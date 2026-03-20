Đồng Hồ Đếm Ngược đang bước vào giai đoạn cao trào khi mọi mâu thuẫn dồn dập bùng nổ, đẩy các nhân vật vào những tình huống sinh tử căng thẳng. Ở chặng nước rút này, cặp đôi chính buộc phải nhận nhiệm vụ giải cứu Chiến - người từng phản bội nam chính trong quá khứ. Chính chi tiết về sự lựa chọn cứu hay bỏ này đã tạo nên sức hút lớn cho bộ phim, khi tình bạn, lòng tin và cả sự giằng xé nội tâm được đặt lên bàn cân.

Trong những diễn biến mới nhất, Chiến rơi vào tay Kiều Thơ (Lan Phương) - nhân vật phản diện được xây dựng với tính cách điên loạn, méo mó, biến thái. Không thể thu phục được Chiến, Thơ quyết định dùng những biện pháp cực đoan hơn là bắt giữ, đe dọa và thậm chí lên kế hoạch bán anh cho người khác. Tình thế của Chiến trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi anh bị giam giữ tại một địa điểm bí mật, chờ bị đưa đi “tiếp khách” theo sắp đặt của Thơ. Giữa lúc đó, Thành và Linh Chi lần ra manh mối, quyết định dấn thân vào hang ổ của đối phương để giải cứu. Những phân đoạn này được đánh giá cao nhờ nhịp phim nhanh, căng thẳng và liên tục đẩy người xem vào trạng thái hồi hộp.

Giữa lúc mạch phim đang gay cấn, một chi tiết lại bất ngờ khiến khán giả tụt mood và bàn tán không ngớt ở thời điểm hiện tại, đó là tạo hình của Chiến trong lúc bị bắt giữ. Theo đó, nhân vật này bị Kiều Thơ ép lột sạch quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần ngắn bó sát trên người. Hình ảnh này xuất hiện trong bối cảnh nghiêm túc nhưng lại vô tình trở nên nhạy cảm và gây ngượng ngùng cho người xem.

Không ít khán giả cho rằng tạo hình này là không cần thiết, thậm chí phản tác dụng. Thay vì tăng thêm cảm giác nguy hiểm hay khắc họa sự biến thái của phản diện, chi tiết chiếc quần bó sát lại khiến người xem mất tập trung, thậm chí “xấu hổ thay” cho diễn viên Bình An. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự khó chịu khi một bộ phim phát sóng giờ vàng trên kênh quốc gia - nơi có nhiều đối tượng khán giả thuộc các độ tuổi khác nhau lại xuất hiện hình ảnh dễ gây tranh cãi và không thực sự phù hợp với mọi khán giả như vậy.

Một số bình luận còn cho rằng ekip đã làm quá trong việc xây dựng tình huống, khi hoàn toàn có thể truyền tải sự nguy hiểm của Chiến mà không cần đến chi tiết nhạy cảm như vậy. Dù thế, nếu bỏ qua chi tiết gây ngượng này, Đồng Hồ Đếm Ngược nhìn chung vẫn đang nhận được nhiều phản hồi tích cực. Bộ phim gây chú ý nhờ kịch bản có nhiều nút thắt, liên tục đảo chiều tình huống và giữ được nhịp căng thẳng xuyên suốt. Mối quan hệ giữa các nhân vật cũng được khai thác khá tốt, đặc biệt là tuyến bạn - thù đan xen giữa Thành, Linh Chi và Chiến.

