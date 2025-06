Mới đây, những hình ảnh mới của Lee Jong Suk trong bộ phim truyền hình sắp lên sóng Law And The City đã được đài tvN công bố, khiến cộng đồng mạng phát sốt vì visual bén lẹm của anh. Trong lần tái xuất này, nam diễn viên vào vai Ahn Joo Hyung, một luật sư với 9 năm kinh nghiệm. Anh trở thành luật sư chỉ vì thấy logic và các vụ án thú vị, chứ không phải để bảo vệ kẻ yếu hay thể hiện công lý, và muốn thay đổi thế giới ngay từ đầu. Với năng lực phi phàm, Ahn Joo Hyung nhanh chóng nổi tiếng trong nghề, sở hữu mức lương cao chót vót, tự biến bản thân thành một tài phiệt siêu giàu khiến ai trong giới cũng phải nể phục.

Trong loạt hình ảnh mới công bố, Lee Jong Suk gây mê khán giả bởi nhan sắc đỉnh cao của mình. Vốn sở hữu nét đẹp phi giới tính khiến ngay cả hội chị em cũng phải ghen tị, tạo hình lần này càng khiến Lee Jong Suk đẹp hơn bao giờ hết, vừa quyền lực vừa trí thức. Từ kiểu tóc, trang phục của anh đều góp phần tạo nên sức cuốn không thể cưỡng lại cho nhân vật lần này.

Tạo hình điển trai của Lee Jong Suk

Xem loạt hình ảnh mới, khán giả cũng cho rằng khí chất của nhân vật là điều mà Lee Jong Suk không cần phải diễn. Bởi lẽ ngoài đời, anh cũng nổi tiếng là một diễn viên sở hữu cát-xê cao ngất, là tài phiệt hàng real với vốn tài sản kếch xù lên tới hơn 1000 tỷ đồng. Nét đẹp lạnh lùng, đầy cuốn hút cũng là thứ đã làm nên thương hiệu của Lee Jong Suk bao năm qua, điều này anh càng chẳng cần phải diễn khi đảm nhận vai Ahn Joo Hyung.

Lee Jong Suk ngoài đời cũng nổi tiếng giàu có

Lee Jong Suk ngay từ khi mới debut đã khiến công chúng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật của mình. Không phải kiểu mỹ nam men lì, cuốn hút như Hyun Bin, Gong Yoo,... Lee Jong Suk sở hữu một màu sắc rất riêng với sống mũi cao thẳng, làn da trắng sứ, đôi mắt sâu biết nói. Cũng chính bởi thế mà người hâm mộ đã dành những lời có cánh cho Lee Jong Suk và gọi anh là nhan sắc mang tính biểu tượng trong làng giải trí Hàn Quốc. Mỗi lần đóng phim, Lee Jong Suk cũng toàn đảm nhận kiểu nhân vật phi phàm, có năng lực vượt trội hơn người, rất phù hợp với diện mạo nổi bật, vẻ đẹp trí thức của mình. Và lần này cũng không phải ngoại lệ, tiếp tục là một nhân vật thiên tài.

Trong Law And The City, nhân vật Ahn Joo Hyung là một luật sư đại tài, một cộng sự cao cấp lạnh lùng nhưng cực kỳ xuất sắc của 4 nhân vật chính còn lại tại công ty luật Johwa Law Firm. Cùng với các nhân vật mà đặc biệt là nữ chính Kang Hee Ji (Moon Ga Young), Ahn Joo Hyung sẽ làm nên những cuộc đại chiến pháp lý vô cùng thú vị, hứa hẹn bùng nổ màn ảnh Hàn mùa hè này. Ngoài Moon Ga Young và Lee Jong Suk, tác phẩm này còn có sự tham gia của Kang You Seok, Ryu Hye Young cùng với Im Sung Jae, đều là những gương mặt rất được khán giả yêu mến hiện nay.