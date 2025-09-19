Sự thật mất lòng: Thầy cô sợ nhất 4 kiểu phụ huynh này, ai thấy giống mình thì thay đổi ngay, kẻo con khổ lây

Trong mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình, phụ huynh luôn giữ vai trò quan trọng, góp phần tạo nên môi trường học tập lành mạnh cho con. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự đồng hành của cha mẹ cũng đúng cách.

Thực tế, có những kiểu ứng xử của phụ huynh khiến giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, vô cùng khó xử và mệt mỏi. Nếu cha mẹ vô tình rơi vào những "kiểu" dưới đây thì nên cân nhắc thay đổi để việc học của con được thuận lợi hơn.

1. Liên lạc quá mức, chuyện gì cũng hỏi

Có những phụ huynh ngày gọi cho giáo viên cả chục lần, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nhưng hãy thử hình dung một lớp có hơn 40 học sinh, nếu mỗi phụ huynh đều gọi một lần, giáo viên sẽ phải trả lời hàng chục tin nhắn, cuộc gọi trong ngày. Thời gian đâu để họ soạn bài, lên lớp, chấm bài và lo cho chính gia đình mình? Việc liên lạc là cần thiết, nhưng nếu quá dày đặc, vừa tạo áp lực cho giáo viên vừa dễ khiến thầy cô có ấn tượng không tốt về học sinh.

Phụ huynh can thiệp quá nhiều có thể khiến giáo viên cảm thấy khó xử (Ảnh minh họa)

2. Đẩy hết trách nhiệm cho giáo viên

Một số phụ huynh giao con cho nhà trường rồi gần như "buông tay". Khi con học tốt thì coi đó là việc của thầy cô, nhưng khi có sự cố lại lập tức đổ lỗi cho giáo viên. Từ chuyện học tập, va chạm bạn bè cho đến việc con ngã, bị thương… tất cả đều quy trách nhiệm cho nhà trường. Trong khi đó, chính cha mẹ - những người có quyền răn dạy, kỷ luật con cái lại không làm tròn vai trò.

Cần nhớ rằng, giáo viên không phải "người toàn năng". Nếu có thể đảm bảo 100% học sinh đều xuất sắc, hẳn họ đã trở thành "tỷ phú giáo dục", chứ không chỉ là thầy cô đứng lớp. Vì vậy, thay vì gay gắt, cha mẹ nên cùng giáo viên tìm giải pháp.

3. Luôn né tránh, không bao giờ hợp tác

Ngược lại với kiểu "gọi liên tục", có những phụ huynh gọi mãi cũng không liên lạc được. Đến khi bắt máy thì vội vàng cắt ngang: "Tôi bận, có gì nói nhanh", rồi tắt máy. Thái độ dửng dưng như vậy khiến việc phối hợp giáo dục trở nên gần như bất khả thi. Giáo viên rất khó có thể đồng hành khi phía gia đình luôn giữ khoảng cách và từ chối hợp tác.

Những phụ huynh thiếu hợp tác cũng sẽ khiến công tác giáo dục trẻ gặp trở ngại (Ảnh minh họa)

4. Phớt lờ mọi hoạt động của nhà trường

Có phụ huynh chưa từng tham dự họp phụ huynh, không bao giờ xuất hiện khi được mời trao đổi. Khi con gặp vấn đề sức khỏe, thậm chí giáo viên phải đưa đi viện và tự bỏ tiền ứng trước. Đến khi nhắc nhở thì chậm trễ hoặc cố tình tránh né. Những trường hợp này khiến giáo viên không chỉ mệt mỏi mà còn cảm thấy bất công, bởi trách nhiệm của cha mẹ đã bị bỏ rơi hoàn toàn.

Kết

Việc học hành của con cái chịu tác động từ cả nhà trường, gia đình và bản thân học sinh. Giáo viên có thể tận tâm, nhưng nếu phụ huynh không phối hợp, mọi nỗ lực cũng khó đem lại kết quả như mong muốn. Vậy nên, điều cha mẹ cần làm không phải là can thiệp quá nhiều và cũng không phải là ngó lơ hoàn toàn mà chính là đồng hành một cách tích cực, để con có thể thoải mái và trưởng thành trong môi trường học đường.