Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần sửa sang lại ngôi nhà cũ cho khang trang, sạch đẹp là có thể dọn về ở bất cứ lúc nào cho tiện. Nhưng người xưa có câu "Nhập trạch như nhập hộ, chọn ngày như chọn lân", ý nói việc bước chân vào nhà cũng quan trọng như chọn người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Nhà cũ vốn dĩ đã có "trường khí" riêng, muốn người và nhà hòa hợp, vượng khí sinh sôi thì khâu chọn ngày giờ là tối quan trọng. Dù gia chủ có nóng lòng đến mấy, cũng hãy bình tâm xem xét, tuyệt đối tránh 3 ngày đại kỵ dưới đây để những ngày tháng sau này được bình an, thuận hòa.

Ngày "Xung Đinh Sát": Khi người và nhà không cùng tiếng nói

Điều kiêng kỵ đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong phép nhập trạch chính là ngày "Xung Đinh Sát". Hiểu một cách đơn giản, mộc mạc nhất, đây là ngày mà địa chi (con giáp của ngày) xung khắc trực tiếp với tuổi của gia chủ hoặc các thành viên trong gia đình. Phong thủy quan niệm rằng "người không hợp nhà" thì ở bao lâu cũng thấy bất an. Ví như người tuổi Tý mà dọn nhà vào ngày Ngọ, hay người tuổi Sửu lại chọn ngày Mùi để nhập trạch, đó là phạm vào lục xung. Sự xung khắc này giống như hai luồng nước ngược dòng va vào nhau, tạo nên những xáo trộn không đáng có trong tâm tính con người.

Nhưng sâu xa hơn, cái kỵ của ngày Xung Đinh Sát còn nằm ở việc "xung tọa sơn". Nếu ngôi nhà cũ của bạn tọa ở hướng Bắc (hướng Tý) mà lại dọn về vào ngày Ngọ, thì chẳng khác nào "lấy giáo đâm vào khiên". Cổ nhân ví von hình tượng này là sự gãy đổ của luồng sinh khí vừa mới được nhen nhóm lại sau quá trình sửa chữa. Sách xưa có câu răn dạy rất thấm thía: "Xung Đinh thì ba ngày chẳng an, Xung Sơn thì trăm ngày không yên". Câu nói ấy như một lời cảnh tỉnh rằng, sự xung khắc giữa thời gian và không gian sống có thể để lại những hệ lụy dai dẳng, khiến người trong nhà cảm thấy bứt rứt, khó ở, công việc cứ thế mà trắc trở không rõ nguyên do.

Ngày "Đại Hỏa": Khi lửa vượng quá hóa hại thân

Điều kiêng kỵ thứ hai cần tránh là những ngày mang tính "Đại Hỏa". Chúng ta vẫn thường nghĩ lửa là ấm áp, là sự sống, nhưng trong phong thủy nhập trạch, "hỏa quá vượng thì hóa tai ương". Theo kinh nghiệm được ghi chép trong sách Lỗ Ban, những ngày Đại Hỏa được tính toán rất kỹ dựa trên sự kết hợp giữa mùa và can chi. Ví dụ như tháng Giêng, tháng Năm, tháng Chín mà gặp ngày Tý; hay tháng Tư, tháng Tám, tháng Chạp mà gặp ngày Dậu thì đều được liệt vào ngày Hỏa vượng.

Người xưa sợ những ngày này vì lo ngại hỏa hoạn, cháy nổ – điều ám ảnh nhất với những ngôi nhà cũ nhiều gỗ. Nhưng ngẫm rộng ra ở góc độ đời sống tinh thần, "hỏa" ở đây còn là sự nóng nảy, bực dọc trong tâm khảm. Dọn về nhà mới vào ngày khí hỏa bao trùm, lòng người dễ sinh ra cáu gắt, vợ chồng dễ vì chuyện nhỏ mà xích mích, con cái khó bảo. Cái nóng của trời đất cộng hưởng với cái nóng trong lòng người sẽ thiêu đốt đi sự hòa khí – thứ tài sản quý giá nhất của một gia đình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người xưa bảo "hỏa bốc lên thì tâm loạn", tránh ngày Đại Hỏa chính là giữ cho tâm mình được mát mẻ, thư thái khi bước vào chặng đường sống mới.

Ngày "Thất Sát Tinh Túc": Khi sao xấu che mờ vượng khí

Cuối cùng, không thể không nhắc đến ngày có các sao Thất Sát chiếu mệnh. Trong hệ thống Nhị thập bát tú (28 chòm sao), có những ngôi sao mang năng lượng rất dữ, được gọi là ngày "Thất Sát". Đó là khi các sao Giác, Cang, Khuê, Lâu, Quỷ, Ngưu đứng ra cai quản ngày hôm đó. Sách cổ viết rằng những ngày này là lúc "trời đất đóng kín", sinh khí thì lẩn trốn mà sát khí lại lộ ra ngoài.

Mỗi ngôi sao xấu lại chủ về một tai ương khác nhau: Sao Giác, sao Cang thì dễ sinh chuyện kiện tụng, tranh chấp lời ăn tiếng nói; sao Khuê, sao Lâu lại ám chỉ sự mất mát, trộm cắp; còn sao Quỷ, sao Ngưu thì lo ngại về ốm đau, bệnh tật. Dọn về nhà cũ – nơi vốn dĩ cần sự bồi đắp về năng lượng tích cực mà lại gặp trúng ngày sao xấu cai quản thì chẳng khác nào mở cửa đón gió độc. Gia chủ dọn về dễ cảm thấy mệt mỏi, ngủ không ngon giấc, hay gặp những chuyện xui rủi từ trên trời rơi xuống.

Việc chọn ngày lành tháng tốt để quay về nhà cũ không phải là mê tín dị đoan, mà là nét đẹp trong văn hóa ứng xử với thiên nhiên, với nơi chốn mình nương náu. Đó là sự "thuận thiên ứng nhân" – thuận theo lẽ trời để lòng người được yên. Ngôi nhà cũ sửa lại mang theo cả ký ức và hy vọng của gia đình, nên ngày về phải là ngày vui trọn vẹn. Hãy nhớ nguyên tắc "chọn ngày trước tiên phải tránh hung, sau mới cầu cát". Chỉ cần tránh được ba "cửa ải" kể trên, tâm lý gia chủ sẽ vững vàng, từ đó mà tạo ra trường năng lượng an lành, ấm áp cho tổ ấm của mình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)