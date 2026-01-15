Sữa NAN trở lại kệ sau đợt thu hồi: Nestlé Việt Nam nói gì về các lô hàng mới?

Theo thông tin được đăng tải trên fanpage Nestlé FamilyNes Việt Nam, các sản phẩm Nestlé NAN thuộc lô mới hiện đã được phân phối rộng rãi trên toàn hệ thống bán lẻ. Phía doanh nghiệp khẳng định các lô hàng này tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng dinh dưỡng theo quy định toàn cầu của tập đoàn cũng như các quy định hiện hành tại thị trường Việt Nam. Việc cung ứng trở lại nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của thị trường sau giai đoạn rà soát nghiêm ngặt.

Thông tin Nestlé đăng tải trên kênh fanpage





Trước đó, vào tối 8/1, Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa công thức thương hiệu NAN dành cho trẻ nhỏ, sau khi tập đoàn mẹ triển khai thu hồi một số sản phẩm tương tự trên phạm vi toàn cầu do lo ngại liên quan đến nguyên liệu đầu vào.

Theo thông tin từ Nestlé Việt Nam, các lô sản phẩm bị thu hồi đều được công ty nhập khẩu trực tiếp, với mã số lô và hạn sử dụng cụ thể. Doanh nghiệp không công bố số lượng sản phẩm thu hồi, đồng thời cho biết đây là biện pháp chủ động nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêu dùng.

Nestlé Việt Nam cho biết, trong quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ, tập đoàn phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng nguyên liệu thô là dầu PUFA, được cung cấp bởi một bên thứ ba. Nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dạng vết Cereulide, một độc tố có thể sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, được sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ sản xuất tại châu Âu.

Dù lượng dầu sử dụng trong các sản phẩm này rất nhỏ và chưa có bằng chứng cho thấy Cereulide tồn tại trong các lô hàng liên quan, theo nguyên tắc thận trọng, Nestlé vẫn quyết định thu hồi các lô có khả năng bị ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa.

Trên thị trường Việt Nam, sữa NAN hiện được phân phối từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hàng nhập khẩu chính thức, hàng xách tay hoặc không rõ nguồn gốc. Nestlé Việt Nam khẳng định chỉ thu hồi 17 lô sữa do doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu, không áp dụng đối với các lô hàng khác đang lưu thông trên thị trường.

Liên quan đến việc thu hồi, đại diện một số hệ thống bán lẻ lớn như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Con Cưng và nhiều chuỗi cửa hàng mẹ và bé khác cho biết đã rà soát, rút khỏi kệ các sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi ngay trong tối 8/1. Những sản phẩm vẫn được bày bán thuộc các lô khác hoặc các dòng không nằm trong diện thu hồi.

Về phương án xử lý sau bán, phía nhà cung cấp đã thông báo khách hàng có nhu cầu trả lại sản phẩm có thể đến trực tiếp kho của hệ thống bán lẻ, hoặc liên hệ hotline để được hỗ trợ thu hồi tận nơi.

Danh sách 17 lô sữa bị thu hồi gồm: Nestlé NAN INFINIPRO A2 bước 1 (400 gram – 4 lô; 800 gram – 4 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 1 (400 gram – 3 lô; 800 gram – 2 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 2 (400 gram – 2 lô; 800 gram – 2 lô). Các sản phẩm này có hạn sử dụng từ tháng 4 đến tháng 9/2027, dành cho trẻ từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi.

Thúy Hạnh