Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiếp nhận và điều trị cho 4 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại khu vực ngõ 131 Hồng Hà, Hà Nội. Các bệnh nhân nhập viện với mức độ suy hô hấp khác nhau do hít phải khói và khí độc, người lớn tuổi nhất sinh năm 1938 và bệnh nhi nhỏ nhất sinh năm 2025.

Ngay khi nhận được thông tin, bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn, tổ chức hội chẩn toàn viện với sự tham gia của nhiều chuyên khoa. Các phương án hồi sức, đặc biệt xử trí tổn thương đường hô hấp do ngạt khói, được chuẩn bị sẵn nhằm đảm bảo tiếp nhận và can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ thực hiện nội soi phế quản bằng ống mềm cho bệnh nhân.

Khi bệnh nhân được chuyển đến, các bác sĩ lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu, ưu tiên hỗ trợ hô hấp. Hai trường hợp nặng gồm cụ bà 88 tuổi và bệnh nhi 15 tháng tuổi được chỉ định thở máy , các bệnh nhân còn lại được thở oxy, truyền dịch, cân bằng điện giải và theo dõi sát.

Sau đánh giá ban đầu, toàn bộ bệnh nhân được chỉ định nội soi phế quản. Đây là kỹ thuật quan trọng trong chẩn đoán và xử trí tổn thương đường hô hấp do hỏa hoạn. Thông qua nội soi, bác sĩ làm sạch đường thở, loại bỏ khói bụi, dịch tiết, đồng thời đánh giá mức độ bỏng do khí nóng, muội than và khí độc. Việc can thiệp sớm giúp cải thiện rõ rệt tình trạng hô hấp của người bệnh.

Hiện bệnh nhi vẫn được theo dõi sát diễn biến, trong khi cụ bà lớn tuổi nhất đã được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ cho biết trong hỏa hoạn, tổn thương nguy hiểm thường không nằm ở bỏng ngoài da mà chủ yếu do hít phải khói và khí độc. Những chất như khí CO có thể gây tổn thương phổi cấp, suy hô hấp và dẫn đến tử vong nhanh nếu không được xử trí kịp thời. Vì vậy, đảm bảo thông khí và làm sạch đường thở sớm là yếu tố quyết định tiên lượng.

Từ thực tế này, bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp hỏa hoạn cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có khói theo lối thoát hiểm, di chuyển thấp người hoặc bò sát sàn để hạn chế hít phải khói. Có thể dùng khăn ướt che mũi, miệng để giảm lượng khí độc xâm nhập.

Người dân tuyệt đối không ẩn nấp trong không gian kín nếu không có đường thoát khí, bởi khói độc có thể tích tụ nhanh và gây ngạt. Sau khi thoát ra ngoài, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, ho nhiều, đau ngực, chóng mặt hoặc lơ mơ, cần đến cơ sở y tế kiểm tra ngay cả khi không có vết bỏng ngoài da.

Bệnh nhân được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Theo các chuyên gia, việc trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng trong các tình huống khẩn cấp.