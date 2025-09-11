Thương vụ kỷ lục 173 triệu USD

Mới đây, nhờ cú nhảy vọt thần kỳ của cổ phiếu Oracle sau báo cáo kinh doanh ấn tượng, Larry Ellison vừa vượt mặt Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh. Sự trỗi dậy của Oracle trong lĩnh vực AI chính là động lực chính cho đà tăng trưởng ngoạn mục này.

Larry Ellison và người vợ trẻ

Jolin Zhu - người vợ kém Larry Ellison gần nửa thế kỷ - đã chính thức đăng ký cư trú cùng chồng tại dinh thự khổng lồ ở Florida. Bất động sản này từng giữ danh hiệu căn nhà đắt đỏ nhất được rao bán ở Mỹ, và nay mang dấu ấn mới: trở thành nơi ở của một trong những người giàu nhất hành tinh.

Theo USA Today, vào tháng 6/2022, Larry Ellison - đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Oracle - đã chi tới 173 triệu USD để mua lại dinh thự Gemini ở Manalapan, bang Florida. Mức giá này phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, đưa Gemini trở thành căn nhà đắt giá nhất từng được bán tại Florida, đồng thời đứng thứ ba trong số những thương vụ bất động sản dân dụng đắt đỏ nhất lịch sử Mỹ tính đến thời điểm đó.

Người bán chính là tỷ phú Jim Clark - đồng sáng lập Netscape - người mới mua biệt thự này một năm trước đó với giá 94,2 triệu USD. Chỉ sau hơn một năm sở hữu, Clark đã “lướt sóng” thành công, thu về gần 80 triệu USD tiền lời mà không cần thay đổi gì nhiều trong dinh thự.

Một “ốc đảo” xa hoa bên bờ Đại Tây Dương

Gemini Mansion tọa lạc trên một hòn đảo chắn sóng tại Manalapan, chỉ cách Palm Beach khoảng 20 phút lái xe. Khu đất này có diện tích khoảng 16 hecta, trải dài từ bờ Đại Tây Dương đến sông Intracoastal Waterway, với 1.200 feet (hơn 365 mét) mặt tiền biển và 1.300 feet (gần 400 mét) mặt tiền sông.

Quần thể dinh thự Gemini của Larry Ellison là một tổ hợp xa hoa như khu nghỉ dưỡng tư nhân khép kín, với nhà chính gồm 12 phòng ngủ, biệt thự khách 7 phòng, hai “cottage” ven biển, cùng khu nhà và văn phòng riêng dành cho quản lý. Tổng cộng, nơi đây có 33 phòng ngủ, 34 phòng tắm đầy đủ và 13 phòng tắm phụ, trải rộng trên diện tích sử dụng gần 85.000 m².

Ảnh: Premier Estate Properties

Không chỉ ấn tượng về quy mô, Gemini còn sở hữu loạt tiện ích độc đáo: một khu thể thao với sân golf tiêu chuẩn PGA, sân tennis, bóng rổ, mini-golf và sân chơi trẻ em; những khu vườn đặc biệt với vườn bướm, vườn chim, hồ nước ngọt và đường tàu hỏa mini chạy xuyên vườn; cùng hệ thống hầm ngầm nối liền các khu vực trong quần thể.

Ngoài ra, công nghệ của dinh thự cũng hiện đại bậc nhất với hệ thống điều hòa chuẩn bảo tàng, an ninh tối tân, bộ tăng sóng di động, hai thang máy, máy phát điện dự phòng và kho dự trữ nhiên liệu. Thương vụ mua bán còn bao gồm một phần đảo Bird Island gần đó, nâng tổng diện tích đất mà Ellison sở hữu tại Manalapan lên hơn 22 hecta.

Lịch sử trăm năm

Gemini Mansion không chỉ nổi tiếng bởi giá trị khổng lồ, mà còn bởi lịch sử gắn bó lâu đời với giới thượng lưu Mỹ. Vào thập niên 1940, dinh thự từng là nơi ở của Gloria Guinness - một ngôi sao xã hội thượng lưu và biểu tượng thời trang, nổi tiếng với những cuộc hôn nhân đình đám của mình. Đây là giai đoạn mà căn nhà đã bắt đầu ghi dấu ấn như một biểu tượng xa hoa trong giới tinh hoa Mỹ.

