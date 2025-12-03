Sundate Festival 2025 khép lại, phụ huynh nóng lòng chờ mùa lễ hội 2026

Sau hai ngày cuối tuần 29 và 30/11 rực rỡ ánh vàng, Sundate Festival 2025 đã chính thức khép lại hành trình đầy cảm xúc giữa trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Năm nay, Vương Quốc Mặt Trời không chỉ gây ấn tượng bằng quy mô mô phỏng một theme park thu nhỏ ngay giữa lòng đô thị, mà còn trở thành điểm hẹn lớn nhất của gia đình Việt trong những ngày cuối năm. Không khí tưng bừng của hàng nghìn gia đình, tiếng cười trẻ nhỏ hòa vào âm nhạc và ánh sáng, cùng sắc vàng chủ đạo trải khắp đại lộ đã tạo nên một trong những sự kiện đáng nhớ nhất dịp cuối năm 2025.

Trong suốt hai ngày, Sundate Festival ghi nhận mức traffic từ 14.000 – 15.000 người, con số đủ để biến toàn bộ khu vực Nguyễn Huệ thành một “dòng chảy nắng” rộn ràng và liên tục. Theo thống kê từ Ban Tổ Chức, có hơn 10.000 gia đình tham dự các hoạt động lớn nhỏ, từ check-in cùng Sunnie Khổng Lồ, tham gia lễ diễu hành hoàng hôn cho đến các trò chơi vận động tại Sun Arena và Sun Station.

Trên mạng xã hội, lượng tương tác của riêng Sundate năm nay đạt trung bình 5.000 lượt mỗi ngày, và chỉ trong hai ngày diễn ra lễ hội, tổng tương tác cộng dồn đã chạm mốc 10.000 lượt. Những bức ảnh rạng rỡ, những đoạn video ghi lại khoảnh khắc trẻ nhỏ chạy quanh các khu trò chơi hay những gia đình nắm tay nhau dưới ánh đèn vàng đã phủ sóng khắp Facebook, TikTok và Instagram, tạo nên một làn sóng chia sẻ mạnh mẽ.

Điều khiến Sundate Festival trở nên đặc biệt năm nay chính là cách lễ hội này tìm được điểm giao giữa giáo dục – giải trí – vận động, phù hợp với tinh thần “gia đình 4.0”. Khu check-in Sunnie Khổng Lồ trở thành biểu tượng không thể thiếu, nơi phụ huynh xếp hàng dài để ghi lại khung hình “biểu tượng mùa lễ hội”.

Trong khi đó, các hoạt động ở Sun Arena luôn đông kín trẻ nhỏ thích khám phá, còn Sun Station tiếp tục là nơi gắn kết cả nhà qua các trò chơi tương tác nhẹ nhàng nhưng giàu tính kết nối. Lễ diễu hành với tạo hình mặt trời kéo dài suốt trục đi bộ trở thành tâm điểm của ngày đầu tiên, khiến không khí càng thêm sôi động và mang màu sắc của một lễ hội quốc tế thu nhỏ.

Phản hồi từ phụ huynh 4.0 cho thấy sự yêu thích dành cho Sundate năm nay mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhiều người chia sẻ rằng mô hình festival cho gia đình giữa trung tâm thành phố tạo ra một “khoảng dừng cảm xúc” hiếm hoi trong cuộc sống nhiều áp lực.

Một phụ huynh cho biết: “Hy vọng năm sau lại có phiên bản lớn hơn. Con tôi chơi đến tối mà vẫn chưa muốn về.” Một gia đình khác xúc động viết trên TikTok: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi có một buổi hẹn thật sự trọn vẹn ba mẹ, con cái, không vướng bận điện thoại, không deadline, chỉ có tiếng cười và ánh nắng.”

Đại diện Ban Tổ Chức cho biết Sundate Festival 2025 vượt xa kỳ vọng ban đầu. Việc mô hình theme park giáo dục, giải trí ngay giữa không gian phố đi bộ nhận được phản hồi tích cực đã củng cố định hướng biến Sundate thành sân chơi thường niên dành cho gia đình Việt. Tinh thần “cuộc hẹn cùng ngày nắng” được xem là giá trị cốt lõi mà mô hình này muốn lan tỏa, khuyến khích các gia đình dành thời gian thật sự chất lượng cho nhau, kết nối các thế hệ thông qua hoạt động chung thay vì chỉ gói gọn trong không gian trung tâm thương mại hay hoạt động thụ động.

Sundate Festival vì thế không chỉ là một sự kiện cuối tuần, mà đang từng bước trở thành một biểu tượng văn hóa của gia đình hiện đại. Sự lan tỏa năm nay không chỉ đến từ số lượng người tham dự, mà còn đến từ cái cách nó khơi gợi thói quen, cứ cuối tháng 11 là “cả nhà hẹn nhau đi Sundate”. Nhiều bình luận trên mạng xã hội tỏ rõ mong muốn lễ hội này trở thành truyền thống thường niên, giống như một cái Tết nhỏ của gia đình giữa mùa cuối năm.

Ngay sau khi lễ hội khép lại, những câu hỏi về Sundate 2026 đã liên tục xuất hiện.

Phụ huynh háo hức chờ đợi thông tin, trong khi trẻ nhỏ vẫn nhắc về “Sunnie khổng lồ” hay “Thung Lũng Ánh Sáng”. Ban Tổ Chức hé lộ rằng Sundate Festival 2026 sẽ được mở rộng quy mô, nâng cấp khu trải nghiệm, đưa Vương Quốc Mặt Trời đến gần hơn với gia đình Việt trên khắp cả nước.

Khi những ánh đèn cuối cùng của Sundate Festival 2025 dần tắt, dư âm vẫn còn ở lại trên mạng xã hội, trong những album ảnh gia đình, và trong ký ức của các em nhỏ. Hẹn gặp lại tại Sundate Festival 2026, nơi hạnh phúc của gia đình Việt tiếp tục được thắp sáng dưới những ngày nắng mới.