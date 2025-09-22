Một người phụ nữ vừa tiết lộ rằng cô từng suýt chết khi mang thai và trong lúc đó, cô đã nhìn thấy những điều kỳ lạ, báo Anh Mirror đưa tin.

Pegi Robinson (hiện 64 tuổi, đến từ Mỹ) cho biết cô gặp biến chứng khi mang thai song sinh lúc 25 tuổi.

Vào thời điểm đó, Pegi đã mang thai được hai tháng. Cô từng báo với bác sĩ rằng mình bị đau vùng chậu, nhưng được trấn an rằng đó không phải là thai ngoài tử cung.

Nhưng chỉ vài ngày sau, cô không thể đi lại vì cơn đau quá dữ dội – rồi bắt đầu chảy máu nghiêm trọng.

Được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Pegi được đặt vào xe lăn và đẩy qua một hành lang dài để tìm phòng.

Pegi được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi gặp biến chứng khi mang thai. (Ảnh minh họa)

Khi cô cố nhấc ngón tay lên, có điều gì đó xảy ra, và cơ thể cô bị tách rời khỏi tâm trí, Pegi kể.

“Tôi đã mất kết nối với cơ thể. Tôi không thể ra lệnh cho nó làm gì cả. Tôi cảm thấy như sắp ngất, rồi cằm tôi gục xuống ngực. Đột nhiên, tôi lao vút lên như tên lửa xuyên qua không gian. Tôi sợ hãi; tôi biết mình vừa mới chết.” người phụ nữ Mỹ chia sẻ.

Nhìn thấy 2 điều ở “thế giới bên kia”

Pegi mô tả hành trình sang “thế giới bên kia” giống như một chuyến tàu lượn gập ghềnh không có lối thoát.

Cô thấy mình “bay xuyên qua các dải ngân hà trước khi trôi vào một căn phòng trắng sáng”.

Tại đó, cô cho biết mình đã gặp Chúa và van xin được quay lại – nhưng Chúa không đồng ý, thậm chí còn ám chỉ rằng cô là một “đứa trẻ hư”.

Khi đó, Pegi đang là mẹ của hai con trai - Jeremy và Matthew. Cô cho biết mình đã cầu xin Chúa được ở lại Trái đất để nuôi dạy các con.

Sau một hồi “nài nỉ”, Pegi cho biết cuối cùng cô đã được “quay trở lại Trái đất”, khi cảm giác trong cơ thể cô dần trở về bình thường.

Một cuộc kiểm tra tại bệnh viện sau đó xác nhận Pegi đã bị xuất huyết trong, máu tràn khắp khoang bụng lên đến cả ngực – do mang thai ngoài tử cung.

Gia đình cô được gọi đến để nói lời tạm biệt vì bác sĩ nghĩ cô khó qua khỏi. Tuy nhiên, cô đã vượt qua cửa tử, dù rằng cuối cùng cô phải chịu đựng nỗi đau mất cả hai đứa con song sinh.

Pegi nói về trải nghiệm cận tử của mình: “Chúa ban cho chúng ta ký ức để dạy dỗ chúng ta.

Những ký ức đó được lưu giữ trong linh hồn và không thể nào quên. Càng lớn tuổi và khôn ngoan hơn, chúng ta càng có thể xử lý chúng tốt hơn.”

“Tôi đã học được rằng chúng ta không bao giờ cô đơn. Chúng ta chỉ cần học cách lắng nghe…”

“Mỗi ngày trong cuộc đời tôi đều tràn đầy lòng biết ơn vì Chúa đã cho tôi trở lại và nuôi dạy các con trai mình.”

Pegi cảm thấy biết ơn vì được sống. (Ảnh: Jam Press/NDE TV)

Trải nghiệm cận tử là gì?

Theo tạp chí Mỹ Psychology Today, trải nghiệm cận tử (Near-Death Experiences) là trải nghiệm có ý thức, bán ý thức hoặc được hồi tưởng lại của một người đang tiến gần đến cái chết hoặc tạm thời bắt đầu quá trình chết — ví dụ như trong một cơn ngừng tim sau đó được hồi sức. Những người nhớ lại trải nghiệm cận tử mô tả việc cảm nhận nhiều hiện tượng siêu thực, chẳng hạn như nhìn thấy chính mình từ trên cao hoặc đi qua một đường hầm ánh sáng.

Các báo cáo về những trải nghiệm này đôi khi bao gồm cả diễn giải mang tính tôn giáo hoặc tâm linh, và đã làm dấy lên nhiều tranh luận về việc liệu ý thức của con người có thể tồn tại sau khi chết hay không. Một số nhà khoa học phản đối quan điểm cho rằng trải nghiệm cận tử phản ánh ý thức sau cái chết và đã cố gắng giải thích hiện tượng này dựa trên những thay đổi trong chức năng não bộ trong quá trình hấp hối. Ví dụ, hiện tượng một người nhìn thấy cơ thể mình từ trên cao có thể được giải thích là do sự gián đoạn ở vùng đỉnh thái dương của não – khu vực đóng vai trò quan trọng trong cảm nhận về cơ thể – khi não tiến gần đến trạng thái chết.

Một số người cũng cho rằng hình ảnh đường hầm mà nhiều người trải nghiệm là kết quả của hiện tượng lưu lượng máu chậm lại ảnh hưởng đến võng mạc. Tuy nhiên, cơ sở thần kinh học của các trải nghiệm cận tử vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn, và một số nhà nghiên cứu vẫn cởi mở với những cách lý giải khác vượt ra ngoài hoạt động não bộ.