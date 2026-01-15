Nhật Bản bắt giữ người đàn ông bỏ mặc con trai 2 tuổi tử vong trong máy giặt

(Ảnh tư liệu - minh họa: Asahi)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nghi phạm là Yuki Yamaguchi, lao động thời vụ cư trú tại thành phố Tsuchiura. Người này bị cáo buộc đã để con trai mới 2 tuổi là Aoi Yamaguchi mắc kẹt trong một chiếc máy giặt tại căn hộ ở thành phố Kasumigaura, khiến cháu bé tử vong do ngạt thở.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào sáng 27/4/2025. Bé trai được cho là đã tự leo lên và ngã xuống bên trong máy giặt, trong khi thiết bị này không hoạt động. Chiếc máy giặt cao khoảng 90 cm, xung quanh có các điểm đặt chân, nên khả năng đứa trẻ tự trèo lên là có thể xảy ra. Đáng chú ý, chiếc máy giặt được đặt trong phòng của cháu bé do gia đình dự định đem đi xử lý, thải bỏ.

Cơ quan điều tra nhận định, dù biết con trai rơi vào máy giặt, Yamaguchi đã không tiến hành cứu bé trong khoảng 20 phút. Đến 10h29, người này mới gọi điện khẩn cấp báo rằng con trai "không còn thở". Người mẹ của cháu bé không có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc do đang đi làm.

Trong quá trình thẩm vấn, Yamaguchi khai nhận: "Tôi đã để cháu ở đó mà không giúp đỡ". Căn cứ vào lời khai và kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát xác định hành vi của nghi phạm cấu thành tội bỏ rơi trẻ em dẫn đến hậu quả chết người, theo luật pháp Nhật Bản.

Vụ việc đã gây chấn động dư luận địa phương, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về an toàn trẻ em trong gia đình, đặc biệt trong bối cảnh tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra chỉ trong thời gian rất ngắn. Cảnh sát tỉnh Ibaraki cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh nâng cao cảnh giác, không để trẻ nhỏ ở một mình trong môi trường tiềm ẩn nguy hiểm.

Giới chức địa phương nhấn mạnh đây là vụ việc đau lòng, đồng thời cảnh báo trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc đối với những hành vi thiếu trách nhiệm gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ em.