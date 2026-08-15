Mỗi bậc cha mẹ đều mang nặng tâm lý mong con thành rồng, thành phượng, dồn hết tâm sức đẩy con vào con đường phải thật xuất sắc. Người lớn ép con luyện đề, học thêm kín lịch, săn tìm điểm số tuyệt đối và tin rằng đó là cách tốt nhất để chịu trách nhiệm với tương lai của con. Thế nhưng, sự theo đuổi mù quáng ấy không mang lại sự trọn vẹn mà lại trở thành một cuộc tiêu hao từ hai phía. Đứa trẻ phải gánh trên vai áp lực vô tận, đánh mất niềm vui tuổi thơ, còn cha mẹ thì tự trói mình trong những chuỗi ngày lo âu, mệt mỏi.

Cái giá của sự hoàn hảo

Việc ép con trở nên quá xuất sắc bề ngoài nhìn như niềm vinh quang, nhưng thực chất lại là sự dằn vặt âm thầm cho cả gia đình. Những đứa trẻ được tôi luyện để trở nên vượt trội thường bị cuốn theo các mục tiêu lớn hơn, bay đến những vùng trời xa xôi, để lại cho cha mẹ chuỗi ngày dài cô đơn và ngóng đợi.

Ngược lại, những đứa trẻ bình thường lại có xu hướng gắn kết, thấu hiểu và gần gũi với gia đình hơn. Bên cạnh khoảng cách địa lý và cảm xúc, gánh nặng tâm lý cũng đè nặng lên đứa trẻ khi từ nhỏ đã bị nhồi nhét tư tưởng không được phép thua cuộc.

Chúng không dám phạm sai lầm, không dám thả lỏng, lúc nào cũng sống trong căng thẳng, cô độc và dễ suy sụp khi đối diện với thất bại. Về phía cha mẹ, việc hy sinh trọn vẹn thời gian, sự nghiệp để chạy đua cùng con chưa chắc đã đổi lại sự thấu hiểu, mà chỉ khiến mối quan hệ thêm xa cách, cả hai cùng tổn thương sâu sắc.

Chấp nhận sự bình thường của con

Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy đau khổ chỉ vì không chấp nhận được việc con mình là một người bình thường. Thực tế, thế giới này không có đứa trẻ nào hoàn hảo, mỗi đứa trẻ đều có nhịp độ phát triển và ưu nhược điểm riêng.

Việc buông bỏ chấp niệm, chấp nhận sự không hoàn hảo và cho phép con phạm sai lầm mới là sự tôn trọng cần có. Sức khỏe thể chất, một nhân cách lành mạnh, biết bao dung và biết ơn có giá trị hơn rất nhiều so với điểm số hay danh tiếng của các ngôi trường danh giá.

Chấp nhận con bình thường hoàn toàn không phải là bỏ mặc hay phó mặc cho số phận, mà là dùng một tâm thế bình thản nhất để đồng hành cùng con khôn lớn.

Từ chối cuộc đua thành tích mù quáng

Trẻ nhỏ ngày nay đang bị cuốn vào vòng xoáy áp lực học tập quá tải, mỗi ngày đều bị lấp đầy bởi bài tập và lớp học thêm đến mức không còn tuổi thơ. Cha mẹ cần tỉnh táo để không chạy theo phong trào, ngừng thúc ép con làm những điều vượt quá khả năng tiếp nhận.

Hãy sắp xếp cuộc sống và việc học của con một cách hợp lý dựa trên thiên hướng tự nhiên, dành cho con không gian nghỉ ngơi và trải nghiệm cuộc sống. Một môi trường trưởng thành thoải mái, không áp đặt sẽ nuôi dưỡng nên những đứa trẻ lạc quan, kiên cường, đồng thời giúp chính các bậc làm cha mẹ thoát khỏi những âu lo thường trực.

Lắng nghe cảm xúc thay vì chỉ nhìn vào điểm số

Nhiều phụ huynh chỉ quan tâm đến bảng điểm mà vô tình ngó lơ cảm xúc nội tâm của con cái. Những đứa trẻ mang danh xuất sắc thường giấu kín áp lực và nỗi cô đơn bên trong vì sợ làm cha mẹ thất vọng.

Hãy dành thời gian trò chuyện, lắng nghe tâm tư và quan sát những thay đổi cảm xúc của con thay vì chỉ hỏi han chuyện thành tích. Khi con mệt mỏi, hãy cho con điểm tựa để nghỉ ngơi; khi con thất bại, hãy động viên bằng sự tin tưởng.

Một đứa trẻ hiểu rằng tình yêu thương của cha mẹ là vô điều kiện sẽ luôn có được cảm giác an toàn, sự tự tin và lòng bao dung trong suốt cuộc đời.

Cha mẹ hãy sống tốt cuộc đời của chính mình

Không ít người gửi gắm toàn bộ ước mơ dang dở hay sự tiếc nuối của đời mình lên con cái, ép con phải thành công để bù đắp cho bản thân. Cách làm này không chỉ đè nặng áp lực lên vai con mà còn khiến cha mẹ tự đánh mất cuộc sống riêng.

Hãy học cách chăm sóc tốt cho chính mình, duy trì những đam mê và tận hưởng cuộc sống độc lập. Khi người lớn sống an vui, nguồn năng lượng tích cực ấy sẽ tự khắc lan tỏa sang con trẻ, giúp con hiểu rằng ý nghĩa cuộc đời nằm ở sự hạnh phúc và tự tại chứ không phải là cuộc đua đuổi theo sự hoàn hảo.

Cả đời người mải miết chạy theo sự xuất sắc để rồi nhận ra bình thường mới là trạng thái chân thực nhất của số đông. Nuôi dạy một đứa trẻ bình thường là một sự lựa chọn tỉnh táo, tạo cho con đường lui để lớn lên vững vàng và giữ cho cha mẹ khoảng lùi để sống an yên.

Suy cho cùng, một đứa trẻ bình an, khỏe mạnh, biết yêu thương và luôn gắn kết cùng gia đình mới là sự viên mãn trọn vẹn nhất.