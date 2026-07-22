Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cứu sống thành công một bé gái 7 tháng tuổi sau khi bị hóc quả chôm chôm, dẫn đến ngưng tim, ngưng thở khoảng 15 phút và đối mặt với nguy cơ tổn thương não nghiêm trọng.

Cụ thể chiều 21/7, ThS.BS Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết bệnh nhi H.N.M.C. 7 tháng tuổi, ngụ xã An Phước đã hồi phục gần như hoàn toàn. Bé bú tốt, ăn uống bình thường, vận động ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bé gái đã bình phục gần như hoàn toàn và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: Hạnh Dung/Báo Đồng Nai.



Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 19h ngày 9/7, trong lúc đang chơi, bé C. cầm quả chôm chôm đã được bóc vỏ trên đĩa và đưa vào miệng. Người mẹ phát hiện ngay, lập tức thực hiện động tác vỗ lưng để lấy dị vật nhưng do quả chôm chôm có kích thước lớn nên không thể rơi ra ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn, bé xuất hiện tình trạng tím tái, khó thở.

Gia đình nhanh chóng đưa bé đến phòng khám gần nhà. Tại đây, các bác sĩ đã lấy được dị vật, tiến hành hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản và chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành trước khi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để điều trị chuyên sâu.

Khi nhập viện, bé trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện tím tái toàn thân, hôn mê sâu, đồng tử giãn, suy hô hấp, tuần hoàn không ổn định và có dấu hiệu tổn thương não do thiếu oxy kéo dài khoảng 15 phút.

Ngay lập tức, ê-kíp điều trị tiến hành cấp cứu và áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy kết hợp thở máy, chống phù não, ổn định tuần hoàn cùng các biện pháp hồi sức tích cực khác. Sau ba ngày điều trị, tri giác của bệnh nhi cải thiện rõ rệt, đồng tử phục hồi, bé tự mở mắt, nhận biết được người thân và dần cai được máy thở.

Đến nay, sức khỏe của bé gần như đã trở lại bình thường và chưa ghi nhận bất kỳ di chứng nào. Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp được cứu sống rất ngoạn mục.

Qua trường hợp này, ThS.BS Nguyễn Thị Minh Ngọc khuyến cáo phụ huynh cần tuyệt đối để xa tầm tay trẻ nhỏ các loại thực phẩm và vật dụng có nguy cơ gây hóc, sặc như chôm chôm đã bóc vỏ, nhãn, nho, các loại hạt, thạch...

Khi trẻ có biểu hiện ho sặc, tím tái, khó thở hoặc không thể ho, khóc thành tiếng, cần nhanh chóng thực hiện sơ cứu đúng cách theo từng độ tuổi và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, hạn chế nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

(t/h Đồng Nai, Lao Động)