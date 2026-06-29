Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 đạt giải Thương hiệu Vàng – Chất lượng quốc tế 2026

Ứng dụng Nano Curcumin tạo nên sự khác biệt

Một trong những yếu tố giúp Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 tạo được dấu ấn riêng trên thị trường chính là việc ứng dụng Nano Curcumin được nhập khẩu từ Ấn Độ vào sản phẩm. Đây là hoạt chất được chiết xuất từ nghệ với hàm lượng Curcuminoid tinh khiết cao đến 95%.

Thông qua công nghệ nano hiện đại, curcumin được bào chế thành các phân tử có kích thước siêu nhỏ, giúp tăng khả năng phân tán và hấp thu so với curcumin thông thường. Nhờ đó, Nano Curcumin hỗ trợ ngăn ngừa viêm loét dạ dày, giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến trào ngược và góp phần bảo vệ niêm mạc dạ dày trước những tác động từ thói quen ăn uống không điều độ hiệu quả hơn.

Sản phẩm Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 giúp dạ dày khỏe lên từng ngày

Không chỉ được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa, Nano Curcumin còn sở hữu đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ phục hồi cơ thể và chăm sóc làn da, góp phần hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, hạn chế sự hình thành nếp nhăn và hỗ trợ quá trình tái tạo da, làm lành sẹo. Chính những giá trị này đã góp phần tạo nên sự khác biệt cho công thức của Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365.

Đầu tư vào nguyên liệu và công thức dinh dưỡng

Đối với các sản phẩm dinh dưỡng, chất lượng nguyên liệu luôn là yếu tố nền tảng. Ngay từ khi phát triển sản phẩm, Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 đã lựa chọn hướng đi tập trung vào các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật, vừa phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại vừa đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng của nhiều đối tượng khách hàng.

Nguyên liệu chính có nguồn gốc từ thực vật, giúp người dùng dễ dàng sử dụng

Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 có hạt sen, tâm sen và hơn 20 loại hạt cùng ngũ cốc dinh dưỡng được chọn lọc kỹ lưỡng. Trong công thức sản phẩm, hạt sen và tâm sen là hai thành phần nổi bật. Từ lâu, đây đã là những nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn dưỡng sinh và bài thuốc dân gian nhờ khả năng an thần, giảm căng thẳng, giúp thư giãn tinh thần và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, hạt sen và tâm sen còn được nhiều người sử dụng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa và dạ dày.

Thành phần có các loại hạt ngũ cốc giúp sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao

Ngoài ra, Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 còn kết hợp đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, gạo lứt, yến mạch, hạnh nhân, óc chó, mắc ca cùng nhiều loại hạt dinh dưỡng khác. Sự đa dạng trong thành phần này không chỉ tạo nên hương vị thơm bùi đặc trưng mà còn giúp bổ sung nguồn protein thực vật, chất xơ và nhiều dưỡng chất tự nhiên cho cơ thể. Để hoàn thiện giá trị dinh dưỡng, Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 còn bổ sung canxi, sắt, magie, vitamin nhóm B… Các dưỡng chất này tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ hệ thần kinh và góp phần giảm cảm giác mệt mỏi trong cuộc sống.

Thương hiệu Vàng – Chất lượng quốc tế 2026 đánh dấu cột mốc cho hành trình phát triển bền vững

Nhờ nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cùng nỗ lực phát triển sản phẩm, Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 hiện đã được xuất khẩu đến hơn 15 quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Trung Đông, Úc và New Zealand. Đây là minh chứng cho sự đón nhận của thị trường quốc tế đối với một thương hiệu sữa hạt được phát triển tại Việt Nam. Giờ đây sữa hạt dạ dày Nano Curcumin hạt sen 365 đã trở thành người bạn quen thuộc hàng ngày của những người có vấn đề dạ dày, tiêu hóa, đại tràng tại các nước bạn.

Sản phẩm không chỉ có tại Việt Nam mà còn phát triển sang thị trường quốc tế

Năm 2026, những thành quả này tiếp tục được ghi nhận khi Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 vinh dự được xướng tên tại chương trình Phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, chống hàng giả và phát triển thương hiệu uy tín bền vững năm 2026, đồng thời nhận danh hiệu Thương hiệu Vàng – Chất lượng quốc tế 2026.

Sản phẩm vinh dự nhận được vinh danh top 10 thương hiệu vàng chất lượng quốc tế năm 2026

Để đạt được danh hiệu này, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe liên quan đến chất lượng sản phẩm, năng lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, uy tín thương hiệu và định hướng phát triển bền vững. Những tiêu chí này cũng chính là các yếu tố mà Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 theo đuổi trong suốt quá trình phát triển, từ việc ứng dụng Nano Curcumin, xây dựng công thức dinh dưỡng khác biệt cho đến mở rộng thị trường ra nhiều quốc gia.

Danh hiệu Thương hiệu Vàng – Chất lượng quốc tế 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 trong việc đầu tư vào chất lượng sản phẩm, đổi mới công thức và phát triển thương hiệu. Đây cũng là động lực để thương hiệu tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và mang đến nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng trong thời gian tới.

Đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Công Ty TNHH BH NUTRITION

Website: https://suachay.com/

Hotline: 0886096555

Địa chỉ: 256/33A đường Thạnh Xuân 25, Phường An Thới, Thành phố Hồ Chí Minh