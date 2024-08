Tại sao hạt lạc hay được dùng làm món khai vị?

Thời xưa, dù là quán trà hay quán trọ, vừa bước vào cửa, người phục vụ nhất định sẽ chào đón khách vừa đến với một đĩa lạc. Lạc rang cũng là món ăn không thể thiếu để đón các vị khách thăm nhà. Dù có rất nhiều loại hạt ngũ cốc trong tự nhiên nhưng hạt lạc được dùng nhiều hơn hạt thông, hạt hạnh nhân, hạt óc chó...



Sở dĩ hạt lạc được chọn là món ăn nhẹ phổ biến nhất vì được trồng rộng rãi ở nhiều nước châu Á với năng suất cao nên chi phí thấp. Sự phổ biến của hạt lạc ở nhiều nước chỉ đứng sau gạo, lúa mì và ngô. Nếu như người châu Âu dễ bị dị ứng với hạt lạc thì ở châu Á ít gặp hơn. Do đó đa phần mọi người đều có thể dùng mà không lo dị ứng.



Tiếp đến món này có thể được phục vụ nhanh nhất ở các quán ăn, nhà hàng. Khi thực khách vừa bước vào quán, trong lúc chờ đợi họ có thể nhâm nhi vài hạt lạc. Các món phổ biến ở nhà hàng, quán ăn là lạc rang muối, lạc rang gia vị, lạc da cá ...



Hạt lạc có vị ngọt nhẹ, bùi bùi và không quá nồng để ảnh hưởng khứu giác, vị giác cho các món chính sau đó. Trong lúc chờ đợi món ăn, mọi người vừa ăn vài hạt lạc vừa mở đầu câu chuyện một cách tự nhiên hơn.

Hạt lạc quen thuộc trong các bữa ăn. (Ảnh: Weibo)



Cuối cùng, hạt lạc chứa nhiều protein, có tác dụng làm giảm kích ứng dạ dày, ruột do rượu. Nếu bạn uống rượu khi bụng đói, ăn một ít lạc có thể làm giảm cảm giác khó chịu do uống rượu gây ra. Các vitamin và axit béo không bão hòa có trong lạc có thể bảo vệ gan và giảm tác hại do rượu gây ra. Hạt lạc không làm tăng gánh nặng tiêu hoá, không tạo cảm giác no nhanh. Đồng thời vị giòn thơm của hạt lạc là món ăn kèm với rượu vang hỗ trợ tiêu hóa rất tốt trong bữa ăn.