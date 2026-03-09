Sự thăng hoa đáng khen của Mỹ Tâm

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim mới đây, Mỹ Tâm một lần nữa chứng minh vị thế "chị đại" không chỉ ở giọng hát mà còn ở phong cách cá nhân. Ở giai đoạn mà người ta gọi là "độ chín" của người phụ nữ, Mỹ Tâm không chọn sự cầu kỳ, thay vào đó là sự tinh tế, tiết chế nhưng cực kỳ đẳng cấp.

Nhiều người nhận xét, Mỹ Tâm của hiện tại đẹp hơn bao giờ hết. Sự thăng hạng này không đến từ những lớp trang điểm đậm hay trang phục cắt xẻ táo bạo, mà đến từ thần thái tự tin và cách chọn đồ cực kỳ "cao tay".

Từ chiếc váy xanh nhạt phủ sequin lấp lánh cho đến thiết kế hồng pastel lệch vai, Mỹ Tâm cho thấy khả năng làm chủ những gam màu khó nhằn. Cô không chạy theo xu hướng nhất thời mà chọn những phom dáng tôn vinh đường cong một cách kín đáo nhưng đầy quyền lực.

Điểm sáng trong phong cách của Mỹ Tâm thời gian gần đây chính là cách cô sử dụng trang sức. Thay vì diện cả "kho báu" lên người, nữ ca sĩ ưu tiên những thiết kế mảnh, có tính biểu tượng cao. Những món đồ từ bộ sưu tập Possession của Piaget thường xuyên được cô "ưu ái" nhờ sự tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ thượng lưu, rất phù hợp với hình ảnh một ngôi sao hạng A.

Khán giả tinh ý nhận ra Mỹ Tâm có một sự "chung thủy" thú vị với nhà kim hoàn Thụy Sĩ – Piaget. Từ thảm đỏ sự kiện cho đến những lần xuất hiện trên bìa tạp chí danh giá như Marie Claire, những món trang sức vàng trắng hay vàng hồng đính kim cương luôn là người bạn đồng hành không rời của cô.

Sự kết hợp này không hề tạo cảm giác gượng ép của việc "diện đồ tài trợ". Ngược lại, nó giống như một sự cộng hưởng về giá trị: Một bên là thương hiệu có lịch sử lâu đời, một bên là biểu tượng bền bỉ của V-pop. Mỹ Tâm đã chứng minh rằng: Khi bạn đủ khí chất, trang sức không chỉ là phụ kiện, mà là một phần hơi thở của phong cách.

Có thể nói, Mỹ Tâm đang tận hưởng những ngày tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp và nhan sắc. Sự thay đổi trong gu thời trang từ những lựa chọn trang phục cho đến cách phối trang sức tinh tế đã khắc họa chân dung một người phụ nữ hiện đại: Độc lập, sang trọng và luôn biết cách khiến mình tỏa sáng theo cách riêng biệt nhất.



