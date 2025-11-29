Biến căng: Tổng thống Mexico yêu cầu điều tra, toàn bộ kết quả Miss Universe 2025 sẽ bị hủy bỏ?

Cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) đang lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử khi hết cựu chủ tịch Anne Jakrajutati đến chủ tịch đương nhiệm Raul Rocha vướng vòng lao lý. Trong đó, việc ông Raul Rocha bị truy tố với loạt cáo buộc gồm buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức, gây chấn động toàn cầu. Theo tờ Inquirer, Tổng thống Mexico đã yêu cầu mở cuộc điều tra khẩn để làm rõ các cáo buộc của Raul Rocha và cả bê bối cơ cấu giải thưởng tại cuộc thi Miss Universe năm nay. Hiện, Công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Chuyên trách về Tội phạm có tổ chức của Mexico, đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với ông Raul Rocha.

Vụ việc Raul Rocha bị cáo buộc phạm pháp khiến Miss Universe càng trở nên hỗn loạn và biến động. Theo truyền thông Mexico, nguồn tin nội bộ cho biết toàn bộ kết của Miss Universe năm nay sẽ bị hủy bỏ sau khi Raul Rocha bị bắt. Tân Hoa hậu Fátima Bosch sẽ bị tước vương miện, và Victoria Kjær Theilvig - Miss Universe 2024 - sẽ thay Fátima Bosch tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ Hoa hậu.

Sau khi lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Fátima Bosch bị cáo buộc đoạt giải nhờ quan hệ. Nhà soạn nhạc Omar Harfouch - một thành viên của hội đồng chấm thi đã tuyên bố từ chức, tố cáo tổ chức Miss Universe (MUO) thiếu minh bạch trong khâu tuyển chọn Hoa hậu ngay trước thềm chung kết. Omar Harfouch cũng chỉ đích danh Tân Hoa hậu "đi cửa sau", dựa vào mối quan hệ để đoạt danh hiệu: "Hoa hậu Mexico là kẻ chiến thắng giả mạo. 24 tiếng trước đêm chung kết, tôi đã tuyên bố trên đài America HBO rằng, Mexico sẽ chiến thắng bởi vì Chủ tịch Raul Rocha đang có phi vụ làm ăn với cha của cô này. Tất cả chi tiết vụ việc sẽ được phát sóng trên đài HBO. 1 tuần trước khi chung kết diễn ra, Chủ tịch Rocha và con trai ông ta đã nói với chúng tôi rằng họ phải chọn Mexico làm Hoa hậu bởi vì 'điều đó có lợi cho việc kinh doanh của họ'".

Chỉ 3 ngày sau chung kết Miss Universe 2025, Olivia Yacé - người đẹp Bờ Biển Ngà - đã thông báo sốc rằng cô sẽ từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 và rút khỏi toàn bộ hoạt động của tổ chức này. Việc từ bỏ danh hiệu Á hậu của Olivia Yacé được cho đến từ việc bất mãn với kết quả chung cuộc. Từ đầu cuộc thi, đại diện Bờ Biển Ngà liên tục được dự đoán đăng quang, thậm chí cô còn là người có câu trả lời ứng xử hay nhất trong chung kết. Thế nhưng, vương miện cao quý lại thuộc về tay người khác.

Hiện, ông Raul Rocha vẫn chưa lên tiếng về thông tin mình bị truy tố hình sự. Trong khi đó, tổ chức Miss Universe vẫn im hơi lặng tiếng về số phận của Fátima Bosch và cũng không phản hồi về tin Tân Hoa hậu gây tranh cãi sắp bị tước vương miện.

Nguồn: People