữ giới hiện nay dù trong nước hay quốc tế đều là 9 - 45 tuổi. Nhìn chung, không phải tiêm càng sớm thì càng tốt, chưa kể mỗi loại vắc xin có những đặc tính và tác dụng khác nhau. Với vắc xin HPV, không nên tiêm sớm hơn 9 tuổi vì các lý do sau:

Tính an toàn và hiệu quả chưa được nghiên cứu đầy đủ

Hiện tại, các nhà sản xuất vắc xin HPV và các tổ chức y tế lớn như WHO, CDC hay GAVI chỉ khuyến cáo tiêm vắc xin cho người từ 9 tuổi trở lên. Lý do là vì chưa có đủ nghiên cứu đánh giá về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin ở trẻ dưới 9 tuổi, nên việc tiêm sớm hơn độ tuổi này không được cấp phép hoặc khuyến khích.

Hệ miễn dịch dưới 9 tuổi chưa lý tưởng với vắc xin HPV

Trẻ dưới 9 tuổi thường có hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ, dẫn đến nguy cơ không tạo được phản ứng miễn dịch mạnh và bền vững sau tiêm. Ngược lại, từ 9 tuổi trở lên, cơ thể trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn tiền dậy thì - thời điểm mà phản ứng miễn dịch với vắc xin HPV được ghi nhận là rất mạnh, thậm chí mạnh hơn cả người trưởng thành.

Nguy cơ phơi nhiễm HPV trước 9 tuổi thấp, nhận thức về HPV tốt hơn

HPV chủ yếu lây qua đường tình dục hoặc tiếp xúc da kề da thân mật. Trẻ em dưới 9 tuổi gần như chưa có nguy cơ phơi nhiễm, nên việc tiêm quá sớm cũng không mang lại lợi ích thực tế nào. Việc chọn thời điểm tiêm đúng độ tuổi không chỉ giúp sinh miễn dịch hiệu quả mà còn tránh lãng phí liều vắc xin không cần thiết. Chưa kể, sau 9 tuổi thì nhận thức về HPV sẽ tốt hơn khi còn quá nhỏ.

Ảnh minh họa

Vậy độ tuổi nào là lý tưởng để tiêm vắc xin HPV?

Từ 9 - 14 tuổi là khoảng thời gian được WHO, CDC và nhiều tổ chức y tế quốc tế đánh giá là “thời điểm vàng” để tiêm vắc xin HPV. Ở độ tuổi này, cơ thể vừa có khả năng đáp ứng miễn dịch tối ưu với vắc xin lại vừa có xác suất phơi nhiễm thấp do chưa bước vào giai đoạn quan hệ tình dục. Vì vậy là độ tuổi vắc xin HPV đạt hiệu quả cao nhất, bền vững nhất, phòng đúng lúc nhất.

Đặc biệt, nếu tiêm trong độ tuổi này, trẻ chỉ cần 2 mũi vắc xin cách nhau tối thiểu 6 tháng, thay vì 3 mũi như người lớn. Điều này giúp đơn giản hóa lịch tiêm, tăng tỷ lệ hoàn thành và tiết kiệm chi phí. Còn từ 15 - 45 tuổi, vẫn nên tiêm vắc xin HPV nếu chưa từng tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều. Tuy nhiên, hiệu quả phòng ngừa có thể giảm một phần nếu người đó đã từng phơi nhiễm với virus HPV và vẫn cần tiêm đủ 3 mũi theo phác đồ khuyến nghị.