Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày Rằm tháng 8 Âm lịch

Trong đêm trăng tròn nhất của tháng 8 Âm lịch, khi cả nhà quây quần bên mâm cỗ Trung Thu, ba con giáp này sẽ đón một ngày vận trình đặc biệt thuận lợi. Ngày Nhâm Dần vốn đã là ngày cát, bởi Can Nhâm thuộc Thủy sinh ra Chi Dần thuộc Mộc, tạo nên mối quan hệ tương sinh êm thuận ngay trong ngày. Không dừng lại ở đó, chi Dần của ngày còn tam hợp cùng Ngọ và Tuất để tạo thành Hỏa cục, như ánh lửa bập bùng hòa cùng ánh trăng rằm, khiến vận trình của ba con giáp này thêm phần rực rỡ đúng vào dịp đoàn viên lớn nhất mùa thu.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là chủ nhân thật sự của ngày này, khi chi Dần chính là gốc tạo nên toàn bộ thế hợp. Vận trình nổi bật nhất rơi vào công việc và sự nghiệp. Dù rơi vào dịp lễ, một tin vui về công việc vẫn có thể đến bất ngờ, có thể là một lời khen từ cấp trên hoặc một cơ hội hợp tác được ngỏ ý ngay trong những ngày nghỉ. Người tuổi Dần làm kinh doanh mùa Trung Thu cũng dễ bán chạy hơn dự tính, khách quen quay lại đông hơn mọi năm, thậm chí có thêm khách mới nhờ người quen giới thiệu.

Năng lượng làm việc của tuổi Dần trong dịp này vẫn dồi dào dù không khí xung quanh có phần thư thái hơn ngày thường. Lời khuyên dành cho tuổi Dần là: Đừng để không khí lễ hội cuốn đi hết sự tập trung, hãy dành ra một khoảng thời gian cố định trong ngày để xử lý việc quan trọng. Giữ được nhịp làm việc ấy, may mắn công việc mới không bị đứt đoạn giữa mùa lễ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một góc của thế tam hợp Hỏa cục, mang đến vận trình nổi bật ở tình cảm gia đình. Đây là dịp dễ có một buổi sum họp trọn vẹn hiếm có, khi những người thân vốn bận rộn quanh năm cùng thu xếp được thời gian quây quần bên nhau. Một câu chuyện cũ tưởng đã lắng xuống giữa các thành viên trong nhà cũng dễ được nhắc lại nhẹ nhàng và khép lại êm đẹp dưới ánh trăng rằm.

Với tuổi Ngọ đang ở xa nhà, đây cũng là ngày dễ nhận được một cuộc gọi ấm áp từ người thân, đủ để thấy khoảng cách không còn là vấn đề lớn. Cái khó của tuổi Ngọ trong dịp này là dễ mải mê với công việc hoặc kế hoạch riêng mà quên dành thời gian cho gia đình. Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là: Hãy chủ động sắp xếp một bữa cơm hoặc một cuộc gọi với người thân trong ngày, thay vì chờ người khác lên tiếng trước. Một chút chủ động lúc này sẽ giữ được sự ấm áp lâu hơn bất cứ món quà nào.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là góc còn lại của thế tam hợp, vận trình nổi bật thiên về tài lộc. Một khoản tiền lì xì, quà biếu hoặc tiền thưởng dịp lễ có thể đến nhiều hơn mong đợi, mang lại niềm vui bất ngờ giữa mùa Trung Thu. Với người tuổi Tuất đang kinh doanh mặt hàng theo mùa, đây cũng là những ngày cuối dễ bán được số lượng lớn trước khi qua mùa lễ hội, hàng tồn cũng dễ được đẩy đi nhanh hơn dự tính.

Điều cần lưu tâm là dịp lễ cũng dễ khiến tuổi Tuất chi tiêu thoải mái hơn cho quà cáp, tiệc tùng mà quên mất khoản đã định trước. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Đặt sẵn một hạn mức chi tiêu cho dịp lễ trước khi mua sắm, tránh để cảm xúc vui vẻ cuốn theo những khoản ngoài dự tính. Giữ được sự chừng mực ấy, lộc dịp này mới thật sự còn lại sau lễ.

Cả ba tuổi Dần, Ngọ và Tuất đều đang cùng đứng trong một thế hợp Hỏa cục đúng vào đêm trăng tròn nhất năm, một sự trùng hợp hiếm khi lặp lại. Nhưng một đêm trăng đẹp không tự khiến cả năm còn lại suôn sẻ nếu không biết giữ. Trong ngày Rằm tháng 8, mỗi người có thể dành ít phút bên mâm cỗ để thật sự trò chuyện với người thân, thay vì chỉ ngồi cùng nhau mà mỗi người nhìn vào điện thoại riêng.

Một lời hỏi thăm chân thành, một khoản chi tiêu được tính toán vừa đủ, hay một buổi tối gác lại công việc để dành trọn cho gia đình, đều là những cách giữ vận may ở lại lâu hơn một đêm trăng rằm. Hỏa cục mang đến sự ấm áp và rực rỡ, nhưng lửa đẹp nhất là lửa được vun đúng chỗ, giữa những người thân yêu quây quần.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.