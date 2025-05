Mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Cơ quan điều tra xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung mang tên "Kẹo rau củ Kera” là kết quả hợp tác kinh doanh giữa Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ công Công ty Chị Em Rọt. Kết quả điều tra cho thấy, Thùy Tiên sở hữu 30% lợi nhuận, các cổ đông còn lại nắm giữ 70%.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai nhận không nắm rõ thông tin cụ thể về nguyên liệu mà Công ty Cổ phần Asia Life sử dụng để sản xuất sản phẩm. Khi vụ việc tranh cãi liên quan đến hàm lượng chất xơ trong sản phẩm nổ ra, để tránh ảnh hưởng, Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo, để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông vào khoảng cuối tháng 2/2025.

Từ ngôi sao được săn đón, gặt hái thành công ở nhiều lĩnh vực

Sinh năm 1998, Nguyễn Thúc Thùy Tiên là gương mặt sáng giá và đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2027, Thùy Tiên là Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017 và lọt vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Năm 2021, cô gây tiếng vang lớn tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International), đăng quang Hoa hậu và trở thành nhan sắc Việt đầu tiên giành vương miện tại cuộc thi này.

Ngay sau khi đăng quang, Thùy Tiên trở thành cái tên được săn đón trong nhiều lĩnh vực. Không chỉ trở thành biểu tượng của cái đẹp, cô còn gây ấn tượng bởi sự thông minh khi liên tục tham gia các chương trình truyền hình như 2 ngày 1 đêm, Sao nhập ngũ, Bậc thầy săn thưởng…

Năm 2024, Thùy Tiên lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Một lần nữa cô khẳng định năng lực khi đảm nhận vai chính trong phim "Linh Miêu" (ra mắt tháng 11/2024) và vai nữ chính trong dự án "Chốt đơn” (dự kiến công chiếu vào tháng 6/2025).

Người đẹp góp giọng trong MV Dù cho tận thế (Vẫn yêu em)" của ca sĩ Erik

Tháng 2/2025, người đẹp một lần nữa khiến dư luận bất ngờ với giọng hát trong trẻo khi góp mặt trong MV "Dù cho tận thế (Vẫn yêu em)" của ca sĩ Erik với vai trò diễn viên, đồng thời thể hiện giọng hát trong sản phẩm âm nhạc này.

Đầu tháng 3/2025, Thùy Tiên trở thành "Friend of House" của thương hiệu Dior và xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris. Tuy nhiên, đúng lúc này ồn ào liên quan tới “đứa con tinh thần” kẹo Kera bắt đầu nổ ra, ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ hợp tác của Thùy Tiên và nhãn hàng, Đến ngày 7/4, Fanpage chính thức của Dior được phát hiện đã chỉnh sửa và gỡ bỏ các bài đăng liên quan đến cô.

Khối tài sản khổng lồ từ danh tiếng và kinh doanh

Không chỉ là nhân vật được săn đón ở trong nước, Thùy Tiên còn có sức ảnh hưởng không nhỏ ở thị trường nước ngoài. Ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International từng khẳng định Thùy Tiên là hoa hậu mang lại lợi nhuận lớn nhất cho cuộc thi Miss Grand International từ trước đến nay. Chủ tịch Nawat cho biết, Thùy Tiên đã kiếm được gần 100 triệu baht (khoảng 75 tỷ đồng), nhờ tham gia các sự kiện, làm đại sứ cho các thương hiệu lớn.

Thùy Tiên từng được Chủ tịch Nawat hết lời khen ngợi

Tháng 3/2024, Thùy Tiên chính thức trở thành cổ đông của Miss Grand International với thông tin rò rỉ lên tới 68 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó người đẹp đã khẳng định việc cổ phần chỉ nhằm bày tỏ sự ủng hộ với cuộc thi đã giúp cô đạt được thành công và đính chính số tiền đầu tư không phải như lời đồn.

Dù không ai biết chính xác định giá tài sản của Thùy Tiên là bao nhiêu nhưng thông qua số lượng các món đồ hiệu và các hoạt động truyền thông, hoạt động kinh doanh, ai ai cũng ngầm hiểu rằng con số là không hề nhỏ.

Bộ đôi đồng hồ và mặt dây chuyền vàng được niêm yết với giá 1 tỷ 46 triệu đồng.

Dior Book Tote, trendch coat, slingback pump có tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng

Chiếc túi tote Dior Book khoảng 83 triệu đồng

Thùy Tiên còn từng là Chủ tịch Công ty Cổ phần Pharco Việt Nam - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh được thành lập vào cuối tháng 11/2021 với vốn điều lệ 4 tỷ đồng. Trong đó, Đào Thị Hà và Thùy Tiên cùng góp 400 triệu đồng, chiếm 10% mỗi người, Lê Thành Công góp 2,2 tỷ đồng (55%), Nguyễn Ngọc Sáng góp 1 tỷ đồng (25%). Đến tháng 6/2022, Pharco Việt Nam tăng vốn lên 5 tỷ đồng và tiếp tục nâng lên 8 tỷ đồng vào tháng 10 cùng năm.

Trong khi đó, kết quả từ Cơ quan điều tra cho thấy Công ty Chị Em Rọt đã bán ra thị trường hơn 135.000 hộp kẹo rau củ Kera, thu về gần 18 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được xác định đã nhận khoản tiền gần 7 tỷ đồng dưới hình thức hoa hồng.

Ngoài hoạt động đầu tư, kinh doanh, Thùy Tiên còn sở hữu kênh YouTube cá nhân với 595.000 người theo dõi với gần 99 triệu lượt xem. Theo Socialblade, kênh YouTube của cô có thể mang lại thu nhập từ 1.600 - 25.600 USD/tháng (tương đương 41 triệu - hơn 664 triệu đồng), tương đương từ 19.200 - 306.700 USD/năm (khoảng 498 triệu - 7,9 tỷ đồng).

Bên cạnh các khoản tiền có cơ sở để định giá, nhiều người cho rằng Thùy Tiên còn được khoản tiền không nhỏ từ các video quảng cáo và hợp tác thương hiệu bởi sự hoạt động “hết công suất” của cô trong suốt khoảng thời gian sau khi đăng quang đến khi vướng vào vòng lao lý.

Từ một Hoa hậu từng được ngưỡng mộ vì nhan sắc, tài năng và sự nghiệp vững vàng, việc Thùy Tiên bị khởi tố đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.