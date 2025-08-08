Ở tuổi 15, khi nhiều thiếu niên còn mải mê tận hưởng kỳ nghỉ hè, Subeo – con trai cả của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) – đã bắt đầu hành trình thực tập tại tập đoàn gia đình. Hình ảnh Cường Đô La chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy cậu bé A2 (tên thân mật của Subeo) nghiêm túc trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, từ văn phòng đến thực địa, từ kinh doanh đến phục vụ tại nhà hàng.

Doanh nhân Cường Đô La viết: "Mình và A2 thống nhất là 2 tuần cuối của hè trước khi vào học lại, A2 sẽ dành để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc từ các vị trí công việc trong tập đoàn. Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà và kể cả là phục vụ, nhận order tại các nhà hàng... Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry yêu của baba."

Cường Đô La không chỉ là một doanh nhân nổi tiếng mà còn gây ấn tượng với cách nuôi dạy con đầy thực tế và truyền cảm hứng. Thay vì để con lớn lên trong nhung lụa, anh hướng Subeo đến việc lao động và học hỏi từ sớm, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Những hình ảnh được chia sẻ ghi lại khoảnh khắc Subeo làm việc nghiêm túc bên cạnh bố, tham gia các buổi họp, tiếp xúc với nhân viên, khách hàng và cả công việc hậu cần.

Đây được xem là bước khởi đầu trong hành trình đào tạo người kế nghiệp cho tập đoàn bất động sản The Maison mà Cường Đô La đang điều hành. Không phô trương, không màu mè, bài học đầu đời của Subeo được chính người bố trực tiếp định hướng và đồng hành. Dư luận tỏ ra bất ngờ và ngưỡng mộ cách làm này, bởi hiếm có gia đình doanh nhân nào để con thực sự "lăn xả" như vậy khi mới chỉ 15 tuổi.

Với một môi trường giáo dục hiện đại và cách nuôi dạy thực tế, Subeo đang từng bước được trang bị hành trang để hiểu về trách nhiệm, giá trị lao động và văn hóa doanh nghiệp từ chính bên trong.