Sự thật phũ phàng: Con lớn vẫn gần gũi mẹ không chỉ vì mẹ tốt, mà vì mẹ từng “nhẫn tâm” làm điều này!

Bạn có từng nhận thấy một hiện tượng khá kỳ lạ?

Có những người mẹ dành hết sức lực để yêu thương con, luôn muốn bao bọc con như một bông hoa trong nhà kính. Nhưng cuối cùng, họ lại phát hiện ra rằng khi con trưởng thành, người con cảm thấy mệt mỏi và muốn tránh xa nhất lại chính là mình. Nhiều người vẫn cho rằng nền tảng của mối quan hệ cha mẹ - con cái chính là sự hy sinh. Họ nghĩ rằng càng đối xử tốt với con, con càng không thể rời xa mình, sau này càng hiếu thảo và hiểu chuyện.

Nhưng thực tế thường không đơn giản như vậy.

Những đứa trẻ được nuông chiều không giới hạn, được cha mẹ làm thay mọi việc, khi trưởng thành có thể trở thành những người lớn thiếu khả năng tự lập, quen được phục vụ; cũng có thể trở thành những người cố tình tạo khoảng cách với cha mẹ. Trong khi đó, những người con khi trưởng thành vẫn thân thiết với mẹ, biết thấu hiểu và biết ơn, không hẳn vì mẹ đã dành cho họ tất cả mọi thứ, mà bởi trong quá trình nuôi dạy, người mẹ ấy từng làm đúng một việc “nhẫn tâm”:

Biết tách bạch trách nhiệm, từ bỏ sự lo lắng quá mức, thôi ôm đồm mọi việc và nhìn con như một cá thể độc lập, để con có không gian tự mình trưởng thành.

Ảnh minh họa

01. Sự thật khắc nghiệt trong giáo dục: Sự “tốt bụng” không giới hạn đôi khi lại đẩy con ngày càng xa

Ngoài đời, có những người mẹ luôn cố chấp và thường xuyên lo lắng cho con. Thậm chí, có người biến tình yêu thành chiếc lồng, khiến con mất đi khả năng tự lập, trở nên yếu đuối trước cuộc sống và mang theo sự oán trách cha mẹ khi trưởng thành.

Chuyên gia tâm lý giáo dục Lý Mai Cẩn từng nói: Sau khi con 12 tuổi, người mẹ cần học cách giảm dần sự can thiệp. Khi con còn nhỏ, mẹ có thể phải quản chuyện ăn uống; khi đi học lại quản từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ; đến cấp hai vẫn muốn giúp con xử lý mọi việc, cuối cùng đứa trẻ sẽ mất khả năng tự giải quyết vấn đề. Khi con đã lớn, hãy đối xử với con như một người trưởng thành và học cách buông tay đúng lúc.

Nhiều khi vấn đề lớn nhất trong việc nuôi dạy con không phải là cha mẹ không yêu đủ, mà là yêu quá vội, quá nhiều, không có giới hạn và thiếu ranh giới. Điều cha mẹ nghĩ là “chăm sóc từng li từng tí” đôi khi lại vô tình cắt mất đôi cánh độc lập của con. Khi người mẹ nhiều lần “nhẫn tâm” để con tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, nhìn bên ngoài có vẻ như đang đẩy con ra xa, nhưng thực chất là đang giúp con hình thành trách nhiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tính độc lập.

02. Mối quan hệ cha mẹ - con cái lành mạnh không phải sự phụ thuộc, mà là bình đẳng và cùng trưởng thành

Phó giáo sư Thẩm Dịch Phỉ của Đại học Phúc Đán từng chia sẻ một câu chuyện.

Khi con gái bà học trung học ở nước ngoài, một lần cô gọi điện nói rằng sắp trở về nhà. Chồng bà vô cùng vui mừng, lập tức nói với con gái rằng ông sẽ gác lại tất cả công việc để dành thời gian cho con, con muốn đi đâu ông cũng sẽ đưa đi. Nhưng con gái lại nói: Bố không cần sắp xếp như vậy đâu, vì con nghĩ con cũng không có nhiều thời gian ở bên bố. Người cha nghe vậy rất buồn, không hiểu tại sao con gái lại không còn cần cha mẹ như trước.

Thẩm Dịch Phỉ lại khá bình thản. Bà nói với chồng: Đó chính là sự trưởng thành của con. Con bé sẽ có vòng tròn riêng của mình. Đây là quá trình mà cha mẹ không thể ngăn cản. Sớm muộn gì con cũng sẽ rời khỏi chúng ta.

Theo bà, nếu coi cuộc đời của con như một sân bóng, khi con 0-3 tuổi, cha mẹ giống như đồng đội, nắm tay con vượt qua từng khó khăn. Khi con đi mẫu giáo rồi tiểu học, cha mẹ dần trở thành huấn luyện viên, chỉ có thể đứng bên ngoài sân nhìn con tự thi đấu. Khi con gặp vấn đề, cha mẹ hướng dẫn; khi con cần giúp đỡ, cha mẹ hỗ trợ. Đến tuổi vị thành niên, cha mẹ chủ yếu ngồi trên khán đài cổ vũ. Phần lớn trận đấu, con phải tự mình bước vào sân.

