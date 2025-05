Sun World Ba Na Hills khai trương tuyến cáp mới mừng ngày lễ lớn của dân tộc

Gia tăng nhiều trải nghiệm văn hóa độc đáo, hấp dẫn cho du khách đến Bà Nà

Khởi hành từ nhà ga Hội An 2, tuyến cáp treo số 8 với tổng số 153 cabin, có công suất 3.000 khách/giờ. Không chỉ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao công suất phục vụ du khách trong mùa cao điểm, tuyến cáp treo số 8 còn mang đến vô vàn trải nghiệm văn hóa, giải trí độc đáo và mới mẻ cho du khách.

Sun World Ba Na Hills vận hành tuyến cáp treo mới đúng dịp lễ 30/4-1/5

Ngay từ những bước chân đầu tiên tại nhà ga đi Hội An 2, du khách sẽ cảm nhận được một không gian văn hóa đậm đà bản sắc Việt. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật Múa Lân – một biểu tượng linh thiêng, tượng trưng cho niềm vui, sự may mắn và không khí lễ hội rộn ràng của người Việt Nam, nhà ga Hội An 2 được thiết kế tựa như một "sân khấu văn hóa" sống động. Trong văn hóa Việt Nam, Lân không chỉ là linh vật mang đến điềm lành mà còn là hiện thân của sức sống mãnh liệt, của niềm hân hoan và báo hiệu một khởi đầu mới tốt lành. Mang tinh thần ấy vào lối kiến trúc, nhà ga Hội An 2 không đơn thuần là điểm trung chuyển, mà là nơi khơi nguồn cảm xúc, tiếp thêm năng lượng tích cực cho du khách trước khi bắt đầu hành trình khám phá Bà Nà .

Đặc biệt, không gian nhà ga cũng gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại. Chất liệu gỗ ấm áp được sử dụng cho các cột trụ, khung cửa lớn và vách ngăn, gợi nhớ đến kiến trúc đình làng Việt Nam – trung tâm của các hoạt động văn hóa, lễ hội xưa. Những họa tiết dân gian, đặc biệt là hình ảnh từ tranh khắc gỗ, được biến tấu tinh tế trên các mảng kính và gạch lát sàn. Điểm nhấn là gạch bông và gạch đỏ lát sàn với tông màu cam-đỏ chủ đạo, mang đến cảm giác tươi vui, rộn ràng như không khí ngày hội. Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian vừa sang trọng, hiện đại, vừa thấm đẫm hồn Việt, nơi mỗi du khách như đang bước vào một lễ hội Múa Lân đầy màu sắc.

Không gian đậm màu sắc lễ hội tại nhà ga đi Hội An 2

Sự khởi đầu cho hành trình trải nghiệm mới mẻ, đầy màu sắc

Từ nhà ga Hội An 2, tuyến cáp treo số 8 sẽ đưa du khách lướt nhẹ trên những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, băng qua những thung lũng mờ ảo trong sương để đến thẳng khu vực Vương quốc Mặt Trăng huyền bí. Hành trình trên cáp treo không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mang đến những góc nhìn ngoạn mục, thu trọn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Bà Nà vào tầm mắt.

Điểm đến của tuyến cáp số 8 là nhà ga Moon Kingdom, một công trình kiến trúc độc đáo không kém phần ấn tượng. Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá bình dị, thân thương của Việt Nam, nhà ga hiện lên với năm khối chóp lớn vươn mình giữa không trung, hài hòa với kiến trúc Lâu đài Mặt Trăng kế cận. Bước vào bên trong, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước không gian thiết kế độc đáo được tạo nên từ hàng ngàn viên gạch đất nung mộc mạc, mô phỏng hình ảnh "lò gạch" quen thuộc của người dân Việt Nam thời xưa.

Nhà ga Moon Kingdom với thiết kế mô phỏng hình ảnh "lò gạch"

Trong tương lai không xa, nhà ga Moon Kingdom sẽ được phát triển thành một tổ hợp đa năng bao gồm nhà ga, hầm rượu vang và nhà hàng đẳng cấp. Du khách sẽ có cơ hội tham gia vào hành trình khám phá rượu vang tựa như một bảo tàng sống động, tìm hiểu về quy trình sản xuất và thưởng thức những dòng vang hảo hạng ngay tại lòng đất. Công trình này hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn không thể bỏ qua, làm phong phú thêm trải nghiệm tại Vương quốc Mặt Trăng nói riêng và Sun World Ba Na Hills nói chung.

Mở ra hành trình trải nghiệm mới mẻ và trọn vẹn hơn cho du khách

Tuyến cáp treo số 8 không chỉ gia tăng thêm lựa chọn di chuyển mới mà còn kiến tạo hành trình trải nghiệm liền mạch, hấp dẫn và trọn vẹn hơn cho du khách. Kết nối trực tiếp đến Vương quốc Mặt Trăng, tuyến cáp giúp du khách dễ dàng khám phá Lâu đài Mặt Trăng, Quảng trường Nhật Thực, Tàu hỏa leo núi, đồng thời thuận tiện tiếp cận các điểm đến hấp dẫn khác như Làng Pháp, Cầu Vàng, Vườn hoa Le Jardin D’Amour, Chùa Linh Ứng hay trải nghiệm Ba Na By Night huyền ảo.

Lâu đài Mặt trăng - một trong những điểm nhấn hút khách tại Sun World Ba Na Hills

Song song đó, Sun World Ba Na Hills đã nâng công suất phục vụ ẩm thực với 4 nhà hàng buffet (Bốn Mùa, Taiga, Bharata - Arapang, Beer Plaza), sẵn sàng đón 10.000 thực khách và phục vụ 20.000 suất ăn cùng lúc, đảm bảo trải nghiệm ẩm thực phong phú, chất lượng cho mọi du khách.

Chia sẻ nhân dịp này, ông Nguyễn Lâm An – Phó Tổng Giám đốc Khối Sun World, Giám đốc Sun World Ba Na Hills bày tỏ: "Tại Sun World Ba Na Hills, chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để không ngừng gia tăng những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cho du khách. Việc đưa tuyến cáp treo số 8 vào vận hành không chỉ đơn thuần là tăng cường thêm phương thức di chuyển, mà quan trọng hơn, đây là sự khởi đầu cho hành trình kiến tạo những trải nghiệm ngày một đặc sắc và khác biệt hơn nữa tại Bà Nà. Chúng tôi muốn mỗi chuyến đi của du khách là một khám phá đầy hứng khởi, và tuyến cáp số 8 chính là cánh cửa mở ra những hành trình như thế, kết nối trực tiếp đến Vương quốc Mặt Trăng đầy kỳ thú và mới lạ.

Việc lựa chọn ra mắt tuyến cáp treo số 8 đúng vào dịp cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Chúng tôi mong muốn công trình này sẽ là món quà tri ân, một công trình ghi dấu ấn tự hào cùng lịch sử dân tộc trong ngày vui trọng đại".

Du khách hào hứng trải nghiệm tuyến cáp treo mới

Sự ra đời của tuyến cáp treo số 8 không chỉ là sự nâng cấp về chất lượng, dịch vụ còn là sự khẳng định cho nỗ lực không ngừng của Sun World Ba Na Hills trong việc làm mới mình, mang đến những giá trị văn hóa sâu sắc và nâng tầm trải nghiệm cho du khách.