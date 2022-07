Suni Hạ Linh và Hoàng Dũng song ca ngọt ngào "Hương mùa hè"

Ngày 10/7, series âm nhạc "Hương mùa hè" đã chính thức lên sóng tập 2, sau khi tập đầu tiên nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả với phần nghe và phần nhìn chất lượng. Album tổng hợp các ca khúc trong "Hương mùa hè" tập 1 đã giành vị trí No.1 trên BXH Album của iTunes và Apple Music.

Với sự tham gia của 4 nghệ sĩ Suni Hạ Linh, Hoàng Dũng, Orange và Grey D, tất cả các ca khúc trong "Hương mùa hè" đều được trình diễn live cùng ban nhạc.

"Hương mùa hè" không chỉ là một series âm nhạc, mà còn có kịch bản cùng tuyến câu chuyện rõ ràng được phát triển qua từng tập, xoay quanh 4 nhân vật chính: Suni Hạ Linh, Hoàng Dũng, Orange, Grey D. Tại vùng biển bình yên Phan Thiết, họ không còn là những nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu xa hoa mà chỉ là những người trẻ đam mê âm nhạc, đang cùng hội bạn thân trải nghiệm mùa hè đầy nhiệt huyết, tự do. Trong "Hương mùa hè", Suni Hạ Linh vào vai một cô gái của hiện tại, đang nhớ về thời thanh xuân tươi đẹp của mình. Trở lại quá khứ, Suni Hạ Linh có một nhóm bạn yêu ca hát gồm Hoàng Dũng, Orange, Grey D.

Nếu ở tập 1, "Hương mùa hè" gây ấn tượng bởi những màn trình diễn solo của 4 nghệ sĩ, thì ở tập 2, các nghệ sĩ đã kết hợp cùng nhau nhiều hơn, phủ lên loạt hit Vpop màu sắc mới đến từ chất giọng và cá tính riêng của từng người. Đặc biệt, tập 2 của Hương Mùa Hè còn giới thiệu một ca khúc mới, cũng chính là bài hát chủ đề của series này do Grey sáng tác, Kai Đinh viết lời mang tên Hương Mùa Hè. Đây hứa hẹn sẽ là ca khúc nhận được sự yêu mến từ các khán giả trẻ trong thời gian tới bởi giai điệu nhẹ nhàng và bắt tai, lời ca ý nghĩa gợi nhắc tới những kỷ niệm tuyệt đẹp của tuổi trẻ.

"Hương mùa hè" tập 2 là cuốn băng “Mùa hè năm ấy" mà Suni Hạ Linh bất ngờ tìm lại được ở phần cuối tập 1. Nhóm bạn thân Suni Hạ Linh, Hoàng Dũng, Orange, Grey D cùng ban nhạc đang vui vẻ đùa giỡn trên một chuyến xe buýt hướng ra biển thì bất ngờ, chiếc xe bị hỏng phải dừng lại bên đường. Trong lúc mọi người đang cố gắng sửa chiếc xe, thì Grey D bất ngờ tìm ra một con đường nhỏ dẫn đến bờ biển, nơi rất nhiều hoạt động đang diễn ra như lướt sóng, chơi bóng chuyền, đi picnic, câu cá… Dừng chân tại bãi biển này, nhóm bạn quyết định tổ chức một buổi biểu diễn trước những người lạ, giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn đang dần buông.

Màn trình diễn mở màn trong "Hương mùa hè" tập 2 là một bản mashup 3 ca khúc Yêu 5 - Say you do - Yêu được không. Nếu Yêu 5 của Rhymastic được Hoàng Dũng, Grey D và nhà sản xuất TDK song ca mượt mà và nhẹ nhàng, thì Orange và Suni Hạ Linh lại thể hiện một đoạn ngắn của "Say you do" cực da diết, và cuối cùng, giai điệu "Yêu được không" - bản hit của Đức Phúc được 4 nghệ sĩ hòa giọng, mang đến cảm xúc rộn ràng, bồi hồi cho người nghe. Có thể nói, cả 3 ca khúc trong bản mashup này đều là hit “khủng" của Vpop trước đây, khi thưởng thức lại những giai điệu quen thuộc này, khán giả sẽ không thể ngừng lẩm nhẩm hát theo.

