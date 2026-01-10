Sau khi Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi sản phẩm nhằm phòng ngừa đối với 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN được hãng này nhập khẩu, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin liên quan.

Đại diện Shopee cho hay đang tích cực phối hợp với đối tác thương hiệu để xác định các sản phẩm liên quan; đồng thời khẩn trương rà soát trên toàn bộ nền tảng và xem xét các bước xử lý phù hợp tiếp theo.

Đại diện Lazada Việt Nam cũng khẳng định đã lập tức tiến hành rà soát, gỡ bỏ thông tin các lô sữa bột Nestlé vi phạm khỏi nền tảng, tuân thủ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trong khi đó, TikTok Shop cho hay đang rà soát và xử lý.

Trước đó, tối 8-1, tại TPHCM, đại diện Saigon Co.op và Central Retail, MM Mega Maket,… xác nhận đã rà soát các lô sữa NAN trong danh sách thu hồi và rút khỏi kệ. Những sản phẩm còn bán trên kệ thuộc lô khác hoặc là dòng không bị thu hồi.

Đại diện một hệ thống bán lẻ lớn cho biết phía nhà cung cấp cũng thông báo phương án xử lý trường hợp khách hàng đã mua sắm sản phẩm có nhu cầu trả hàng có thể trả trực tiếp tại kho của hệ thống và hệ thống sẽ trả lại nhà cung cấp.

Khách hàng cũng có thể gọi qua hotline 18006699 (miễn phí), đội ngũ nhà cung cấp sẽ đến thu hồi sản phẩm trực tiếp từ khách hàng.

Thông tin chi tiết của 17 lô sản phẩm thuộc danh mục thu hồi

Các lô sữa thu hồi gồm: Nestlé NAN INFINIPRO A2 bước 1, trọng lượng 400 gram (4 lô); Nestlé NAN INFINIPRO A2 bước 1, trọng lượng 800 gram (4 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 1, trọng lượng 800 gram (2 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 1, trọng lượng 400 gram (3 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 2, trọng lượng 800 gram (2 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 2, trọng lượng 400 gram (2 lô), hạn sử dụng trong khoảng tháng 4 đến tháng 9-2027. Những loại sữa này dành cho nhóm trẻ từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi.

Hãng sữa này lưu ý các lô hàng có mã số khác, các dòng sản phẩm khác và các sản phẩm khác được phân phối bởi Nestlé Việt Nam không nằm trong danh sách thu hồi vẫn đảm bảo chất lượng, hoàn toàn an toàn để sử dụng.

Lý do, vừa qua, trong quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ, Tập đoàn Nestlé phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng của nguyên liệu thô (dầu PUFA) từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 do nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dạng vết chất Cereulide – sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu.