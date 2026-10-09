Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn đặt bàn trà lớn giữa phòng khách? 2 thiết kế mới tối giản, thanh thoát, không chiếm lĩnh không gian

Trong cách bài trí phòng khách quen thuộc, bàn trà thường được đặt cùng bộ ghế và gần như mặc định nằm ở vị trí trung tâm. Nhà dùng sofa hay bộ bàn ghế gỗ cũng vậy, chiếc bàn thường được chọn với kích thước tương xứng, đủ rộng để đặt ấm chén, hoa quả và những món đồ sử dụng hàng ngày. Với phòng khách rộng, cách bố trí này đến nay vẫn rất hợp lý, vừa tiện sử dụng vừa tạo thành một khu vực tiếp khách rõ ràng. Thế nhưng, bước vào những căn hộ của các gia đình trẻ hiện nay, bàn trà đang có xu hướng được thu nhỏ đáng kể. Điều này càng dễ thấy ở chung cư, nơi phòng khách thường liên thông với bếp và bàn ăn, nên khoảng trống giữa nhà cũng trở nên đáng giá hơn. Một chiếc bàn lớn nằm cố định ở trung tâm có thể cân đối với bộ ghế, nhưng chưa chắc phù hợp với cách cả gia đình sử dụng không gian mỗi ngày.

Bởi vậy, thay vì mặc định bộ ghế lớn phải đi cùng một chiếc bàn lớn, nhiều người trẻ bắt đầu ưu tiên những thiết kế nhỏ gọn, dễ thay đổi vị trí và linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng.

Vì sao bàn trà lớn đôi khi không còn là lựa chọn đầu tiên?

1. Khoảng giữa phòng khách ngày càng có nhiều việc phải làm

Đặc biệt trong căn hộ nhỏ, đây không chỉ là nơi đặt bàn trà. Khoảng trống trước sofa có thể trở thành chỗ trẻ ngồi chơi, nơi cả nhà trải thảm ngồi, tập thể dục hoặc đơn giản là khoảng lưu thông giữa các khu vực. Một chiếc bàn lớn cố định đồng nghĩa phần diện tích này gần như chỉ còn một công năng.

2. Diện tích chiếc bàn chưa phải toàn bộ khoảng trống cần dành cho nó

Xung quanh bàn vẫn cần khoảng cách để mọi người ngồi xuống, đứng lên và di chuyển. Vì thế, một chiếc bàn nhìn không quá đồ sộ trong cửa hàng khi đưa vào phòng khách chung cư nhỏ đôi khi lại khiến lối đi bị chia vụn và khu vực sofa/ghế ngồi trở nên chật hơn dự tính.

3. Người trẻ ngày càng ít sử dụng bàn trà theo cách truyền thống

Không phải gia đình nào cũng thường xuyên bày cả bộ ấm chén, khay bánh hay nhiều đồ tiếp khách trên bàn. Với nhà chỉ có 2-3 người, nhu cầu hàng ngày đôi khi chỉ là một chỗ đặt cốc nước, điện thoại, điều khiển tivi hoặc vài món đồ nhỏ. Khi nhu cầu sử dụng thay đổi, kích thước bàn cũng không nhất thiết phải giữ như trước.

Lựa chọn 1: Bàn trà nhỏ dạng bàn lồng

Thay cho một chiếc bàn lớn chiếm phần lớn khoảng trống giữa khu vực tiếp khách, bàn lồng gồm hai hoặc nhiều bàn nhỏ có kích thước khác nhau. Khi không cần dùng nhiều, chúng có thể xếp gọn vào cùng một khu vực; lúc có khách hoặc cần thêm chỗ đặt đồ, gia đình chỉ việc tách từng bàn ra sử dụng. Chính khả năng thay đổi này khiến bàn lồng khá hợp với phòng khách của người trẻ. Ngày thường, gia đình có thể chỉ để một bàn nhỏ gần chỗ ngồi, nhờ đó khoảng giữa phòng được thông thoáng hơn. Đến khi cần tiếp khách, ăn nhẹ hay đặt thêm đồ, chiếc bàn còn lại mới được kéo ra.

Bàn lồng cũng không bắt buộc phải nằm cố định ở chính giữa bộ ghế. Sau khi sử dụng, từng chiếc có thể được đưa về cạnh ghế hoặc một góc phù hợp, trả lại khoảng trống cho những hoạt động khác. Với căn hộ không quá rộng, một món nội thất có thể thay đổi vị trí theo nhu cầu thường hữu ích hơn một chiếc bàn lớn luôn chiếm một khoảng cố định. Tuy nhiên, càng nhiều bàn nhỏ không đồng nghĩa càng tiện. Hai chiếc có kích thước hợp lý thường đã đáp ứng được khá nhiều tình huống; nếu bày quá nhiều, phòng khách lại dễ trở nên chật và rối.

Lựa chọn 2: Bàn phụ nhỏ đặt cạnh chỗ ngồi

Một hướng khác còn tối giản hơn là không nhất thiết phải có bàn trà cố định ở chính giữa phòng khách. Thay vào đó, gia đình có thể sử dụng một hoặc hai chiếc bàn phụ nhỏ đặt cạnh ghế ngồi, khi cần mới kéo lại gần. Cách bố trí này đặc biệt phù hợp với những gia đình trẻ ít người và không thường xuyên tiếp khách đông. Một chiếc bàn nhỏ vẫn đủ để đặt cốc nước, cuốn sách, điện thoại hay điều khiển tivi, trong khi phần diện tích phía trước bộ ghế gần như được để trống. Điểm khác biệt nằm ở chỗ chiếc bàn không còn một vị trí bất di bất dịch. Bình thường có thể đặt bên cạnh ghế, khi cần dùng mới kéo ra phía trước, đến lúc muốn có thêm khoảng trống để trẻ chơi, tập thể dục hay sinh hoạt, chỉ cần đưa bàn trở lại vị trí cũ.

Với kiểu bố trí này, gia đình nên chọn bàn đủ chắc chắn, kích thước tương xứng với khu vực ngồi và không quá nặng nếu thường xuyên phải di chuyển. Bàn cũng không nên nhỏ đến mức chỉ có tác dụng trang trí mà bất tiện khi thực sự cần đặt đồ.

Bàn trà lớn vẫn có chỗ trong phòng khách

Những thiết kế mới không có nghĩa bàn trà lớn đã lỗi thời. Nếu phòng khách rộng, gia đình đông người, thường xuyên tiếp khách hoặc đơn giản yêu thích cách bài trí truyền thống với một bộ ghế và bàn trà làm trung tâm, chiếc bàn kích thước lớn vẫn rất hợp lý. Sự thay đổi dễ nhận thấy hơn nằm ở nhà của người trẻ, đặc biệt là những căn hộ chung cư có diện tích vừa và nhỏ. Khi phòng khách, bàn ăn và bếp cùng chia sẻ một mặt bằng, người ở bắt đầu cân nhắc kỹ hơn mỗi món nội thất sẽ chiếm bao nhiêu diện tích và thực sự được sử dụng bao nhiêu trong ngày. Một khoảng sàn để trống lúc này không còn đồng nghĩa với thiếu đồ, mà có thể trở thành phần không gian rất có giá trị cho sinh hoạt hàng ngày.

Vì thế, bàn lồng hay bàn phụ nhỏ không hẳn đẹp hơn bàn trà truyền thống. Chúng đơn giản phù hợp với một cách sống khác: gia đình ít thành viên hơn, diện tích vừa phải hơn và phòng khách được sử dụng linh hoạt hơn thay vì xoay quanh một chiếc bàn lớn cố định.