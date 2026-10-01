Nữ diễn viên phim Trại buôn người thu hút chú ý: Thì ra là "sao nhí trăm triệu view" đầu tiên của showbiz Việt, theo học trương ĐH đình đám

Mới đây, hình ảnh một nữ diễn viên xuất hiện trong bộ phim Trại buôn người nhận được sự chú ý của khán giả. Gương mặt này thực tế không hề xa lạ, đặc biệt là thế hệ từng lớn lên cùng những ca khúc thiếu nhi đình đám. Đó là Ruby Bảo An - cô bé từng được biết đến với danh xưng “em bé triệu view” qua hàng loạt sản phẩm như Xúc xắc xúc xẻ, Bé chút chít, Ba ơi...

Bảo An gây chú ý khi đảm nhận 1 vai nhỏ trong Trại buôn người - bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Tác phẩm khai thác câu chuyện những người bị dụ dỗ bởi lời mời “việc nhẹ, lương cao”, sau đó trở thành nạn nhân của đường dây tội phạm và bóc lột. Theo thông tin được công bố, phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng sau 4 ngày khởi chiếu.

Dù chỉ đảm nhận 1 vai nhỏ nhưng Bảo An cho biết, tham gia Trại buôn người là một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình hoạt động nghệ thuật của cô.

Sự xuất hiện của Bảo An khiến nhiều khán giả bất ngờ khi nhận ra “sao nhí triệu view” ngày nào nay đã có những thay đổi rõ rệt về ngoại hình, đặc biệt là nét gương mặt ngày càng trưởng thành. Nhiều người dành lời khen cho màn “dậy thì thành công” của sao nhí một thời, đồng thời không khỏi thích thú khi chứng kiến cô bé từng quen mặt với thế hệ khán giả nhỏ tuổi nay đã bước sang một chặng đường mới.

Dù chỉ đảm nhận 1 vai nhỏ nhưng Bảo An cho biết, tham gia Trại buôn người là một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình hoạt động nghệ thuật của cô. Đây cũng là dịp để sao nhí một thời thử sức với một tác phẩm có đề tài gai góc, khác với hình ảnh quen thuộc trước đây, đồng thời có thêm cơ hội làm quen với môi trường làm phim chuyên nghiệp và học hỏi từ các diễn viên, ê-kíp giàu kinh nghiệm.

Tham gia nghệ thụât vẫn không bỏ bê việc học

Ở tuổi trưởng thành, Bảo An không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình như thời thơ ấu nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với việc học. Hiện cô là sinh viên năm 3 Trường Đại học Ngoại thương, theo học ngành Quản trị kinh doanh, chương trình liên kết với Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge thuộc Đại học Woosong (Hàn Quốc).

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, thành tích học tập của Bảo An cũng từng gây chú ý. Từ năm lớp 2, cô đã nhận được học bổng toàn phần đến hết lớp 12 tại một trường quốc tế. Trong suốt 12 năm học, Bảo An duy trì thành tích học tập tốt và đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đáng chú ý, khi học lớp 11, cô là một trong hai học sinh của trường nhận được học bổng 100% chương trình Tú tài Mỹ. Đến mùa tuyển sinh đại học năm 2024, Bảo An nộp hồ sơ vào 3 trường và đều nhận được thư mời nhập học. Một trong những trường thậm chí cấp học bổng 100% cho cả 4 năm học. Dù rất yêu thích môi trường này, cuối cùng Bảo An vẫn quyết định lựa chọn Đại học Ngoại thương.

Bảo An từng chia sẻ rằng một trong những may mắn của mình là được học cùng những người bạn giỏi và gặp những thầy cô tâm huyết. Môi trường ấy vừa tạo động lực, vừa trở thành áp lực để cô không ngừng cố gắng. Bởi các bạn học đều có năng lực tốt, Bảo An cũng phải liên tục nỗ lực để không bị bỏ lại phía sau.

Việc chuyển từ môi trường nghệ thuật sang học Quản trị kinh doanh cũng không phải hành trình dễ dàng với Bảo An. Trong những tháng đầu tiên, cô từng nhiều lần cảm thấy đuối sức, thậm chí bật khóc vì lo mình không thể theo kịp chương trình. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của bạn bè trong lớp và các anh chị khóa trên, Bảo An dần bắt nhịp với chương trình.

Ở tuổi trưởng thành, Bảo An không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình như thời thơ ấu nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với việc học.

Bất ngờ thay đổi dự định du học

Dù lịch học khá bận, Bảo An vẫn không hoàn toàn rời xa nghệ thuật. uy nhiên, lịch học cũng khiến nữ diễn viên trẻ phải từ chối hoặc tạm gác một số lời mời đóng phim.

Mẹ Bảo An - chị Ái Phương - cho biết gia đình thống nhất chỉ nhận những công việc và sự kiện ngắn ngày, nhằm đảm bảo việc học vẫn được ưu tiên hàng đầu. Ngoài chương trình chính khóa, Bảo An còn tham gia các lớp bổ sung và học thêm ngoại ngữ, trong đó có tiếng Trung.

Trước đó, gia đình từng có dự định để Bảo An sang Hàn Quốc du học sau năm thứ hai đại học. Tuy nhiên, cuối cùng gia đình quyết định để cô hoàn thành chương trình đại học tại Việt Nam. Bảo An từng cho biết bản thân cũng có chút tiếc nuối khi thay đổi kế hoạch, nhưng cô muốn ở Việt Nam để có thể vừa học vừa tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Bên cạnh diễn xuất, Ruby Bảo An còn tham gia làm MC, đi diễn và đặc biệt tự sáng tác nhiều ca khúc.

Về phía gia đình, mẹ Bảo An cho rằng việc để con gái một mình ở nước ngoài vẫn khiến gia đình có nhiều lo lắng, đặc biệt khi An là con một. Sau khi hoàn thành đại học, nếu con vẫn yêu thích lĩnh vực kinh tế, gia đình có thể tiếp tục ủng hộ cô học cao hơn. Việc lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh cũng không hoàn toàn xa lạ với Bảo An. Theo chia sẻ của mẹ, cô từng có sự quan tâm nhất định đến kinh doanh, vì vậy gia đình mong muốn con có thêm một nền tảng nghề nghiệp bên cạnh nghệ thuật.

Bên cạnh diễn xuất, Ruby Bảo An còn tham gia làm MC, đi diễn, đi hát, đóng quảng cáo và đặc biệt tự sáng tác nhiều ca khúc. Những sáng tác của cô chủ yếu khai thác những rung động, cảm xúc và câu chuyện rất đỗi quen thuộc của tuổi trẻ. Được biết, MV mới nhất Khoảng trời tuổi trẻ sẽ được Ruby Bảo An phát hành trên kênh YouTube cá nhân trong thời gian tới.

Có lẽ điều đáng chú ý nhất ở hành trình này không nằm ở việc cô phải lựa chọn giữa học tập và nghệ thuật, mà ở cách một cô bé từng nổi tiếng từ rất sớm đang từng bước xây dựng thêm cho mình một con đường riêng, trong đó việc học vẫn được gia đình đặt ở vị trí ưu tiên, còn nghệ thuật tiếp tục được duy trì như một phần quan trọng của cuộc sống.

Hiểu Đan