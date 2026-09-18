Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999, quê Thái Bình) là hậu vệ của đội tuyển Việt Nam, hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội tại V.League 1. Trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, Văn Hậu từng gây chú ý khi thi đấu cho các đội tuyển trẻ Việt Nam trước khi được gọi lên ĐTQG từ năm 2017. Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, cuộc sống gia đình của nam cầu thủ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi kết hôn và sinh con, bà xã Doãn Hải My vẫn duy trì việc học và hiện tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Luật.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My là bộ đôi cầu thủ và nàng WAGs nổi tiếng.

Cặp đôi từng sống trong một căn hộ tại Hà Nội. Đến năm 2025, Văn Hậu và Doãn Hải My chuyển sang căn nhà mới tại khu vực Gia Lâm, Hà Nội. Đây cũng là một trong những tài sản đáng chú ý của gia đình Văn Hậu - Hải My.

Qua những hình ảnh được chia sẻ sau khi hoàn thiện, căn nhà có tổng diện tích sàn khoảng 142m², diện tích xây dựng khoảng 77m2, phần diện tích còn lại được dành cho sân vườn.

Bên ngoài, biệt thự có 2 mặt tiền, thiết kế theo hướng sang trọng. Những hình ảnh được chia sẻ sau khi hoàn thiện cho thấy mặt tiền sử dụng tông trắng, kết hợp các đường phào chỉ và ban công uốn cong. Tổng thể mang hơi hướng tân cổ điển châu Âu, trong khi phần nội thất bên trong lại thiên về phong cách hiện đại, tối giản.

Sau khi hoàn thiện, phòng khách trở thành một trong những không gian xuất hiện nhiều nhất trên trang cá nhân của Doãn Hải My.

Đây không đơn thuần là nơi tiếp khách mà gần như là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Từ những khoảnh khắc con trai chơi đùa, hai vợ chồng cùng sinh hoạt cho đến những lần cả nhà ngồi xem bóng đá, rất nhiều hình ảnh đời thường của gia đình đều được ghi lại tại đây.

Không gian được thiết kế mở, kết nối phòng khách với khu vực bếp và bàn ăn. Sàn sử dụng đá sáng màu, kết hợp bộ sofa lớn với hai tông nâu nhạt và trắng kem. Bộ sofa có kích thước khá lớn, đủ chỗ cho nhiều người cùng ngồi.

Đối diện sofa là hệ thống tivi âm tường cỡ lớn. Phía dưới được bố trí lò sưởi điện hơi nước, vừa tạo điểm nhấn cho khu vực giải trí vừa giúp mảng tường này bớt trống.

Nếu phòng khách là nơi gia đình dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và giải trí thì khu bếp lại là không gian quây quần trong sinh hoạt hằng ngày.

Bếp, bàn đảo và bàn ăn được bố trí nối tiếp nhau, sử dụng cùng một loại đá, tạo cảm giác liền mạch giữa các khu vực.

Cách thiết kế này cũng giúp tầng sinh hoạt chung có cảm giác rộng và thoáng hơn so với diện tích xây dựng thực tế.

Ngoài khu vực sinh hoạt chung, căn biệt thự còn có 3 phòng ngủ và một phòng thay đồ riêng dành cho vợ chồng Văn Hậu.

Nhưng điểm khiến căn nhà trở nên khác biệt lại nằm ở khu vườn cây và rau xanh phía ngoài nhà. Gia đình chủ động dành nhiều diện tích cho không gian xanh. Với khu đất 142 m², diện tích xây dựng khoảng 77 m², phần còn lại được sử dụng làm sân vườn.

Vì vậy, bên ngoài căn nhà không phải một khoảng sân lát kín mà có khá nhiều cây xanh, chậu cây, hoa và rau.

Doãn Hải My thường xuyên cập nhật quá trình chăm sóc khu vườn trên mạng xã hội. Từ lúc cây xoài mới ra hoa cho đến khi có quả để thu hoạch, cô đều ghi lại và chia sẻ với người theo dõi.

Không chỉ trồng cây cảnh, Hải My còn tự tay trồng nhiều loại rau và cây ăn quả trong những chiếc chậu nhỏ. Cải xanh, mồng tơi, rau dền, cà chua, chanh vàng đều xuất hiện trong khu vườn. Doãn Hải My từng chia sẻ chuyện chăm vườn khá vất vả, thậm chí đùa rằng tưới cây “muốn gãy lưng”, nhưng đổi lại là một khoảng xanh mát mắt ngay trong nhà.

Bên cạnh rau quả, vợ chồng Văn Hậu còn trồng các loại cây và hoa có mùi thơm như mộc hương, thiết mộc lan. Những loại cây khác nhau được bố trí xen kẽ, khiến khu vực sân vườn vừa có tính trang trí vừa phục vụ nhu cầu trồng rau, chăm cây của gia đình.

Với Doãn Hải My, căn biệt thự vì thế không chỉ là một không gian sống được đầu tư về nội thất mà còn là nơi cô ghi lại khá nhiều khoảnh khắc của gia đình nhỏ. Từ những ngày bình thường chăm cây, trồng rau đến những buổi tối cả nhà cùng hướng mắt về màn hình để cổ vũ Đoàn Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam, mọi thứ đều diễn ra trong chính không gian mà hai vợ chồng đã dành nhiều thời gian xây dựng và hoàn thiện.

Ảnh: FBNV, TikTok NV.NV