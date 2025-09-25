Sự kiện hi hữu từng xuất hiện trên sân khấu Olympia: Quyết định thắng - thua bằng cách oẳn tù tì

Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là sân chơi trí tuệ lâu đời nhất dành cho học sinh THPT, mà còn là nơi khán giả được chứng kiến những màn tranh tài kịch tính, nghẹt thở và đôi khi là cả những khoảnh khắc “có một không hai”. Trong lịch sử 25 năm phát sóng, chương trình nhiều lần ghi dấu bởi các tình huống bất ngờ, khi phần thắng thua không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kiến thức mà còn gắn liền với sự may mắn.

Một trong những khoảnh khắc như thế đã diễn ra ở cuộc thi tuần 3 tháng 2 quý 3 năm thứ 18, khi hai thí sinh ngang tài ngang sức buộc phải phân định bằng cách… bốc thăm.

2 thí sinh phân thắng bại bằng cách oẳn tù tì và bốc thăm.

Trong trận thi này, người giành vòng nguyệt quế để bước vào vòng tháng là Bùi Đức Huy (Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng). Theo luật chơi của chương trình, chiếc vé còn lại vào cuộc thi tháng sẽ thuộc về thí sinh có điểm về Nhì cao nhất. Điều trớ trêu là cả Nguyễn Ngọc Huy (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định) và Vương Trung Hiếu (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) đều cùng đạt 220 điểm, trùng khớp với kết quả Nhì tuần 1 tháng 2 quý 3. Tình huống này đã dẫn đến một phần thi phụ đầy căng thẳng.

Theo luật, hai thí sinh phải bước vào ba câu hỏi phụ theo hình thức đấu loại trực tiếp. Sau hiệu lệnh, ai bấm chuông nhanh hơn sẽ giành quyền trả lời và nếu đúng sẽ giành chiến thắng ngay. Tuy nhiên, kịch tính đẩy lên cao khi sau cả ba câu hỏi, cả hai đều không thể trả lời chính xác, khiến vòng thi vẫn “bất phân thắng bại”.

Sau cùng, chương trình đã tìm ra được chủ nhân vòng nguyệt quế.

Trước tình huống chưa từng có, chương trình buộc phải đưa ra giải pháp bốc thăm may rủi. Để đảm bảo công bằng, Ngọc Huy và Trung Hiếu đã “oẳn tù tì” nhằm xác định người được chọn phong bì trước. Cuối cùng, với lá thăm may mắn, Nguyễn Ngọc Huy trở thành người đồng hành cùng Bùi Đức Huy ở cuộc thi tháng 2 quý 3 năm 2018.

Khoảnh khắc ấy đã trở thành một trong những dấu ấn khó quên của Olympia, khi sự quyết liệt của trí tuệ phải nhường chỗ cho yếu tố may mắn để định đoạt kết quả. Thực tế, đã bước lên sân khấu Olympia thì bất kỳ thí sinh nào cũng đều thuộc hàng “cao thủ”, sở hữu vốn kiến thức vững vàng và khả năng phản xạ nhanh nhạy. Bởi vậy, việc hai thí sinh ngang tài ngang sức đến mức bất phân thắng bại cũng là điều dễ hiểu. Chính những giây phút như vậy càng khiến khán giả thêm khâm phục tài năng của các bạn trẻ, đồng thời thấy được sức hấp dẫn đặc biệt mà Olympia mang lại suốt nhiều năm qua.