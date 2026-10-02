Ngày 2/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, TP. Đồng Nai thông tin, vừa qua người nhà cho nạn nhân N.V.Q biết về việc 3 mẹ con tử vong trong vụ thảm sát. Sau khi biết tin, anh N.V.Q (41 tuổi) đã rất sốc, người nhà phải mời bác sĩ tâm lý để giải thích, hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân.

Theo đại diện bệnh viện, hiện tại anh Q. sức khỏe ổn định nhưng chưa thể xuất viện do tâm lý bệnh nhân chưa ổn định.

Trước đó, anh N.V.Q là nạn nhân sống sót trong vụ thảm án tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP. Đồng Nai.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005) và chị Đ.T.P.A. từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Đức Anh tìm đến nhà chị này và tìm cách đột nhập nhưng không thành do cửa bị khóa. Sau đó, Đức Anh sang nhà anh N.V.Q. ở liền kề nhà chị P.A và đột nhập vào bên trong.

Tại đây, khi bị phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. là chủ nhà. Trong lúc chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. khiến Đức Anh bị thương.

Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao tấn công nhiều lần. Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Sau khi tấn công anh Q., Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục tấn công chị H.T.M. (vợ anh Q.), cháu N.N.H. (sinh năm 2025), cháu N.T.H. (sinh năm 2015) là con của anh Q., khiến cả 3 người tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Đức Anh tại hiện trường và đưa anh Q. đi cấp cứu kịp thời.