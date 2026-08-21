Cùng là một cách để khách hàng cảm nhận mình đang được lợi, nhưng "mua 1 tặng 1" và "giảm giá 50%" lại là 2 chiến lược hoàn toàn khác nhau. Đằng sau những chương trình "tặng thêm một sản phẩm" là cả một chiến lược về tâm lý mua sắm, doanh thu và cách kiểm soát giá.

1. "Miễn phí" tạo cảm giác hời hơn "giảm 50%"

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách người tiêu dùng tiếp nhận hai thông điệp. Với "giảm 50%", khách hàng phải thực hiện một phép tính: Sản phẩm ban đầu giá bao nhiêu, sau khi giảm còn bao nhiêu và mình thực sự tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Trong khi đó, "mua 1 tặng 1" đưa ra lợi ích gần như ngay lập tức: Chỉ cần mua một sản phẩm nhưng nhận về hai sản phẩm.

Từ góc độ tâm lý, chữ "miễn phí" có sức hấp dẫn đặc biệt. Nghiên cứu được công bố trên Journal of Business Research cho thấy người tiêu dùng có thể phản ứng tích cực hơn với các chương trình mua 1 tặng 1, so với một số hình thức giảm giá tương đương về mặt giá trị kinh tế. Cách khuyến mãi được "đóng khung" có thể khiến khách hàng cảm nhận ưu đãi lớn hơn so với khi chỉ nhìn thấy một con số phần trăm.

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Đó cũng là lý do nhiều thương hiệu không đơn giản thông báo "giảm 50%" mà chuyển sang những thông điệp như "mua 1 tặng 1", "mua 2 tặng 1" hay "mua sản phẩm A, tặng sản phẩm B". Người mua không chỉ nhìn thấy mình đang trả ít tiền hơn mà còn có cảm giác nhận được thêm một thứ gì đó.

2. "Mua 1 tặng 1" là cách hạn chế hàng tồn kho

Đây là lý do đặc biệt quan trọng với những doanh nghiệp đang có lượng hàng tồn lớn. Hàng tồn kho không đơn giản chỉ nằm yên trong kho mà còn kéo theo chi phí lưu trữ, chi phí quản lý và rủi ro mất giá, đặc biệt với các sản phẩm có hạn sử dụng hoặc nhanh lỗi thời.

Thay vì giảm trực tiếp 50%, doanh nghiệp có thể dùng một sản phẩm đang bán tốt để "kéo" thêm một sản phẩm tồn kho. Cách này giúp doanh nghiệp đưa được hai đơn vị hàng hóa ra thị trường trong một giao dịch, thay vì chỉ giảm giá một sản phẩm và chờ khách hàng mua thêm. Với hàng hóa cần giải phóng nhanh, đây có thể là lợi thế đáng kể.

Nghiên cứu về các chương trình mua 1 tặng 1 cũng chỉ ra rằng hình thức khuyến mãi này có thể thúc đẩy người tiêu dùng mua và tiêu thuhj nhiều sản phẩm hơn, đặc biệt khi sản phẩm có khả năng dự trữ.

3. Tặng thêm sản phẩm giúp doanh nghiệp bảo vệ giá niêm yết

Một lý do khác khiến doanh nghiệp thích "mua 1 tặng 1" là khả năng bảo vệ mặt bằng giá. Nếu một thương hiệu thường xuyên giảm giá trực tiếp 30%, 40% hay 50%, khách hàng có thể dần hình thành tâm lý chờ khuyến mãi. Khi đó, mức giá niêm yết ban đầu trở nên kém thuyết phục hơn bởi người mua đã quen với mức giá thấp.

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"Mua 1 tặng 1" giải quyết một phần vấn đề này bằng cách giữ nguyên giá bán của sản phẩm thứ nhất và thể hiện ưu đãi dưới dạng sản phẩm thứ 2 được tặng. Doanh nghiệp vẫn tạo được cảm giác khuyến mãi mạnh nhưng không nhất thiết phải thay đổi mức giá niêm yết.

Điều này đặc biệt quan trọng với các thương hiệu muốn duy trì hình ảnh sản phẩm có giá trị. Một sản phẩm liên tục được giảm giá sâu có thể khiến người tiêu dùng đặt câu hỏi về mức giá ban đầu. Trong khi đó, một sản phẩm được "tặng thêm" dễ được nhìn nhận như một chương trình ưu đãi có thời hạn hơn là dấu hiệu cho thấy sản phẩm đang bị bán dưới giá trị.

Vì vậy, "mua 1 tặng 1" không đơn thuần là một cách diễn đạt khác của giảm 50%. Với doanh nghiệp, đây là công cụ có thể đồng thời tạo cảm giác hời, giải phóng hàng tồn kho và hạn chế việc phá giá sản phẩm. Còn với người tiêu dùng, điều đáng cân nhắc vẫn là nhu cầu thực tế: Nếu không có món hàng được tặng, mình có mua sản phẩm đó hay không? Nếu câu trả lời là không, "món quà miễn phí" đôi khi lại là thứ khiến bạn chi nhiều tiền hơn dự định.

(Tổng hợp)