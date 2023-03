Sửa quy trình ra đề thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ GD&ĐT có ngăn được lộ, lọt đề?

Năm nay, Bộ GD&ĐT sửa đổi nhiều quy định trong khâu tổ chức, coi, chấm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, quy chế mới sửa đổi, bổ sung một số quy định về làm đề thi nhằm tránh kẽ hở như vụ việc lọt đề sinh học năm vừa qua.

PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đánh giá, việc sửa đổi quy trình này rất quan trọng. Bộ quy định rõ hơn về người tham gia soạn thảo và phản biện đề thi phải là cán bộ, giảng viên, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục thay vì cho phép cả những người đã công tác như quy định cũ.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh minh hoạ: H.C)

Quy chế mới yêu cầu: "Ủy viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học - kỹ thuật là công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT. Trong đó, ủy viên thường trực là công chức thuộc Cục Quản lý chất lượng. Người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức ngành giáo dục hoặc các viện nghiên cứu; giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Mỗi bài thi/môn thi có một tổ ra đề thi gồm tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi".

Bộ cũng quy định mỗi bài thi tự luận sẽ được hai cán bộ chấm thi chéo bằng hai màu mực khác. Trong khi thực hiện các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ hai thành viên của ban phúc khảo bài thi tự luận trở lên.

Bộ GD&ĐT cũng điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương, nề nếp phòng thi cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt kỳ thi; tăng cường chất lượng đề thi đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi...

Việc sửa đổi quy trình ra đề thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra trong bối cảnh trước đó ngày 10/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ GD&ĐT.

Bị can Bùi Văn Sâm (Tổ phó Tổ ra đề môn Sinh học) và bị can Phạm Thị My (Tổ trưởng Tổ ra đề môn Sinh học) vi phạm trong quá trình tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ngoài ra, công an cũng phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót trong quá trình chỉ đạo, tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cơ quan điều tra chỉ nguyên nhân do Bộ GD&ĐT chưa có văn bản hướng dẫn, phân công công việc, trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân tham gia giám sát, chưa có biện pháp chủ động trong công tác phòng ngừa vi phạm của thầy cô giáo khi tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi".

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu Bộ GD&ĐT khắc phục sơ hở thiếu sót trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi tốt nghiệp THPT.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023 sửa đổi, các thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và Atlat Địa lý Việt Nam khi thi môn Địa lý. Thí sinh không được mang các loại máy ghi âm, ghi hình, dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem hay truyền tín hiệu - điều mà quy định hiện hành cho phép. Thí sinh chỉ rời khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài. Các em phải nộp lại bài kèm đề thi và giấy nháp cho cán bộ coi thi trước khi ra khỏi phòng và di chuyển đến phòng chờ.