Sự thật về đoạn clip làm dấy nghi vấn Bình An có bồ nhí

Cách đây ít ngày, Á hậu Phương Nga đăng tải đoạn clip ghi lại một ngày sinh hoạt của hai vợ chồng. Trong clip, Phương Nga tổng hợp lại hành trình một ngày của Bình An thông qua camera trong nhà, và kết quả khiến ai xem cũng phải bật cười. Từ 10h sáng, nam diễn viên đã rời nhà đi ăn uống, cà phê. Vừa về chưa được bao lâu, đến 13h30 nam diễn viên lại thay đồ tiếp tục ra ngoài chơi pickleball, đến tận 18h30 mới quay lại. Tưởng đã chịu yên ở nhà cho buổi tối, nhưng đến gần 21h, Bình An lại tiếp tục xách đồ đi gặp bạn bè, mãi 23h mới về nhà.

Dù mang màu sắc vui vẻ, trêu đùa là chính nhưng vẫn xuất hiện không ít ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng thậm chí suy diễn theo hướng tiêu cực, cho rằng việc Bình An thường xuyên ra ngoài có thể ảnh hưởng đến hôn nhân, thậm chí đặt ra những nghi vấn nam diễn viên có người khác bên ngoài. Giữa những bàn tán này, Bình An nhanh chóng có động thái gây chú ý. Nam diễn viên đăng tải một đoạn clip tổng hợp lại lịch trình trong ngày không làm việc của mình.

Bình An recap lại 1 ngày khi không đi làm

Cụ thể, Bình An bắt đầu ngày mới từ khoảng 9h sáng với việc chăm sóc cây cối tại nhà. Sau đó, nam diễn ra ra ngoài ăn sáng và về nhà lúc 11h. So sánh 2 đoạn clip của đôi vợ chồng sẽ thấy khung giờ và hoạt động này trùng khớp. Trong đoạn clip của Phương Nga, lúc 10h59, Bình An về nhà và trên tay xác một ly nước. Và trong đoạn clip của Bình An, nam diễn viên cũng về nhà khung giờ đó và quay cận ly nước mua cho bà xã. Dù ra ngoài cà phê hay hoạt động cá nhân thì Bình An vẫn nhớ bà xã ở nhà.

Khi xem hết video tổng hợp lại 1 ngày không làm việc của Bình An, có thể thấy nam diễn viên dành phần lớn thời gian ở ngoài nhưng các hoạt động xoay quanh việc tập phục hồi với bác sĩ riêng và huấn luyện viên, rồi tiếp tục lịch trình thể thao với pickleball. Và lịch trình của Bình An cũng khớp với mốc thời gian mà Phương Nga tổng hợp trước đó.

Dù không trực tiếp lên tiếng tranh cãi, nhưng động thái này phần nào cho thấy nam diễn viên đang ngầm phủ nhận những suy đoán tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời khẳng định cuộc sống của hai vợ chồng vẫn diễn ra bình thường.

Dù ra ngoài cà phê hay hoạt động cá nhân thì Bình An vẫn nhớ bà xã ở nhà

Nhắc lại đoạn clip trước đó của Phương Nga, sau khi nàng hậu chia sẻ lên mạng xã hội, bên cạnh những bình luận mang tính giải trí, một số ý kiến lại đi theo hướng tiêu cực, đặt ra những suy đoán không cần thiết về đời sống hôn nhân của cặp đôi. Trước những luồng ý kiến này, Phương Nga cũng không né tránh mà thẳng thắn phản hồi, làm rõ tình huống.

Đơn cử như một tài khoản bình luận: "Ở ngoài có thứ thú vị hơn vợ nên hay đi ra ngoài, về nhà chỉ để ngủ, chồng tôi có giai đoạn như này, và tôi đã xử lý được, giờ cứ hết giờ làm là đi về thôi". Phương Nga đáp lại: "Em thì không đồng tìnhh, vì tính ra nếu ổng ở nhà suốt, em sẽ là người tăng xông, bị ngứa mắt chị ơi".

Không dừng lại ở đó, trước một bình luận kém duyên khác, Phương Nga cũng nhẹ nhàng "bẻ lái" bằng cách khịa lại người bình luận, giữ không khí vui vẻ thay vì căng thẳng. Nàng hậu cũng bày tỏ đoạn clip được chia sẻ với sự vui vẻ, trêu chọc nhau chứ 2 vợ chồng không mâu thuẫn đến mức như những bình luận tiêu cực.

Clip Phương Nga tổng hợp 1 ngày toàn ở ngoài của Bình An

Phương Nga ứng xử trước loạt bình luận trái chiều dưới video

Sau 4 năm gắn bó, Bình An và Phương Nga chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2022. Kể từ đó, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm cả trong đời sống lẫn trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh một gia đình trẻ năng động, luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

Trên trang cá nhân, Bình An và Phương Nga thường xuyên đăng tải loạt khoảnh khắc đời thường dí dỏm, khi thì "dìm hàng" nhau không nương tay, lúc lại tung clip trêu chọc đối phương khiến người xem không khỏi bật cười.

Dù hay "cà khịa" nhau là thế, Bình An vẫn được nhận xét là ông chồng tâm lý, nổi tiếng chiều vợ. Nam diễn viên không ngại chi mạnh tay cho những món quà mà Phương Nga yêu thích. Trong dịp sinh nhật bà xã, anh từng gây chú ý khi tặng xe ô tô giá trị lớn. Bên cạnh đó, Bình An cũng thường xuyên đồng hành cùng vợ trong những chuyến du lịch, thậm chí sẵn sàng "đu idol" cùng Phương Nga khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Dù hay "cà khịa" nhau nhưng công chúng cảm nhận rõ tình cảm mà cả hai dành cho đối phương

