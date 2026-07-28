Ngôi sao 65 triệu bản “đuổi cổ” fan nữ cho đỡ ngượng vì bị "phũ" thẳng mặt trước 60.000 người

Cảnh tượng một nữ khán giả được Usher mời lên sân khấu rồi nhanh chóng rơi vào tình huống khó xử đang thu hút sự quan tâm lớn. Chỉ vài giây tương tác, phản ứng của người trong cuộc khiến khiến khoảnh khắc ngắn ngủi nhanh chóng biến thành chủ đề tranh luận.

Sự việc xảy ra tại đêm diễn The R&B Tour của Usher và Chris Brown ở sân vận động Nissan, Nashville ngày 25/7 với sức chứa của sân vận động lên đến hơn 69.000 khán giả. Trong phần trình diễn Can U Handle It? , Usher lựa chọn một khán giả nữ và mời cô lên sân khấu tham gia phân đoạn hát tặng.

Đoạn clip của Usher và fan nữ được mời lên sân khấu đang được chia sẻ rầm rộ

Usher cởi trần, tiến đến gần người phụ nữ khi cô đang ngồi bên chiếc giường đạo cụ. Nam ca sĩ cúi sát, chạm vào mặt cô rồi tiếp tục thu hẹp khoảng cách trước hàng nghìn khán giả. Tuy nhiên, nữ khán giả chỉ giữ nụ cười dè dặt, cơ thể khá cứng và gần như không đáp lại những động tác tán tỉnh.

Sự khác biệt trong phản ứng của hai người khiến phân đoạn nhanh chóng trở nên khó xử. Nhận thấy nữ khán giả không thoải mái, Usher lùi lại và nói với đám đông: "Tôi không nghĩ cô ấy muốn ở trên sân khấu". Nam ca sĩ sau đó kết thúc màn tương tác và ra hiệu để nhân viên hỗ trợ cô đi xuống.

Nhân thấy fan nữ không thoái mái tương tác Usher đã nhanh chóng dừng lại và yêu cầu nhân viên đưa xuống sân khấu

Đoạn video ghi lại tình huống này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một bộ phận người xem chế giễu nữ khán giả vì cho rằng cô đã bỏ lỡ trải nghiệm mà nhiều người hâm mộ sẵn sàng đổi chỗ để có được. Những bình luận khác đặt câu hỏi vì sao cô nhận lời lên sân khấu nhưng lại không phối hợp với Usher.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng đồng ý xuất hiện trước đám đông không đồng nghĩa với việc phải đáp lại mọi cử chỉ gần gũi. Usher cũng được cho là đã nhận ra sự dè dặt của người tham gia và chủ động dừng màn thân mật trên sân khấu thay vì tiếp tục kéo dài tình huống.

Trước các bình luận chỉ trích, người phụ nữ sau đó nhanh chóng lên tiếng đáp trả, khẳng định từ chối bước lên sân khấu, đồng thời cho biết bản thân không hề ngại khi hình ảnh của mình xuất hiện trước hàng nghìn khán giả trên màn hình lớn tại sân vận động.

Fan nữ sau đó dã giải thích phản ứng dè dặt của cô không xuất phát từ việc từ chối lên sân khấu, mà do chưa chuẩn bị cho màn tương tác trực tiếp với Usher

Cô giải thích cô và mẹ ban đầu mua vé ở khu vực sàn. Sau đó, ê-kíp của Usher tiếp cận và chuyển hai người sang khu VIP. Tuy nhiên, cô không được thông báo sẽ lên sân khấu cùng nghệ sĩ nào, trong bối cảnh Usher đang thực hiện chuyến lưu diễn chung với Chris Brown. Nữ khán giả cũng cho biết mình không được giải thích trước về nội dung của phân đoạn hay mức độ gần gũi sẽ diễn ra. Vì vậy, phản ứng dè dặt của cô không xuất phát từ việc từ chối lên sân khấu, mà do chưa chuẩn bị cho màn tương tác trực tiếp với Usher.

Việc mời khán giả nữ lên sân khấu vốn là một phần quen thuộc trong các đêm diễn của Usher

Việc mời khán giả nữ lên sân khấu vốn là một phần quen thuộc trong các đêm diễn của Usher. Nam ca sĩ thường biến những bản R&B chậm thành một "buổi hẹn" ngắn, nơi anh trực tiếp hát tặng, tiến sát và thực hiện các động tác tương tác với người được lựa chọn. Những phân đoạn này từng nhiều lần lan truyền mạnh, đặc biệt trong chuỗi concert tại Las Vegas. Thông thường, người hâm mộ xuất hiện trên sân khấu sẽ tỏ ra phấn khích và phối hợp với màn dàn dựng. Tuy nhiên, tình huống tại Nashville lại diễn ra theo hướng trái ngược.

Usher là một trong những tên tuổi lớn nhất của dòng nhạc R&B trong hơn ba thập kỷ qua

Gác lại tình huống gây bàn tán, Usher là một trong những tên tuổi lớn nhất của dòng nhạc R&B trong hơn ba thập kỷ qua. Nam ca sĩ tên đầy đủ là Usher Raymond IV, sinh năm 1978 tại Mỹ và bắt đầu hoạt động từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Bước ngoặt đầu tiên đến với album My Way năm 1997, đưa anh vào nhóm nghệ sĩ R&B nổi bật cuối thập niên 1990 với loạt ca khúc như You Make Me Wanna..., Nice & Slow và My Way .

Đỉnh cao lớn nhất trong sự nghiệp Usher là album Confessions phát hành năm 2004. Sản phẩm bán hơn 1 triệu bản ngay trong tuần đầu tại Mỹ, sau đó đạt chứng nhận Kim cương. Chuỗi hit Yeah!, Burn, Confessions Part II và My Boo đều vươn lên vị trí #1 Billboard Hot 100, giúp Usher có tổng cộng 28 tuần đứng đầu bảng xếp hạng này chỉ trong một năm.

Usher là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng nhạc khi sở hữu 8 giải Grammy, 9 ca khúc quán quân Billboard Hot 100 và hàng chục triệu album được bán ra trên toàn cầu

Sau Confessions, nam ca sĩ tiếp tục duy trì độ phủ sóng rộng rãi với Love in This Club, OMG và DJ Got Us Fallin' in Love . Anh sở hữu 8 giải Grammy, 9 ca khúc quán quân Billboard Hot 100 và 65 triệu album được bán ra trên toàn cầu. Năm 2024, Usher đảm nhận sân khấu giữa trận Super Bowl LVIII, phát hành album Coming Home và nhận giải Thành tựu trọn đời tại BET Awards.

Tình huống trớ trêu tại concert vừa rồi là lần hiếm hoi "đặc sản" của Usher không nhận được phản ứng như kịch bản quen thuộc

Tuy nhiên, chính những màn hát tặng và tương tác thân mật với khán giả nữ vẫn là một trong những hình ảnh gắn chặt nhất với sân khấu của anh. Tình huống tại Nashville vì vậy được chú ý không phải vì Usher làm điều hoàn toàn mới, mà bởi lần hiếm hoi "đặc sản" này không nhận được phản ứng như kịch bản quen thuộc.