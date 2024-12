Thân vương William không chỉ được biết đến với vai trò người kế vị ngai vàng mà còn gây ấn tượng bởi khả năng ngôn ngữ và tài lẻ đặc biệt. Trong chuyến thăm chính thức tới Ireland vào tháng 3 năm 2022, anh đã có dịp thể hiện tài năng tung hứng của mình trước sự chứng kiến của công chúng. Tại thành phố Galway, vợ chồng hoàng gia đã gặp gỡ các nghệ sĩ, nhạc sĩ địa phương và các nghệ sĩ xiếc. Sau khi chiêm ngưỡng màn trình diễn của họ, Thân vương William đã tự tin thể hiện khả năng tung hứng ba quả bóng một cách điêu luyện. Màn trình diễn này đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ những người có mặt. Vương phi Kate rạng rỡ theo dõi chồng mình, sau đó dành cho anh một tràng pháo tay nồng nhiệt.

Khoảnh khắc ấn tượng này gần đây đã được chia sẻ lại trên nền tảng TikTok bởi tài khoản @l0velycatherine. Nhiều người hâm mộ hoàng gia đã để lại bình luận bày tỏ sự thích thú với màn trình diễn của Thân vương William. Một người viết: "Thật dễ thương khi thấy cô ấy say mê như vậy!". Một người khác bình luận: "William là thành viên hoàng gia yêu thích của tôi và tôi không biết anh ấy có thể tung hứng! Tôi thích việc Catherine luôn là người cổ vũ nhiệt tình nhất cho anh ấy".

Tài năng của Thân vương William không chỉ dừng lại ở việc tung hứng. Anh được cho là có thể nói được tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Wales, tiếng Gaelic, tiếng Tây Ban Nha và thậm chí cả tiếng Swahili. Anh đã tự học tiếng Swahili trong thời gian học đại học. Kỹ năng tiếng Tây Ban Nha của anh cũng được cải thiện hơn nữa trong thời gian tham gia chương trình Raleigh International tại Chile. Trong thời gian này, anh đã tham gia xây dựng nhà ở và hỗ trợ các cộng đồng địa phương.

Các con của Thân vương William, bao gồm Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis, cũng đang được tiếp xúc và học hỏi khả năng ngôn ngữ từ cha mình. Họ được dạy tiếng Tây Ban Nha bởi Maria Teresa Turrion Borrallo, người giữ trẻ của gia đình hoàng gia kể từ năm 2014. Trong một chuyến thăm nông trại vào năm 2017, Vương phi Kate đã chia sẻ rằng Hoàng tử George đã có thể đếm đến mười bằng tiếng Tây Ban Nha khi mới ba tuổi. Ngoài Thân vương William, một thành viên hoàng gia khác cũng sở hữu tài lẻ đặc biệt là Zara Tindall. Cô nổi tiếng với khả năng hát karaoke, theo tạp chí Hello.

Năm 2019, Zara đã tham dự một giải đấu golf từ thiện tại Celtic Manor ở Wales. Tại sự kiện này, cô đã thể hiện giọng hát tuyệt vời của mình khi hát ca khúc "You Can Call Me Al" của Paul Simon. Chồng cô, Mike Tindall, cũng đã lên sân khấu biểu diễn ca khúc "Angels" của Robbie Williams.

