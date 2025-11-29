Sự kỳ lạ của Đỗ Mỹ Linh

Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục vướng nghi vấn mang thai lần hai. Dù nàng hậu vẫn giữ thái độ im lặng, loạt khoảnh khắc xuất hiện trước công chúng lại ngày càng làm cộng đồng mạng thêm bán tín bán nghi.

Nghi vấn bắt đầu dấy lên từ lần Đỗ Mỹ Linh dự đám cưới của Đỗ Thị Hà. Trong đoạn clip được ghi lại, bà xã của chủ tịch Đỗ Vinh Quang chọn váy trắng dáng suông tạo cảm giác vòng hai có phần tròn trịa hơn thường ngày. Đặc biệt, nàng hậu còn đi giày bệt thay vì giày cao gót - chi tiết khiến netizen càng thêm nghi ngờ. Nhiều bình luận cho rằng đây là "dấu hiệu các mẹ bầu chính hiệu".

Đỗ Mỹ Linh đi giày bệt, vòng 2 lùm lùm ở đám cưới của Đỗ Hà

Vợ của chủ tịch CLB Hà Nội vướng nghi vấn mang thai lần 2

Kể từ sau đám cưới Đỗ Hà, nhiều người tinh ý nhận ra loạt "tín hiệu" vui của Đỗ Mỹ Linh. Ngày 13/11, trên trang cá nhân, doanh nhân Đỗ Quang Vinh thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đại gia đình bầu Hiển quây quần trong tiệc sinh nhật. Hình ảnh gia đình ba thế hệ sum họp đông đủ đã gây chú ý, nhưng spotlight nhanh chóng đổ dồn về nàng dâu thứ.

Diện chiếc váy trắng ôm dáng, Đỗ Mỹ Linh để lộ vòng hai có phần lùm lùm, vóc dáng tròn trịa hơn hẳn trước đây. Chi tiết này khiến nghi vấn cô mang thai lần hai tiếp tục lan rộng. Đứng cạnh chồng, nàng hậu vẫn giữ vẻ rạng rỡ, tươi tắn, nhưng chính hình ảnh mang hơi hướng mẹ bầu mới là điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngừng.

Cận vòng 2 to trông thấy của Đỗ Mỹ Linh

Sau đó ít ngày, trên trang cá nhân, doanh nhân Đỗ Vinh Quang bất ngờ chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đưa con gái đầu lòng Tuệ An đi chơi tại một tiệm sách thiếu nhi. Dù không lộ mặt trong video, nhưng giọng nói của người phụ nữ đi cùng hai bố con được nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra là của Đỗ Mỹ Linh.

Trong clip, netizen cũng soi ra nàng hậu tiếp tục chọn dép bệt để đi ra ngoài. Cộng với việc ông xã chủ tịch không quay cả người của Đỗ Mỹ Linh khiến netizen càng thêm nghi ngờ về tin đồn nàng hậu đang có "tin vui" nhưng chưa muốn công khai rầm rộ.

Đỗ Mỹ Linh liên tục chọn giày dép thấp để di chuyển và hạn chế để lộ cả người trên MXH

Không chỉ vây, động thái kỳ lạ trên mạng xã hội của Đỗ Mỹ Linh cũng khiến dân mạng liên tưởng đến giai đoạn cô mang thai bé đầu lòng. Theo đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 rất hạn chế cập nhật hình ảnh của bản thân. Từ Facebook cá nhân đến kênh TikTok của Đỗ Mỹ Linh, nội dung chủ yếu xoay quanh bé gái đầu lòng hoặc những khoảnh khắc quay cận mặt. Điều này khiến nhiều người càng thêm nghi ngờ cô đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ và muốn giữ sự riêng tư cho gia đình.

Trong lần mang thai con đầu lòng, Đỗ Mỹ Linh cũng có động thái tương tự. Xuyên suốt hành trình có em bé, Đỗ Mỹ Linh hạn chế hết mức online trên mạng xã hội. Cô thỉnh thoảng xuất hiện cùng chồng trong vài sự kiện và khi bị soi dấu hiệu mẹ bầu thì nàng hậu vẫn không lên tiếng. Cho đến tháng 7/2023, Đỗ Mỹ Linh sinh con gái đầu lòng và cũng là lần đầu công khai tin vui đến mọi người. Về lý do vợ chồng nàng hậu giữ kín chuyện bầu bí là vì để em bé cứng cáp và bản thân có thể tập trung vào việc chăm con.