Fan Mỹ Tâm gọi Mai Tài Phến là “anh rể“

Sự thật về mối quan hệ giữa Mai Tài Phến và bố mẹ Mỹ Tâm

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Tài Phến vừa chia sẻ khoảnh khắc có mặt tại concert của Mỹ Tâm tại Hà Nội. Nam diễn viên xuất hiện giản dị nhưng vẫn thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, đặc biệt là lực lượng fan đông đảo của giọng ca Ước Gì.

Ngay dưới bài đăng, phần bình luận bất ngờ trở thành tâm điểm khi hàng loạt fan Mỹ Tâm đồng loạt gọi Mai Tài Phến bằng "anh rể". Không chỉ một vài bình luận trêu vui, mà fan cứng của Mỹ Tâm cùng nhau xưng hô, thậm chí còn khẳng định Mai Tài Phến chính là "nửa kia" của Mỹ Tâm. Những câu nói như "chị đã công khai anh rể", "anh rể rước nàng về dinh thôi nào", hay "bạn kém tuổi nhưng là người yêu của chị mình nên xin phép được gọi một tiếng anh rể" khiến cả phần comment bùng nổ.

Việc một số fan Mỹ Tâm thừa nhận danh phận cho Mai Tài Phến đủ để thấy nhiều khán giả thích thú trước những hint hẹn hò dễ thương của cặp đôi "chị - em" Vbiz này.

Mai Tài Phến check-in đu concert của Mỹ Tâm tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Loạt người hâm mộ của Mỹ Tâm trao "danh phận" anh rể cho Mai Tài Phến. Ảnh: FBNV

Trước đó, t rong buổi soundcheck chuẩn bị cho liveshow See The Light của Mỹ Tâm tại Hà Nội mới đây, một khoảnh khắc bất ngờ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Giữa hàng ghế khán giả, Mai Tài Phến xuất hiện lặng lẽ, ngồi theo dõi phần tập dượt của Mỹ Tâm trên sân khấu, đủ khiến không khí trở nên rần rần.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, nam diễn viên diện trang phục tối màu, đeo khẩu trang đen và đội nón lưỡi trai kéo thấp, gần như ngụy trang kín mít. Dù vậy, vóc dáng và phong thái quen thuộc vẫn khiến nhiều người nhanh chóng nhận ra Mai Tài Phến. Nam diễn viên ngồi ở khu vực ghế khán giả, chăm chú dõi theo từng khoảnh khắc Mỹ Tâm tổng duyệt, không phô trương hay tạo chú ý, nhưng chính sự xuất hiện âm thầm ấy lại khiến netizen xôn xao.

Hình ảnh Mai Tài Phến lặng lẽ đến xem soundcheck của Mỹ Tâm trước khi show diễn ra. Ảnh: MZ News

Cho đến khi show diễn ra, khi Mỹ Tâm đang cất giọng với ca khúc Nơi Mình Dừng Chân trên màn hình lớn phía sau đồng thời hiện lên hình ảnh nữ ca sĩ đang ôm 1 người đàn ông bí ẩn.

Trước sự phấn khích và reo hò không ngớt từ khán giả, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: " Các bạn la lên vì hình ảnh này à? Đây là cảnh trong phim thôi. Đây là bạn Mai Tài Phến nè. Bạn ngồi đâu rồi, giơ tay lên cho Tâm thấy. Love you". Ngay sau màn trêu vui, Mỹ Tâm còn hướng tay về phía khán giả và khẳng định tất cả mọi người ở đây đều là "người yêu" của mình. Kết lại, cô bật mí sẽ trở lại màn ảnh với một dự án phim mới, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Sau Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chuẩn bị tái hợp trên màn ảnh. Ảnh: NVCC

Sau bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Trong dịp Tết 2022, netizen chia sẻ rầm rộ hình ảnh Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết. Nam diễn viên tất bật cùng gia đình của "người yêu tin đồn" chuẩn bị cho năm mới. Qua đó, nhiều người cho rằng cả hai đã chủ động ra mắt gia đình 2 bên và sẵn sàng cho chuyện tương lai.

Tháng 2/2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị ghi lại khoảnh khắc xuất hiện tại sân bay. Dù che chắn kĩ càng, song khán giả vẫn dễ dàng nhận ra cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai khéo léo bằng việc giữ khoảng cách với đối phương. Chưa dừng lại ở đó, Mỹ Tâm "trượt tay" để lộ ảnh cùng Mai Tài Phến thả diều ở biệt thự riêng. Khi có nhiều bàn tán, nữ ca sĩ lên tiếng trong livestream với giọng hài hước: "Làm sao chị đi thả diều được mấy đứa. Không được. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mọi người".