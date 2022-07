Sữa ong chúa có tác dụng thần kỳ trong làm đẹp và sức khỏe nhưng lại 'đại kỵ' với những người sau

Tác dụng của sữa ong chúa

Chống oxy hóa và chống viêm

Nhiều nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật đã chỉ ra các axit amin, axit béo và hợp chất phenolic cụ thể được tìm thấy trong sữa ong chúa dường như có tác dụng chống oxy hóa. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh sữa ong chúa còn có khả năng chống viêm cho các tế bào bị tổn thương.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Thế giới đã có nghiên cứu trên động vật và con người để chứng minh rằng sữa ong chúa có thể tác động tích cực đến mức cholesterol và làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Mặc dù cơ chế chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng các protein cụ thể trong dược liệu này có khả năng làm giảm cholesterol trong cơ thể.

Chữa lành vết thương, phục hồi da hư tổn

Việc bổ sung sữa ong chúa bằng đường uống hoặc thuốc bôi ngoài da đều có tác dụng hỗ trợ chữa lành vết thương và các tình trạng viêm da khác. Nó được biết đến với khả năng kháng khuẩn, làm sạch vết thương và ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng.

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Một số nghiên cứu trong ống nghiệm chỉ ra các protein trong sữa ong chúa làm thư giãn các tế bào cơ trơn trong tĩnh mạch và động mạch của bạn, từ đó làm giảm huyết áp.

Một nghiên cứu trên động vật đã kiểm tra một chất bổ sung kết hợp loại dược liệu này với các chất khác có nguồn gốc từ ong và thấy rằng huyết áp giảm đáng kể.

Giúp ngăn ngừa ung thư

Hoạt chất kháng sinh tự nhiên cùng với chất chống oxy hóa trong sữa ong chúa kết hợp với nhau đã được chứng minh có khả năng ngăn ngừa ung thư hữu hiệu. Ngoài ra, các hoạt chất còn giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh; bằng cách ngăn chặn hoạt động của Bisphenol A. Đây là một chất gây ung thư thường được sử dụng sản xuất đồ nhựa.

Làm chậm quá trình lão hóa

Sữa ong chúa cung cấp nguồn chất chống oxy hóa cực mạnh, bao gồm phenolic, các loại axit béo và nhiều loại axit amin. Những chất này giúp làm chậm tiến trình lão hóa bằng cách loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể từ đó giúp kéo dài tuổi xuân cho chị em phụ nữ. Qua đó, có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành của các vấn đề trên da.

Nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng sữa ong chúa có thể hỗ trợ tăng sản xuất collagen và bảo vệ da khỏi tổn thương do tiếp xúc với bức xạ UV. Vì nghiên cứu trên con người về lợi ích chống lão hóa da của việc sử dụng dược liệu này ở dạng uống hoặc bôi tại chỗ là không đủ, nên cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa.

Cải thiện sức khỏe sinh sản của nam và nữ

Thành phần Royacalin có trong sữa ong chúa là một trong những thành phần giúp tăng cường sinh lý, nâng cao quá trình thụ thai và cải thiện sức khỏe sinh sản.

Vì thế, theo các bác sĩ các cặp vợ chồng nên sử dụng thực phẩm này hằng ngày giúp tăng cường cải thiện sức khỏe sinh sản.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Nhiều nghiên cứu trên chuột đã chỉ ra sữa ong chúa có tác động làm giảm hormone căng thẳng trong hệ thống thần kinh trung ương; cải thiện trí nhớ; giảm các triệu chứng trầm cảm; ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Tuy đây là những nghiên cứu tích cực; song chúng ta vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu trên con người để khẳng định tác dụng này của sữa ong chúa.

Tác dụng điều trị chứng khô mắt mãn tính

Một số dữ liệu cho thấy sữa ong chúa có thể làm tăng khả năng tiết nước mắt từ tuyến lệ trong mắt bạn. Từ đó, tình trạng khô mắt mãn tính cũng dần được cải thiện. Song mẫu dữ liệu này không đầy đủ để chứng minh đây là dược liệu có thể điều trị chứng khô mắt trên mọi đối tượng.

Tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể

Sữa ong chúa đã được chứng minh có thể giúp cơ thể tăng cường phản ứng miễn dịch tự nhiên chống lại vi khuẩn và vi rút lạ. Bên cạnh đó, axit béo trong sữa ong chúa được biết là có tác dụng thúc đẩy hoạt động kháng khuẩn, có thể làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Giảm tác dụng phụ của các phương pháp điều trị ung thư

Hóa trị và các phương pháp điều trị ung thư khác thường gây ra một số tác dụng phụ như suy tim, viêm da và các vấn đề về đường tiêu hóa.

Sữa ong chúa đã và đang được chứng minh có thể làm giảm một số tác dụng phụ kể trên. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy dược liệu này có khả năng làm giảm đáng kể tổn thương tim do hóa trị.

Một nghiên cứu rất nhỏ trên người chỉ ra rằng sữa ong chúa bôi tại chỗ có thể ngăn ngừa viêm niêm mạc, một tác dụng phụ điều trị ung thư gây ra vết loét đau đớn trong đường tiêu hóa của bạn.

Dù vậy, những nghiên cứu này không đưa ra kết luận chắc chắn về vai trò trong điều trị ung thư và các tác dụng phụ liên quan.

Làm giảm đường huyết

Một số bằng chứng cho thấy sữa ong chúa có thể có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường type 2 bằng cách giảm lượng đường trong máu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu với quy mô lớn hơn để xác minh tác dụng này.

Những người không nên dùng sữa ong chúa

Người từng bị dị ứng với phấn hoa hoặc mật ong

Hầu hết các trường hợp bị dị ứng với phấn hoa và mật ong thường bị dị ứng nghiêm trọng. Chẳng hạn như nổi mề đay ngứa toàn thân, khó thở, sốc phản vệ cũng có thể xảy ra sau khi ăn sữa ong chúa. Do đó, cần phải thận trọng và kiểm tra sức khỏe cẩn thận trước khi dùng.

Bệnh nhân bị hen suyễn

Một báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng sữa ong chúa có thể gây ra phản ứng dị ứng ở một số người. Những người bị hen suyễn hoặc các bệnh dị ứng khác có thể có nguy cơ cao bị phản ứng.

Phụ nữ bị ung thư vú

Sữa ong chúa làm tăng lượng nội tiết tố estrogen trong cơ thể. Tốt cho phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh nhưng lại kích thích khối u ác tính ở vú phát triển nhanh hơn. Do đó, không nên dùng để tẩm bổ sức khỏe cho những người mắc bệnh ung thư vú có thụ thể estrogen.

Cẩn thận khi dùng trên phụ nữ mang thai

Một số chất trong sữa ong chúa có thể kích thích tử cung co lại. Từ đó, làm co hẹp không gian phát triển của trẻ và làm tăng nguy cơ bị sảy thai, sinh non cao.

Người bị huyết áp thấp

Theo như những công dụng kể trên thì thực phẩm này có tác dụng làm giảm huyết áp. Do đó, không phù hợp cho người bị bệnh huyết áp thấp.

Người có vấn đề về tiêu hóa

Người đang bị tiêu chảy, đau bụng đi ngoài khi ăn sữa ong chúa vào có thể khiến tình trạng rối loạn tiêu hóa thêm nghiêm trọng.

Trẻ em dưới 13 tuổi

Bên cạnh tác dụng bồi dưỡng sức khỏe cho cơ thể thì sữa ong chúa còn có một tác dụng khá nổi tiếng đó chính là tăng cường sinh lý ở cả hai giới. Chính vì vậy việc sử dụng sữa ong chúa cho trẻ nhỏ nếu không có bất cứ vấn đề gì về thể chất có thể khiến chúng bị dậy thì, phát dục sớm.

Những điều cần lưu ý khi dùng sữa ong chúa

Cẩn trọng trong bảo quản: Sữa ong chúa có thể có nhiều dạng khác nhau. Có thể dùng dạng uống hoặc bôi trực tiếp lên da. Quá trình sản xuất dược liệu tươi có thể tạo ra thể chất như gel. Nhưng các loại khác là loại đông khô. Nó cũng có thể ở dạng bột trong viên thuốc hoặc viên nang; có thể chứa các thành phần phụ khác. Do đó, cần phải bảo quản cẩn thận theo từng dạng dùng khác nhau

Nên ngừng sử dụng ngay khi có phản ứng dị ứng: Sữa ong chúa là một chất có dạng gelatin (dạng keo) được sản xuất bởi những con ong thợ để nuôi ong chúa và con non của chúng. Nó thường được bán như một chất dinh dưỡng bổ sung trong chế độ ăn uống; nhằm điều trị một số bệnh về thể chất và các bệnh mãn tính. Khi sử dụng, bạn cũng cần tham khảo và lưu ý để đảm bảo tốt cho sức khỏe.