Sự nghiệp 2 bản hit của Nguyễn Hùng

Nguyễn Hùng bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Một số bài đăng ẩn ý kéo nam ca sĩ vào những suy đoán liên quan đến đời tư và mối quan hệ với Thư Đan Nguyễn. Từ khi nổi tiếng, anh vốn gắn với hình ảnh mộc mạc, kín tiếng, cách nói chuyện có phần ngô nghê. Vì vậy, những thông tin lần này càng khiến công chúng chú ý.

Nguyễn Hùng bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

Dù vậy, các nội dung đang lan truyền hiện chưa có bằng chứng rõ ràng, Nguyễn Hùng cũng chưa lên tiếng về những suy đoán liên quan đến mình. Khi câu chuyện vẫn dừng ở mức nghi vấn, sự quan tâm bắt đầu chuyển sang hành trình sự nghiệp của nam ca sĩ.

Nguyễn Hùng là một trong những gương mặt trẻ thăng hạng nhanh nhất Vpop năm 2025. Không bước ra từ chương trình truyền hình, không có sẵn fandom lớn hay chiến dịch quảng bá rầm rộ, anh đi lên từ những sân khấu nhỏ của cộng đồng indie. Phép Màu và Còn Gì Đẹp Hơn sau đó lần lượt đưa Nguyễn Hùng xuất hiện trên các bảng xếp hạng, sự kiện và lễ trao giải lớn trong nước.

Nguyễn Hùng là một trong những gương mặt trẻ thăng hạng nhanh nhất Vpop năm 2025

Trước Phép Màu , Nguyễn Hùng gần như xa lạ với số đông. Nam ca sĩ tên đầy đủ Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1999 tại Gia Lai. Anh từng học ngành điện ô tô, làm thêm tại quán cà phê rồi dành số tiền tích cóp để thu âm. Thay vì tìm kiếm cơ hội tại các cuộc thi âm nhạc, Nguyễn Hùng bắt đầu bằng những dự án phim độc lập, tự viết nhạc và biểu diễn ở các không gian nhỏ.Các ca khúc của Nguyễn Hùng thường được thể hiện theo lối kể chuyện, giữ giọng hát tự nhiên và hạn chế xử lý cầu kỳ, nhờ đó tạo cảm giác gần gũi, dễ chạm vào người nghe.

Một phần quan trọng trong hành trình sự nghiệp của Nguyễn Hùng là MAYDAYs. Ban nhạc được thành lập ngày 1/5/2024 với 5 thành viên, gồm Nguyễn Hùng đảm nhận vị trí hát chính, Lê Khoa chơi keyboard, Lê Khải chơi guitar, Michel Tran phụ trách trống và Tú Nguyên chơi bass. Nguyễn Hùng đồng thời đảm nhận vai trò sáng tác, trở thành gương mặt được nhận diện rõ nhất trong đội hình ngay từ những ngày đầu.

Phép Màu - ca khúc của nhóm MAYDAYs góp phần đưa tên tuổi của Nguyễn Hùng đến gần với khán giả đại chúng

Bước ngoặt trong sự nghiệp Nguyễn Hùng đến từ Phép Màu , ca khúc nhạc phim Đàn Cá Gỗ Giai điệu nhẹ, ca từ trực diện và cảm giác tiếc nuối của một cuộc gặp gỡ khiến Phép Màu nhanh chóng được sử dụng trong hàng loạt video tốt nghiệp, lễ trưởng thành và những khoảnh khắc chia tay. Từ một bản nhạc phim có xuất phát điểm khiêm tốn, ca khúc leo lên vị trí số 1 của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam, vượt qua không ít sản phẩm đến từ những nghệ sĩ đã có sẵn lượng khán giả lớn.

Phép Màu không chỉ gây chú ý trong một thời điểm rồi nhanh chóng hạ nhiệt. Ca khúc giữ độ phủ suốt nhiều tháng, xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, các sân khấu và đến nay đã tiến sát mốc 100 triệu lượt xem. Những giải thưởng sau đó tiếp tục nối dài sức nóng, đồng thời đưa Nguyễn Hùng cùng nhóm MAYDAYs từ một giọng ca indie bước ra thị trường đại chúng.