Trong cuộc sống, nhiều bà mẹ vẫn có một suy nghĩ: Con là do tôi sinh ra, do tôi nuôi lớn, con phải nghe lời tôi và phải dựa vào tôi cả đời. Nhưng con không phải là phần phụ thuộc của mẹ. Con là một cá thể độc lập, có suy nghĩ, sở thích và cuộc đời riêng. Một mối quan hệ cha mẹ - con cái lành mạnh cũng không nên dựa trên sự phụ thuộc, mà cần có sự bình đẳng và cùng nâng đỡ nhau. Mẹ tôn trọng sự độc lập của con, con sẽ biết cảm thông với những vất vả của mẹ. Mẹ cho con không gian trưởng thành, con cũng sẽ dành cho mẹ sự gần gũi. Mẹ không vượt quá ranh giới, con cũng không cần cố tình tạo khoảng cách.

Nuôi con cũng giống như trồng cây. Bón quá nhiều dinh dưỡng đôi khi lại khiến cây khó phát triển khỏe mạnh. Chỉ khi có đủ không gian và cơ hội tự vươn lên, rễ mới có thể bám sâu, cành mới có thể hướng về phía ánh sáng. Dám để con bước vào thế giới rộng lớn của riêng mình, gia đình mới có thể trở thành nơi con luôn nhớ đến và muốn trở về, thay vì trở thành chiếc nôi mà con chỉ muốn tìm cách thoát ra.

03. Sự nâng đỡ tốt nhất cha mẹ bình thường có thể dành cho con: Giúp con trở thành người độc lập về tinh thần, vững vàng về nhân cách

Với một gia đình bình thường, nguồn lực tốt nhất có thể dành cho con là gì? Có một quan điểm đáng suy ngẫm: Ý nghĩa lớn nhất của cha mẹ không phải là mang đến cho con một cuộc sống tiện nghi và giàu có. Mà là khi nghĩ về cha mẹ, trong lòng con cảm thấy có sức mạnh và sự ấm áp, từ đó có đủ dũng khí và năng lực vượt qua khó khăn, tìm thấy niềm vui và sự tự do thực sự trong cuộc đời.

Sự nâng đỡ có giá trị nhất mà một gia đình bình thường có thể dành cho con chính là giúp con trở thành một người độc lập về tinh thần và lành mạnh về nhân cách. Khi trẻ cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống, hiểu được giá trị của sự độc lập và tự do, lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, trẻ cũng có xu hướng duy trì mối quan hệ gần gũi hơn với gia đình.

Điều quan trọng nhất là người mẹ cần biết “nhẫn tâm” làm đúng 4 việc:

Thứ nhất, hãy “lười” một chút, đừng làm thay con mọi thứ.

Khi con 3 tuổi, để con tự cất đồ chơi, tự ăn. Khi 6 tuổi, có thể để con phụ lau bàn, bày bát đũa. Khi lớn hơn, để con tự dọn phòng, tự giặt quần áo; đến cấp hai, có thể để con tự sắp xếp thời gian học tập. Trách nhiệm không thể được hình thành chỉ bằng lời dạy, mà phải được rèn luyện từ những việc nhỏ. Đừng quá lo con làm không tốt, cũng đừng sợ con mắc lỗi. Ngay cả khi con làm mọi thứ còn lộn xộn, đó vẫn là một phần của quá trình trưởng thành.

Thứ hai, hãy “cứng rắn” một chút, từ chối thỏa hiệp vô nguyên tắc và giữ vững ranh giới.

Những yêu cầu hợp lý của con có thể được đáp ứng, nhưng với những yêu cầu không hợp lý, dù con khóc lóc hay nài nỉ, cha mẹ vẫn cần kiên định. Giữ ranh giới không có nghĩa là không yêu con. Đó là cách giúp con hiểu về quy tắc và trách nhiệm, hiểu rằng muốn có được điều gì cũng cần phải bỏ ra công sức tương ứng.

Thứ ba, hãy “buông” một chút, trao cho con quyền lựa chọn và tôn trọng suy nghĩ của con.

Những lựa chọn phù hợp với độ tuổi như mặc quần áo nào, mua đồ dùng học tập gì hay tham gia lớp năng khiếu nào, trong phạm vi hợp lý, hãy để con tự quyết định. Khi con gặp khó khăn, hãy để con tự tìm cách giải quyết trước. Nếu xảy ra mâu thuẫn với bạn bè hay gặp một bài toán khó, thay vì lập tức can thiệp, cha mẹ có thể để con suy nghĩ và chỉ hỗ trợ khi thực sự cần thiết. Tôn trọng và trao cho trẻ không gian tự chủ chính là một trong những dưỡng chất quan trọng nhất của quá trình trưởng thành.

Thứ tư, hãy biết “yêu bản thân”, đừng dành toàn bộ cuộc sống cho con.

Là một người mẹ, đừng quên dành một chút thời gian mỗi ngày cho chính mình: đọc sách, xem phim, trò chuyện với bạn bè hoặc đơn giản là ngồi yên một lúc. Hãy nhớ rằng, trước khi là một người mẹ, bạn đã là chính mình. Khi bạn biết yêu bản thân và xây dựng cuộc sống riêng, con cũng sẽ học được cách yêu thương chính mình và những người xung quanh.

Nuôi dạy con là một hành trình tu dưỡng. Trước khi nuôi con, hãy nuôi dưỡng chính mình. Mẹ biết sống tốt cuộc đời của mình, con mới có thể sống tốt cuộc đời của con. Mẹ biết buông tay đúng lúc, con mới có thể có một tương lai tốt đẹp hơn.