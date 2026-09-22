Sáng 22/9, phiên toà xét xử dân sự về việc "Tranh chấp xác định cha cho con" giữa Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) và Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An) diễn ra tại TAND khu vực 2, TP.HCM. Sau nhiều lần hoãn, vắng mặt thì lần này Jack và Thiên An cùng có mặt tại phiên toà để giải quyết sự việc.

Tại tòa ca sĩ Jack thừa nhận có tìm hiểu Thiên An vào năm 2020 nhưng sau đó chia tay. Cùng năm này, Thiên An báo đã mang thai. Thiên An cho biết việc cả hai bên nhau là tự nguyện, thời gian bầu bí cô và Jack vẫn ở cùng nhau, đi làm và sinh hoạt như bình thường. Đến khi sinh con, em bé do gia đình Thiên An chăm sóc, Jack đã chu cấp tổng cộng 106 triệu đồng bao gồm 30 triệu tiền chuyển khoản và 76 triệu đồng tiền mặt. Thiên An cho rằng từ trước đến nay Jack không chăm sóc, không qua lại, bản thân cô đã nhiều lần tạo cơ hội để anh thực hiện quyền làm cha nhưng bị từ chối.

Đáng nói nhất, tại phiên toà này chủ tọa công bố kết quả giám định ADN xác định bé gái con gái của Thiên An là con của ca sĩ Jack. Đây cũng là lần đầu tiên kết quả này được công bố.

Về kế hoạch chăm sóc bé, ca sĩ Jack cho biết, "Tôi sẽ tôn trọng Thiên An, ráng thu xếp thời gian và theo điều kiện của mẹ bé. Hiện tại bé cũng chưa biết tôi nên tôi cũng sẽ chậm rãi và từ tốn thôi. Tôi cũng mong muốn có lịch trình thăm nom rõ ràng, tôi sẽ phụ trách cái gì đó. Tôi chỉ muốn có trách nhiệm làm cha thôi, tôi không có giành bé gì cả, không muốn tách bé khỏi mẹ. Tôi chỉ mong được chăm sóc con tốt nhất về sau".

Hội thẩm nhân dân hỏi Thiên An cảm thấy sao khi bên nguyên đơn đòi chăm sóc con từ nay về sau. Thiên An cho rằng việc chăm sóc con không chỉ là lời hứa mà còn phải được thể hiện bằng hành động, trong đó có việc dành thời gian và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của một người cha đối với con. "Việc làm cha nói thì rất đơn giản, nhưng để thực hiện được thì phải sắp xếp thời gian để chăm sóc con, phải có tình cảm và sự hiện diện trong cuộc sống của con", Thiên An nói.

Thiên An cho rằng điều cô mong muốn là con có một cuộc sống bình thường, được lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ. Cô cũng cho biết bản thân chưa bao giờ ngăn cản con có tình cảm hay mối quan hệ với cha.

Ồn ào suốt 5 năm của Jack và Thiên An

Hồi tháng 7/2025, Jack mở họp báo lên tiếng về ồn ào cũng như thông báo tái xuất. Trong gần 2 tiếng, Jack và mẹ không giới thiệu sản phẩm âm nhạc như mong đợi, mà chủ yếu dành thời gian nói về mối quan hệ với Thiên An, chuyện chu cấp, quyền làm cha và những áp lực tinh thần nặng nề mà họ từng phải chịu đựng. Mẹ Jack nhiều lần bật khóc, bênh vực con trai và kể xấu về Thiên An. Jack trải lòng về việc từng nghĩ quẩn, xưng hô là "ba" và có lời nhắc nhủ trực tiếp đến bé Sol. Nam ca sĩ cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trách nhiệm.

Đến tháng 8/2025, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) đã tiếp nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, TP.HCM) - bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGĐ liên quan đến "tranh chấp về xác định cha cho con" với nguyên đơn là ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack/J97). Trong bản tự khai, Thiên An nêu rõ quan điểm không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Jack. Theo cô, phía nguyên đơn đưa ra yêu cầu thì phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh, cụ thể là việc xác định cháu bé Đ. có phải là con ruột của Jack hay không.

Trong bảng tự khai, Thiên An viết: "Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, gần gũi, thương yêu con tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án. Do vậy tôi xin quý tòa cho tôi được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng (vắng mặt tất cả các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử vụ án). Trong quá trình giải quyết vụ án, khi tôi vắng mặt, những vấn đề liên quan tới tôi, tòa án có thể làm việc với phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi hoặc người ủy quyền của tôi".

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