Những ngày gần đây, một đoạn clip ngắn trích từ phim Song Hỷ Lâm Nguy bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội. Chỉ với một câu thoại ngắn, video này đã chạm mốc hàng triệu lượt xem trên nhiều kênh khác nhau, trong đó có clip vượt 2,6 triệu view, kéo theo hàng nghìn bình luận nghẹn ngào. Cụ thể, trong phân cảnh ngắn, nhân vật của nghệ sĩ Lê Thiện để có màn tự hỏi - tự trả lời: “Tại sao người già tè dầm người ta ghét mà trẻ con tè dầm người ta không có trách?” - “Tại mẹ tụi mình có còn nữa đâu.” Không phải một triết lý lớn lao nhưng vẫn hàng triệu người phải phải đứng hình. Bởi ai cũng hiểu, câu hỏi kia không thực sự nói về chuyện “tè dầm”, mà là nói về một điều sâu sa hơn rất nhiều: chúng ta được yêu thương như thế nào và mất đi điều đó ra sao.

Trích đoạn phim Song Hỷ Lâm Nguy

Khi một câu hỏi nhỏ chạm vào nỗi cô đơn rất thật của người trưởng thành

Câu thoại trong phim Song Hỷ Lâm Nguy đặt ra một sự so sánh khá trực diện: trẻ con và người già, cùng một hành vi nhưng lại nhận hai cách phản ứng khác nhau. Một bên được bao dung, một bên dễ khiến người khác khó chịu, thậm chí bị né tránh. Tuy nhiên, điều khiến người xem dừng lại không nằm ở sự đối lập này, mà ở phần lý giải ngay sau đó: “Tại mẹ tụi mình có còn nữa đâu.” Chỉ một câu ngắn, nhưng đủ để chuyển hướng toàn bộ cách hiểu.

Trẻ con không bị trách không hẳn vì hành vi đó “dễ chấp nhận”, mà bởi phía sau luôn có một người sẵn sàng đứng ra gánh phần bất tiện, thường là mẹ. Việc lau dọn, chăm sóc hay chịu đựng được mặc định như một phần tự nhiên của tình thân, gần như không đi kèm với sự phán xét. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, người già khi quay lại trạng thái phụ thuộc lại không còn điểm tựa tương tự. Những hành vi từng được xem là “bình thường” ở trẻ nhỏ khi xuất hiện ở người lớn tuổi dễ bị nhìn nhận theo hướng tiêu cực hơn. Vấn đề vì thế không nằm ở hành vi, mà nằm ở việc ai là người đứng phía sau để bao dung hành vi đó.

Biểu cảm của Nhung trong Song Hỷ Lâm Nguy khi nghe về câu chuyện "tè dầm" cũng là biểu cảm chung của mọi khán giả



Đây cũng là lý do khiến đoạn thoại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người xem như giật mình nhận ra chính mình trong đó. Không ít bình luận thể hiện sự nghẹn ngào, người muốn gọi về cho mẹ, người lại lần đầu ý thức rõ việc “có mẹ” thực chất là một dạng chỗ dựa mà trước đây vẫn xem là hiển nhiên. Đoạn clip không cần đặt trong bối cảnh phim Song Hỷ Lâm Nguy thì cũng có thể chạm tới cảm xúc của đa phần khán giả, khi người trưởng thành phải “vận hành” như một cá thể độc lập, không còn nhiều thời gian cho sự yếu đuối. Khi còn nh việc mắc lỗi hay gây phiền toái có thể được bao dung bởi gia đình, đặc biệt là người mẹ nhưng khi lớn lên, đặc biệt là lúc già đi, không còn ai mặc nhiên đứng ra thay chúng ta gánh đỡ.

Một phân cảnh nổi bật giữa tổng thể còn gây tranh luận

Sự viral của đoạn clip ngắn cũng kéo theo sự quan tâm dành cho Song Hỷ Lâm Nguy, tuy nhiên phản ứng của người xem về tổng thể bộ phim lại không hề tương xứng với sức hút của riêng phân cảnh này. Về nội dung, Song Hỷ Lâm Nguy lấy bối cảnh hai đám cưới, một sang trọng, một bình dân, được tổ chức đối diện nhau, nhưng trớ trêu là danh sách khách mời của hai bên lại trùng khớp hoàn toàn. Từ đó, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, va chạm giữa hai gia đình và ekip tổ chức sự kiện được triển khai, xoay quanh câu chuyện thể diện, mối quan hệ và những xung đột chuẩn đám cưới Việt.

Ý tưởng được đánh giá là thú vị và dễ khai thác tuy nhiên, theo một số đánh giá, phần kịch bản của Song Hỷ Lâm Nguy lại chưa tận dụng tốt tiền đề này. Tình huống chính dù trớ trêu nhưng cách phát triển bị nhận xét là còn lỏng, nhiều chi tiết xử lý nhanh hoặc thiếu logic, khiến tổng thể câu chuyện trở nên rời rạc và chưa đủ lực để giữ cảm xúc xuyên suốt. Bên cạnh đó, nhịp phim và cách xây dựng nhân vật cũng là điểm gây tranh luận. Dàn cast gồm cả gương mặt trẻ lẫn diễn viên kỳ cựu, nhưng sự chênh lệch về diễn xuất khiến mạch phim đôi lúc thiếu đồng đều. Trong khi lớp diễn viên trẻ, nhất là 2 nữ chính Misthy - Jun Vũ vẫn còn bị chê bai vì thoại và biểu cảm, thì các gương mặt giàu kinh nghiệm lại là nhận về phản ứng tương đối tốt.

Cả Misthy lẫn Jun Vũ đều gây tranh cãi trong Song Hỷ Lâm Nguy

Chính vì vậy, phân đoạn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Lê Thiện dù ít trở nên nổi bật hơn hẳn. Không liên quan trực tiếp đến tuyến truyện chính về hai đám cưới, nhưng cảnh phim này lại đánh thẳng vào cảm xúc của khán giả. Diễn xuất tiết chế, lời thoại ngắn càng khiến phân đoạn này dễ dàng tách ra khỏi tổng thể bộ phim, lan truyền độc lập trên mạng xã hội và thậm chí trở thành lý do duy nhất khiến Song Hỷ Lâm Nguy được nhắc đến.

