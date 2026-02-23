Nhiều năm qua, khán giả quen với format Táo Quân trên một sân khấu cố định, nơi các Táo lần lượt chầu trời, đối đáp bằng những màn tung hứng dài hơi và kết lại bằng một bài ca tổng kết. Đến năm nay, mọi thứ đã được tái định vị theo một cách hoàn toàn khác. Ở Giời ơi! Mình Đi Đâu Thế?, câu chuyện không còn bó hẹp trong không gian nhà hát, mà được xây dựng thành chuỗi tình huống đời thường, đan xen giữa hiện thực và thế giới giả tưởng, tạo cảm giác gần với series truyền hình hơn là một chương trình ghi hình sân khấu.

Đứng sau bước chuyển mình táo bạo đó là đạo diễn Khải Anh. Anh là người thử nghiệm việc đưa AI vào quy trình sản xuất Giời ơi! Mình Đi Đâu Thế? như một phương án làm nghề mới: tối ưu chi phí, mở rộng không gian kể chuyện và đặt cược vào một cách tiếp cận khác cho dòng phim hài chính luận quen thuộc.

Xem lại những tập phim đã phát sóng, bên cạnh bối cảnh cuộc sống thường nhật nơi hạ giới, dễ thấy nhiều phân cảnh đều được kiến tạo nhờ công nghệ AI. Một thiên đình dát vàng với hệ thống bảng điều khiển phủ kín chân dung các Táo, một không gian số hóa nơi ba nhân vật bước đi giữa những dãy dữ liệu chạy dọc hai bên thành phố, hay bên trong một bộ não khổng lồ...

Những cảnh quay này, nếu dựng theo cách truyền thống, sẽ cần chi phí VFX rất lớn, thời gian hậu kỳ kéo dài và đội ngũ kỹ thuật hùng hậu. Nhưng với AI, ekip có thể dựng nên không gian ảo trong thời gian ngắn hơn, linh hoạt hơn và đặc biệt là mở rộng biên độ sáng tạo trong sản xuất.

Điều đáng nói là các cảnh AI không bị sượng trân và đây cũng là nỗi lo quen thuộc khi công nghệ tân tiên lấn sân quá đà. Màu sắc, ánh sáng và chuyển động được xử lý tương đối mượt, khi lồng ghép với diễn xuất thực tế vẫn giữ được sự liền mạch. Khán giả không có cảm giác đang xem một sản phẩm “demo công nghệ”, mà vẫn đang theo dõi một câu chuyện có nhịp điệu.

Hai bức ảnh hậu trường với phông xanh cho thấy rõ cách đoàn phim làm việc: diễn viên đứng trước một không gian trống hoàn toàn, chỉ có bàn ghế, giấy tờ, đạo cụ… Không cung điện. Không mây trời. Không thành phố tương lai. Tất cả chỉ là khoảng không. Phần còn lại thuộc về AI.

Nếu chỉ có công nghệ, bộ phim rất dễ biến thành một tác phẩm “sặc mùi” kỹ xảo. Thứ khiến mọi thứ mọi thứ trở nên nhất quán nằm ở diễn xuất của các nghệ sĩ. Trước phông xanh trống trơn, họ vẫn phải diễn như thể đang đứng giữa thiên đình hay bước vào một thế giới số hóa. Thực tế lúc quay không có gì ngoài vài dấu mốc đánh dấu vị trí. Vì vậy, diễn viên phải tự tưởng tượng không gian xung quanh, tự xác định mình đang nhìn vào đâu, nói chuyện với ai, thậm chí có lúc phải đối thoại với… khoảng không. Điều này càng nói lên khả năng nhập vai và diễn xuất tự nhiên, thoải mới từ dàn cast.

Việc đạo diễn Khải Anh đưa AI vào công tác sản xuất Giời ơi! Mình Đi Đâu Thế? không chỉ là một thử nghiệm mang tính thời điểm, mà còn là lời khẳng định rằng điện ảnh Việt hoàn toàn có thể chủ động bước vào dòng chảy công nghệ và xu hướng mới hiện nay. Trong bối cảnh chi phí sản xuất leo thang, áp lực đổi mới nội dung ngày càng nặng và thị hiếu khán giả thay đổi chóng mặt, AI mở ra những khả năng đáng kể, góp sức kiến tạo các bối cảnh phức tạp mà không cần trường quay đồ sộ, rút ngắn đáng kể thời gian tiền kỳ - hậu kỳ, đồng thời giải phóng những ý tưởng từng bị bó hẹp bởi giới hạn ngân sách.