Sau sự bùng nổ của Phép Màu, Nguyễn Hùng nhanh chóng sở hữu cú nổ tiếp theo với Còn Gì Đẹp Hơn

Sau sự bùng nổ của Phép Màu, Nguyễn Hùng nhanh chóng sở hữu cú nổ tiếp theo với Còn Gì Đẹp Hơn . Ca khúc gắn với bộ phim Mưa Đỏ , sau đó trở thành giai điệu quen thuộc với khán giả trên cả nước. Bài hát được thể hiện lại bởi nhiều nghệ sĩ, đồng thời mang về cho Nguyễn Hùng thêm các giải thưởng cá nhân.

Hai bản hit nối tiếp nhau tạo nên cú thăng hạng chóng mặt. Cùng với âm nhạc, hình ảnh mộc mạc, cách nói chuyện có phần ngây ngô của Nguyễn Hùng cũng nhanh chóng được khán giả chú ý. Nam ca sĩ nhờ đó thu hút thêm lượng người hâm mộ lớn chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ trong một năm, Nguyễn Hùng đi từ vị trí gần như vô danh thành gương mặt được săn đón. Tuy nhiên, sau Còn Gì Đẹp Hơn , Nguyễn Hùng chưa có bản hit thứ ba đạt độ phủ sóng tương đương. Kiếm Đâu Bây Giờ , Hẹn Lần Sau hay Ở Trong Khu Rừng vẫn được chú ý trong nhóm khán giả yêu màu nhạc mộc mạc , nhưng chưa ca khúc nào đủ sức trở thành hiện tượng trên toàn thị trường.

Nguyễn Hùng chưa thể có thêm thành công sau hai ca khúc nhạc phim

Một điểm khác cũng bắt đầu được nhắc đến khi hai thành công lớn nhất của Nguyễn Hùng đều gắn với phim. Phép Màu có câu chuyện từ Đàn Cá Gỗ , còn Còn Gì Đẹp Hơn được cộng hưởng trực tiếp bởi Mưa Đỏ . Nhạc phim mang đến cho anh vùng nhận diện rõ ràng, nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi liệu Nguyễn Hùng có thể tạo nên một cú nổ lớn khi phía sau không còn sẵn cảm xúc từ một tác phẩm điện ảnh.

MAYDAYs cũng trở thành dấu hỏi trong hành trình hiện tại của nam ca sĩ. Sau thành công của Phép Màu , ban nhạc sở hữu bàn đạp đủ lớn để bước vào thị trường đại chúng. Tháng 1/2026, nhóm phát hành EP đầu tay Phép Màu gồm 5 ca khúc: Em , Hẹn Lần Sau , Biết Đâu , Cho Em và bản hit cùng tên. MAYDAYs tiếp tục giữ màu pop rock quen thuộc, đồng thời đầu tư kỹ hơn cho phần âm thanh và hình ảnh.

Sau thành công của Phép Màu, Nguyễn Hùng tiếp tục xuất hiện tại giải thưởng, sự kiện và phim ảnh với tư cách cá nhân, trong khi tên MAYDAYs gần như vắng khỏi phần lớn cuộc thảo luận đại chúng

Dù vậy, dự án không tạo được tiếng vang tương xứng với cú nổ trước đó. Nguyễn Hùng tiếp tục xuất hiện tại giải thưởng, sự kiện và phim ảnh với tư cách cá nhân, trong khi tên MAYDAYs gần như vắng khỏi phần lớn cuộc thảo luận đại chúng. Những nghi vấn đời tư hiện khiến hình ảnh kín tiếng của Nguyễn Hùng lần đầu bị soi kỹ. Bên cạnh những thông tin đời tư chưa được xác nhận, hoạt động âm nhạc hiện tại của Nguyễn Hùng cũng được chú ý khi anh chưa có thêm sản phẩm tạo hiệu ứng tương đương Phép Màu và Còn Gì Đẹp Hơn .

Ảnh: FBNV