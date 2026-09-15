Lại Văn Sâm là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với truyền hình Việt Nam. Trước khi trở thành MC quen thuộc trên màn ảnh, ông từng có 12 năm học tập tại Nga, sau đó về nước và bắt đầu công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong nhiều năm làm nghề, tên tuổi Lại Văn Sâm gắn với hàng loạt chương trình như SV 96, SV 2000, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Chúng tôi là chiến sĩ, Ai là triệu phú, Không giới hạn - Sasuke Việt Nam... Ông cũng là một trong những người góp phần đặt nền móng cho các chương trình trò chơi truyền hình trên VTV3.

Ảnh: Internet

Đặc biệt, Ai là triệu phú là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Lại Văn Sâm. Ông gắn bó với chương trình trong 12 năm, tạo nên một hình ảnh quen thuộc với khán giả truyền hình. Khi ông chia tay chương trình năm 2017, sự tiếc nuối của công chúng cho thấy vị trí mà nam MC đã tạo dựng trong lòng người xem không đơn thuần đến từ một chương trình truyền hình.

Nghỉ hưu vào năm 2017, sau khoảng 30 năm làm việc tại VTV, nam MC sau đó vẫn tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình như Mặt trời bé con, Ký ức vui vẻ, Cơ hội cho ai?... Điều đáng nói là việc nghỉ hưu dường như không làm sức hút của Lại Văn Sâm giảm đi. Tuổi nghề lâu năm, vốn sống và cách dẫn gần gũi giúp ông tiếp tục được các chương trình truyền hình tìm đến. Tuổi tác vì thế không trở thành dấu chấm hết cho sự nghiệp, mà mở ra một giai đoạn khác, khi ông có thể xuất hiện theo cách chủ động và thoải mái hơn.

Nhiều người vẫn nghĩ một MC nổi danh như Lại Văn Sâm sẽ có cuộc sống vô cùng giàu có, ở nhà lầu, đi xe hơi. Thế nhưng trong một lần chia sẻ với truyền thông vào năm 2017, khi được hỏi sau khoảng 30 năm cống hiến, ông nhận được “tài sản” lớn nhất nào, Lại Văn Sâm trả lời rất rõ: đó là tình cảm của khán giả.

Ông kể rằng mình đi đến đâu cũng được người xem yêu quý, thậm chí trẻ em gặp ông không gọi bằng những cách xưng hô thông thường như “chào ông”, “chào bác” hay “chào chú”, mà “chào Lại Văn Sâm”. Với ông, đó là điều khiến bản thân rất thích thú và tự hào.

Thực tế, sức sống của cái tên Lại Văn Sâm qua nhiều năm phần nào cho thấy điều đó. Năm 2014, ông từng lọt Top 5 MC được bình chọn cao nhất trong một chương trình của VTV, bên cạnh nhiều gương mặt trẻ hơn.

Đến những năm gần đây, mỗi lần hình ảnh Lại Văn Sâm xuất hiện trở lại trên truyền hình vẫn nhận được sự chú ý của công chúng. Tháng 9/2026, hình ảnh ông thời trẻ được phục dựng bằng AI trong một phóng sự nhân dịp VTV kỷ niệm 56 năm thành lập tiếp tục khiến nhiều khán giả thích thú.

Ảnh: FBNV

Còn về chuyện tiền bạc, nam MC từng thẳng thắn nói ông không giàu như nhiều người nghĩ: “Tôi không bao giờ nghèo nhưng không giàu như các bạn bây giờ. Các bạn làm tôi quá kinh ngạc vì nghe bảo chạy một show là có trong tay chục triệu đồng, thậm chí trăm triệu đồng. Tôi chưa bao giờ được như thế.”

Hiện tại, MC quốc dân vẫn đang sống cùng gia đình trong ngôi nhà rộng 40m2, được xây lên thành 3 tầng chứ không phải biệt phủ như nhiều lời đồn. Chia sẻ thêm về nơi ở của mình, ông mô tả: "Đó là một ngôi nhà đơn giản, rất Việt Nam".

Sau khi nghỉ hưu, MC Lại Văn Sâm cho biết ông cũng có thêm nhiều thời gian dành cho gia đình và những sở thích cá nhân. Nhịp sống của ông vì thế cũng trở nên thong thả hơn sau nhiều năm gắn bó với truyền hình.

Ở tuổi gần 70, nếu nhìn lại hành trình đã qua, “tài sản” của Lại Văn Sâm có lẽ nằm ở những giá trị khó quy đổi thành tiền: một sự nghiệp đủ dài để trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả, một gia đình để trở về, sức khỏe và sự tự do để tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn. Và hơn hết, đó là tình cảm của công chúng - điều ông từng gọi là tài sản lớn nhất mình tích góp được sau hàng chục năm làm nghề.

Có người dành cả đời để tích lũy tiền bạc, nhà cửa hay những con số trong tài khoản. Còn với Lại Văn Sâm, điều đáng giá nhất có lẽ là sau từng ấy năm, cái tên ấy vẫn gợi lên trong lòng công chúng một giọng nói, một phong thái và những ký ức đẹp về truyền hình. Đó cũng là thứ tài sản không dễ mất đi, bởi càng được thời gian bồi đắp, càng trở nên khó định giá.

(Tổng hợp)