Ở tuổi 28, Nguyễn Hoàng Đức đang ở giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp thi đấu bóng đá. Không chỉ khẳng định vị thế "nhạc trưởng" hàng đầu của bóng đá Việt Nam với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ và khối tài sản hàng chục tỷ đồng, tiền vệ sinh năm 1998 còn vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng kỷ lục kéo dài đến năm 2030 cùng điều khoản xuất ngoại đặc biệt cùng CLB Ninh Bình.

Dù bản hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn 1 năm, Ban lãnh đạo CLB Ninh Bình đã chủ động ký kết với Hoàng Đức bằng thỏa thuận dài hạn kéo dài đến năm 2030. Đây được xem là lời cam kết mạnh mẽ cho chiến lược phát triển bền vững của đội bóng cố đô, đội bóng mà Hoàng Đức sắm vai đội trưởng và là nhân tố cốt lõi đưa CLB vô địch Giải Hạng Nhất 2024/25, tiến thẳng vào Top 3 V.League 2025/26 cũng như giành vị trí Á quân Cúp Quốc gia.

Đáng chú ý nhất trong bản hợp đồng mới là điều khoản mở, Ninh Bình FC sẵn sàng tạo điều kiện tối đa để Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu nếu xuất hiện cơ hội phù hợp trong tương lai. Điều khoản này vừa giúp tiền vệ người Hải Dương giữ vững sự ổn định trong sự nghiệp, vừa nuôi dưỡng tham vọng vươn tầm thi đấu ở các giải đấu đỉnh cao khu vực và châu lục.

Hoàng Đức vừa gia hạn với CLB Ninh Bình (Ảnh: Ninh Bình FC)

Sự nghiệp của Hoàng Đức

Trưởng thành từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp Viettel, Hoàng Đức từng là nhân tố chính đưa Viettel lên ngôi vô địch V.League 1 năm 2020 trước khi chuyển sang thử thách bản thân trong màu áo mới.

Ở cấp độ Đội tuyển Quốc gia, tiền vệ sinh năm 1998 là mắt xích không thể thay thế qua nhiều thời kỳ HLV. Tính đến tuổi 28, anh đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu cá nhân lẫn tập thể mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước: 3 Quả bóng Vàng Việt Nam (các năm 2021, 2023 và 2025); 2 Huy chương Vàng SEA Games (2019, 2021) và 2 chức vô địch ASEAN Cup (2024, 2026); Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải ở cả V.League 1 lẫn Giải Hạng Nhất Quốc gia.

Hoàng Đức sở hữu sự nghiệp ấn tượng (Ảnh: FBNV)

Tài sản của Hoàng Đức

Song hành cùng đẳng cấp trên sân cỏ là tiềm lực tài chính thuộc hàng top đầu của làng túc cầu Việt. Khoản phí lót tay nhận một lần kỷ lục khi chuyển nhượng, kết hợp cùng mức lương thưởng hậu đĩnh sau mỗi chức vô địch và các hợp đồng quảng cáo thương hiệu đã giúp Hoàng Đức tích lũy khối tài sản ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ đầu tư cho bản thân với xế hộp hạng sang cùng bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ, Hoàng Đức còn nổi tiếng là người con hiếu thảo. Tại quê nhà Hải Dương, anh đã hỗ trợ gia đình xây dựng căn biệt thự 4 tầng bề thế nằm ở vị trí hai mặt tiền, nổi bật với nội thất gỗ hiện đại. Để thuận tiện cho việc tập luyện và sinh hoạt tại thủ đô, anh tiếp tục tậu thêm căn hộ cao cấp trị giá chục tỷ đồng gần khu vực SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Hoàng Đức có căn hộ riêng ở Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Trái ngược với sự thăng hoa cùng ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp, đời sống tình cảm của Nguyễn Hoàng Đức lại khá kín kẽ. Anh từng có mối tình sâu đậm kéo dài hơn 5 năm với một hot girl tài sắc. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, cả hai đã lặng lẽ "đường ai nấy đi" một cách êm đẹp.

Trở lại cuộc sống độc thân, tiền vệ sinh năm 1998 chọn lối sống riêng tư, dồn toàn bộ tâm trí cho sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao, cống hiến cho màu áo tuyển quốc gia và chăm lo cho gia đình.