Ảnh: Realtor.com

Sau đó, bất động sản về tay gia tộc Ziff, một trong những gia tộc giàu có nhất nước Mỹ, từng xếp thứ 19 trong danh sách Forbes. Gia tộc này, nổi tiếng trong lĩnh vực xuất bản, đã giữ dinh thự trong nhiều thập kỷ, biến nơi đây thành “Ziff Estate”. Trong thời gian sở hữu, họ từng rao bán dinh thự với giá 195 triệu USD vào năm 2015, mức giá cao nhất từng được niêm yết tại Mỹ thời điểm đó, nhưng không thành công do chưa tìm được người mua phù hợp.

Tiếp nối lịch sử của Gemini Mansion, nhà sáng lập Netscape, Jim Clark, đã mua lại bất động sản này trong giai đoạn 2021-2022 với giá 94 triệu USD. Theo lời ông chia sẻ với Wall Street Journal, quyết định mua là khá bốc đồng, khi gia đình dự định sống tại Florida trong thời gian dài. Tuy nhiên, do cuối cùng vẫn lựa chọn định cư ở New York, Clark nhanh chóng chuyển nhượng Gemini Mansion cho Larry Ellison, mở ra chương mới cho dinh thự xa hoa này.

Bộ sưu tập bất động sản khổng lồ của Larry Ellison

Với khối tài sản vượt 100 tỷ USD, Larry Ellison nổi tiếng là một “tay chơi” bất động sản bậc nhất trong giới tỷ phú, sở hữu loạt bất động sản xa hoa trải dài từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ, thậm chí vươn tới tận Hawaii. Trên bờ Đông, ông sở hữu một bất động sản rộng 6,5 hecta tại North Palm Beach, Florida, trong khu Seminole Landing. Ellison mua nơi này với giá 80 triệu USD vào năm 2021 và sau đó rao bán với mức giá 145 triệu USD. Dinh thự 15.000 m² với 6 phòng ngủ, 11,5 phòng tắm và hơn 170 mét mặt tiền biển này là một trong những bất động sản nổi bật nhất của ông.

Trên bờ Tây, Ellison sở hữu một ngôi nhà phong cách Nhật Bản tại Woodside, California, trị giá khoảng 70 triệu USD, cùng nhiều biệt thự xa hoa tại Carbon Beach, Malibu, khu vực được mệnh danh là “Billionaire’s Beach” vì quy tụ đông đảo các tỷ phú. Ngoài ra, ông còn có nhiều bất động sản cao cấp ven hồ Tahoe, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng và giải trí đỉnh cao.

Một trong những thương vụ lớn nhất của Ellison là mua lại 98% hòn đảo Lanai, Hawaii, vào năm 2012 với giá 300 triệu USD. Hòn đảo rộng 90.000 hecta này đi kèm hai khu nghỉ dưỡng Four Seasons, phần lớn các khu nhà và cơ sở thương mại. Việc sở hữu Lanai gần như trao cho Ellison quyền kiểm soát toàn bộ đời sống kinh tế và phát triển của hòn đảo, biến nó trở thành “thiên đường riêng” dành cho ông và bạn bè siêu giàu từ khắp nơi trên thế giới.

Với bộ sưu tập bất động sản trải dài khắp nước Mỹ, câu hỏi nhiều người quan tâm là: Larry Ellison thực sự sống ở đâu?

Năm 2020, trong email gửi nhân viên Oracle, ông tiết lộ: “Tôi đã chuyển tới Hawaii, sống trên đảo Lanai, và sẽ làm việc từ xa qua Zoom.”

Điều đó đồng nghĩa, dù sở hữu dinh thự kỷ lục 173 triệu USD tại Florida cùng hàng loạt biệt thự triệu đô khác, nơi gắn bó nhất với Larry Ellison vẫn là đảo Lanai - “thiên đường riêng” mà ông đã biến thành điểm đến quen thuộc cho giới siêu giàu toàn cầu.