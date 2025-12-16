Sự thật về mối quan hệ giữa Mai Tài Phến và bố mẹ Mỹ Tâm

Tối 13.12, Live Concert See The Light của Mỹ Tâm chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Sau 3 năm kể từ Tri Âm, nữ ca sĩ tái ngộ khán giả thủ đô bằng một đêm nhạc hoành tráng, thu hút khoảng 40.000 người hâm mộ từ khắp các tỉnh thành đổ về. Không đơn thuần là một buổi biểu diễn, See The Light còn là dấu mốc cho thấy sức hút bền bỉ và vị thế vững chắc của Mỹ Tâm sau nhiều năm gắn bó với sân khấu.

Bên cạnh setlist hơn 30 ca khúc trải dài suốt sự nghiệp, sự chú ý của Tri Âm còn hướng đến một nam nhân đặc biệt - Mai Tài Phến. Mối quan hệ giữa 2 người vốn đã luôn là tâm điểm của truyền thông, vì vậy, sự xuất hiện của anh tại đêm nhạc lần này đặc biệt được quan tâm. Anh chàng diện trang phục đen tối giản, vừa lịch lãm vừa đầy khí chất giữa đám đông fan.

Mai Tài Phến được bắt gặp ngồi cùng gia đình, họ hàng của Mỹ Tâm trên khu vực Lounge. Qua fancam ghi lại được, dễ thấy nam diễn viên tương tác và trò chuyện thân thiết với bố mẹ Mỹ Tâm. Anh chàng còn hí hửng chụp selfie với 2 bác, check-in concert không kém cạnh những Tri Âm khác.

Nhiều netizen bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh nam diễn viên thoải mái trò chuyện, chụp ảnh cùng bố mẹ nữ ca sĩ, cho rằng đây là chi tiết “nói nhiều hơn mọi lời đồn đoán”. Không ít ý kiến nhận xét Mai Tài Phến ngày càng xuất hiện với vai trò gần gũi, tự nhiên bên Mỹ Tâm và gia đình cô.

Ngoài ra, hình ảnh Mai Tài Phến chụp selfie với Mỹ tâm cũng được lan truyền rộng rãi. Tại concert See The Light này, Mỹ Tâm còn gây xôn xao khi trực tiếp nhắc tới “tình tin đồn”. Cụ thể, khi Mỹ Tâm đang cất giọng với ca khúc Nơi Mình Dừng Chân trên màn hình lớn phía sau đồng thời hiện lên hình ảnh nữ ca sĩ đang ôm 1 người đàn ông bí ẩn.

Trước sự phấn khích và reo hò không ngớt từ khán giả, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: “Các bạn la lên vì hình ảnh này à? Đây là cảnh trong phim thôi. Đây là bạn Mai Tài Phến nè. Bạn ngồi đâu rồi, giơ tay lên cho Tâm thấy. Love you”. Ngay sau màn trêu vui, Mỹ Tâm còn hướng tay về phía khán giả và khẳng định tất cả mọi người ở đây đều là “người yêu” của mình. Kết lại, cô bật mí sẽ trở lại màn ảnh với một dự án phim mới, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Việc Mai Tài Phến xuất hiện trên màn hình LED và được Mỹ Tâm trực tiếp nhắc tên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi

