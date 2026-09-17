Suất cơm bán trú này có gì mà khiến MXH tranh cãi ầm ĩ, có phụ huynh phải thốt lên: Quá mệt mỏi!

Thời gian gần đây, những vụ việc liên quan đến chất lượng bữa ăn bán trú, từ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh đến khẩu phần ăn chưa tương xứng với chi phí, liên tục được phản ánh trên các phương tiện truyền thông. Tâm lý hoang mang, lo lắng của các bậc cha mẹ vì thế là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Khi gửi gắm con em cả ngày ở trường, điều phụ huynh mong mỏi nhất chính là các con có một bữa ăn đủ no, đủ chất và an toàn tuyệt đối để tái tạo năng lượng học tập.

Tuy nhiên, từ tâm lý bảo vệ con chính đáng, ranh giới giữa sự quan tâm cẩn trọng và thói quen xét nét quá mức dường như đang ngày càng bị xóa nhòa. Thay vì chọn con đường đối thoại trực tiếp, mang tính xây dựng với nhà trường hoặc ban đại diện phụ huynh để cùng tìm giải pháp, không ít người lại có xu hướng biến mạng xã hội thành nơi đầu tiên để trút giận và tranh cãi.

Chiếc dĩa, muỗng gây tranh cãi mấy ngày trên MXH

Tranh cãi gay gắt từ một chiếc thìa đặt lệch

Mới đây, một bức ảnh chụp lại khay cơm bán trú kèm theo câu hỏi "ở nhà ăn bán trú, các cô để muỗng vậy ổn không mấy mom?" được đăng tải lên mạng xã hội đã ngay lập tức thổi bùng một cuộc tranh luận gay gắt. Trong bức ảnh, chiếc thìa và chiếc dĩa inox được đặt gác chéo lên ngăn cơm và chạm vào phần thức ăn bên cạnh, trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, mổ xẻ.

Xét dưới góc độ vệ sinh, băn khoăn của phụ huynh không hẳn là vô lý. Việc cán thìa hoặc dĩa nằm đè lên thức ăn có thể khiến dầu mỡ hoặc nước sốt dính vào cán, làm bẩn tay trẻ khi cầm nắm. Với tâm lý tỉ mỉ của người làm cha mẹ, mong muốn một khay cơm gọn gàng, sạch sẽ từ chiếc thìa, đôi đũa là mong muốn tự nhiên.

Thế nhưng, việc phóng đại một chi tiết nhỏ nhặt thành đề tài công kích công khai lại phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. Để phục vụ hàng trăm, thậm chí cả nghìn suất ăn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhằm đảm bảo thức ăn luôn nóng sốt, đội ngũ nhân viên cấp dưỡng và bảo mẫu phải làm việc với cường độ vô cùng áp lực. Trong quá trình chia suất ăn vội vã ấy, việc đặt lệch chiếc thìa hay chiếc dĩa chỉ là sơ suất nhỏ trong thao tác, hoàn toàn không phải hành vi cẩu thả có hệ thống hay cố tình gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Thay vì nói chuyện trực tiếp với thầy cô, với nhà trường để góp ý thì giờ đây chuyện nhỏ cứ con kiến người ta cũng "bưng" lên mạng. Quá mệt mỏi và áp lực cho giáo viên!", một phụ huynh để lại bình luận trên mạng xã hội.

Giáo dục cần sự đồng hành, không phải sự phán xét từ xa

Thay vì một tin nhắn riêng nhẹ nhàng hay lời trao đổi ngắn với cô phụ trách để điều chỉnh cách bài trí cho ngày hôm sau, việc đưa bức ảnh lên không gian mạng để "nhờ cộng đồng mạng phán xử" vô tình tạo nên một áp lực vô hình nhưng nặng nề. Khi một lỗi sắp xếp vụn vặt bị biến thành chủ đề bàn tán tiêu cực, những người trực tiếp làm công việc phục vụ, vốn đã nhiều nhọc nhằn với thu nhập khiêm tốn rất dễ rơi vào trạng thái nản lòng và tổn thương.

Mối liên kết giữa gia đình và nhà trường muốn bền vững phải dựa trên nền tảng của sự tin cậy và đối thoại văn minh. Sự giám sát của phụ huynh đối với công tác bán trú là điều rất cần thiết, nhưng giám sát để cùng hoàn thiện khác hoàn toàn với việc săm soi từng tiểu tiết rồi đẩy mọi chuyện lên mạng xã hội. Một lời góp ý đúng nơi, đúng thời điểm không chỉ giải quyết triệt để vấn đề mà còn giữ gìn được sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, điều cốt lõi để môi trường học đường thực sự là nơi an toàn và ấm áp cho con trẻ.