Hoàng Dũng.

Sau đó, Grey D và Hoàng Dũng đã thể hiện "Tình em là đại dương", ca khúc đình đám của nam ca sĩ Duy Mạnh. Grey D chơi đàn organ và Hoàng Dũng chơi đàn guitar, kết hợp cùng tiếng kèn saxophone đưa khán giả trở về với những ký ức thanh xuân của mình, vào giai đoạn ca khúc này “làm mưa làm gió" đầu thập niên 2000 trong cộng đồng 9x.

Hoàng Dũng chia sẻ, anh yêu mến ca khúc này từ thời chưa đi hát, có cơ hội được thể hiện "Tình em là đại dương" ở "Hương mùa hè" khiến Hoàng Dũng rất phấn khích. Grey D cũng cho biết, đây là một bản song ca rất đặc biệt mà anh muốn giới thiệu đến khán giả.

Grey D.

Trong khung cảnh hoàng hôn đang dần buông, giai điệu "Tìm" - bản hit năm nào của MIN vang lên qua giọng ca của Orange khiến người xem không khỏi xúc động. Phiên bản acoustic bên bờ biển của "Tìm" với âm nhạc mộc mạc và phần thể hiện sâu lắng của Orange còn được thêm vào một đoạn lời hát hoàn toàn mới do Grey D viết. Orange cũng đẩy cảm xúc của khán giả lên cao bằng đoạn phiêu đã tai, khoe được chất giọng nội lực của mình.

Nối tiếp những giai điệu bâng khuâng của "Tìm" là một bản hit rất gần gũi - "Simple Love" của rapper Obito. Tại "Hương mùa hè", Simple Love được khoác lên làn gió mới, với nhịp điệu chậm nhưng cực chill, mà vẫn giữ tinh thần hiện đại, trẻ trung vốn có.

Suni Hạ Linh.

Màn trình diễn cuối cùng trong "Hương mùa hè" tập 2 cũng chính là bài hát chủ đề mang tên "Hương mùa hè" do Grey D sáng tác. Grey D chia sẻ, anh rất tâm đắc với ca khúc này và hoàn thiện nó chỉ trong vòng 2 ngày với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Kai Đinh. "Hương mùa hè" được Grey D viết bằng tinh thần rất vô tư, lấy cảm hứng từ biển cùng một chút cảm xúc nhẹ nhàng giữa chàng trai và cô gái gặp nhau trong mùa hè của tuổi trẻ. Song ca "Hương mùa hè", Hoàng Dũng và Suni Hạ Linh mang đến những cảm xúc vừa vui vẻ, trong trẻo lại vừa lắng đọng, hoài niệm cho người nghe.

Giai điệu rộn ràng, trẻ trung của "Hương mùa hè" hứa hẹn sẽ khiến mọi người muốn đứng lên nhún nhảy khi thưởng thức. Ca khúc gửi gắm thông điệp: Trên những hành trình trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta gặp phải điều không như ý, nhưng chỉ cần nhìn vào những điều tích cực và cố gắng hết mình, biết đâu chúng ta có thể tìm thấy những niềm vui bất ngờ.

Orange.

Cuối tập 2 của "Hương mùa hè", hình ảnh ngọn hải đăng giữa biển cả hiện lên trong tiếng chim hót líu lo và sóng biển dạt dào. Orange giấu một chiếc lọ thủy tinh có chứa một mảnh giấy dưới cát biển. Và Suni Hạ Linh đã bất ngờ tìm được chiếc lọ của người bạn, bên trong chính là mảnh giấy ghi dòng chữ “Để lại cho mùa hè" khi trở lại bãi biển cô cùng nhóm bạn ca hát vào mùa hè năm ấy. Rất có thể, đây chính là chủ đề của "Hương mùa hè" tập 3 sẽ chính thức lên sóng lúc 19 giờ ngày 17/7 tuần tới.