Tài sản quý giá của Thiên An

Thiên An hiện là cái tên được nhiều người quan tâm vì một số câu chuyện đời tư, kéo theo đó là hành trình làm nghề của cô cũng được nhắc lại. Từ một gương mặt quen thuộc trong những MV triệu view, cô từng bước chuyển hướng sang điện ảnh, tìm cách khẳng định mình trong vai trò diễn viên. Nhìn lại quãng thời gian lăn lội trong showbiz, tài sản quý giá nhất của Thiên An ngoài con gái thì có lẽ chính là những vai diễn đã giúp cô đến gần hơn với khán giả.

Từ hot girl Bình Dương đến nữ chính loạt MV triệu view

Sinh năm 1998 tại Bình Dương, Thiên An từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Công nghệ TP.HCM. Trước khi được biết đến trong showbiz, cô đã phải tự bươn chải từ khá sớm. Theo chia sẻ của Thiên An với HUTECH, cô từng làm nhiều công việc khác nhau, miễn đó là công việc chân chính có thể kiếm ra tiền. Thời điểm còn là sinh viên, cô cũng đã phải tự gây dựng cuộc sống thay vì chỉ dựa vào gia đình.

Bước ngoặt đến vào năm 2019, khi Thiên An được chọn xuất hiện trong các MV của Jack và K-ICM. Cô lần lượt góp mặt trong những sản phẩm như Bạc Phận, Sóng Gió, Sao Em Vô Tình... Trong đó, Sóng Gió nhanh chóng trở thành hiện tượng, đưa hình ảnh Thiên An trong MV đến với đông đảo khán giả.

Thiên An trong MV Sóng Gió

Từ một gương mặt gần như vô danh, Thiên An trở thành hot girl được chú ý trên mạng xã hội. Ngoại hình nổi bật cùng sự xuất hiện trong loạt MV đình đám giúp cô có thêm nhiều cơ hội trong lĩnh vực quảng cáo, thời trang và giải trí.

Thế nhưng, thời điểm ấy Thiên An chưa xác định mình sẽ trở thành diễn viên. Thậm chí trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, cô từng cho biết bản thân khá thận trọng với showbiz và không nhất thiết phải đứng trên sân khấu. Cô cũng thừa nhận mình từng nhận nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền và mong muốn có thu nhập ổn định, vừa đủ để cuộc sống bình yên.

Sau vài năm, định hướng ấy dần thay đổi. Thiên An bắt đầu nghiêm túc thử sức với phim ảnh, dù xuất phát điểm không phải một diễn viên được đào tạo bài bản.

Từ tay ngang đến những vai diễn lớn

Năm 2022 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Thiên An lần đầu đóng phim điện ảnh Mưu Kế Thượng Lưu. Cô đảm nhận vai chính Diana Nguyễn và được đạo diễn Trần Bửu Lộc lựa chọn sau quá trình casting online trong thời điểm dịch bệnh. Đây là một thử thách lớn bởi trước đó Thiên An chưa từng qua trường lớp diễn xuất.

Chính cô cũng thừa nhận mình gần như bước vào đoàn phim bằng bản năng. Khác với việc quay một MV chỉ mất vài ngày, Mưu Kế Thượng Lưu khiến Thiên An phải làm quen với lịch quay kéo dài khoảng một tháng, nhiều đêm quay đến sáng rồi tiếp tục công việc vào trưa hôm sau. Cô cho biết bản thân từng sốc vì cường độ làm việc của một đoàn phim. Đáng tiếc bộ phim này không thành công về mặt thương mại, diễn xuất của Thiên An cũng không được đánh giá cao.

Đáng chú ý, thời điểm quay phim, con gái của Thiên An còn rất nhỏ. Cô phải gửi con cho mẹ ở Bình Dương để lên TP.HCM làm việc. Có những hôm tranh thủ giữa lịch quay, cô chạy về thăm con rồi quay lại trường quay ngay trong đêm.

Sau Mưu Kế Thượng Lưu, Thiên An tiếp tục tham gia phim truyền hình Trên Cả Tình Thân. Đáng nói khi Thiên An đã để con gái, lúc này mới 16 tháng tuổi, xuất hiện cùng mình trong dự án.

Tới 2024, Thiên An có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất khi xuất hiện trong Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng năm 2024, đảm nhận vai Mỹ Kim, một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp trong câu chuyện về gia đình quyền quý ở Huế. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong quá trình chuyển mình của cô. Thiên An từng thừa nhận áp lực khi bị nhìn nhận dưới định kiến “hot girl đóng phim”, đồng thời cho biết bản thân phải liên tục học hỏi để tiến bộ. Sau Linh Miêu, cô nói rõ mong muốn theo đuổi phim ảnh lâu dài và tiếp tục học thêm về diễn xuất.

Song song với đóng phim, Thiên An vẫn nhận quảng cáo, làm mẫu thời trang, đại diện thương hiệu và thử sức với livestream bán hàng. Cô từng chia sẻ có những ngày làm việc tới 16-20 tiếng để có tiền trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình.

Đến năm 2025, Thiên An tiếp tục góp mặt trong Cải Mả, phim kinh dị của đạo diễn Thắng Vũ. Cô đảm nhận vai Yên, một nhân vật nữ xuất hiện xuyên suốt và giữ vai trò kết nối các tuyến truyện. Tuy nhiên vì những lùm xùm đời tư nổ ra đúng thời gian quảng bá phim, Thiên An dù giữ vai trò nữ chính nhưng bị cắt khỏi poster và không tham gia quảng bá phim.

Sau Cải Mả, Thiên An vẫn chưa có thêm bất cứ dự án phim nào, cô cũng kín tiếng hơn và không thường xuyên xuất hiện công khai ở những sự kiện lớn.