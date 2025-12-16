Đêm Gala tôn vinh những cống hiến đặc biệt

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 đang tiến gần đến khoảnh khắc được chờ đợi nhất - Đêm Gala trao giải, diễn ra vào tối nay, 16/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Giải thưởng không chỉ là nơi tôn vinh những dự án, ý tưởng xuất sắc vì cộng đồng, mà còn là dịp đặc biệt để khán giả cùng đắm mình trong không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng như một cầu nối mạnh mẽ giữa con người với con người.

Đây cũng chính là cách mà Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng tiếp tục khẳng định sứ mệnh: lan tỏa những giá trị nhân văn và xây dựng một cộng đồng gắn kết, cùng hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

Tiếp nối thành công của hai mùa giải trước, Human Act Prize 2025 tôn vinh những hành trình cống hiến bền bỉ và thầm lặng vì lợi ích chung – những cá nhân và tổ chức đã chọn con đường không dễ đi nhưng đầy ý nghĩa: phụng sự một cách tự nguyện, kiên định và nhân văn.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: “Qua 2 mùa giải Human Act Prize mang tên Dấu ấn tiên phong và Cộng đồng kiến tạo, chúng tôi muốn dùng tên gọi Kiên trì phụng sự cho giải thưởng năm nay để tôn vinh dấu ấn của những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã bền bị cống hiến cho xã hội trong khoảng thời gian dài.

Điểm chung giữa họ là tinh thần phụng sự bền bỉ - vừa gần gũi, vừa lớn lao; vừa âm thầm, vừa quyết liệt. Trong một thế giới không ngừng biến động, giá trị của một con người, một cộng đồng hay một quốc gia không chỉ nằm ở khởi đầu mạnh mẽ, mà còn ở khả năng kiên định đi đến cùng với điều đúng đắn".

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng BTC Giải thưởng Human Act Prize 2025 tại buổi Tổng duyệt trước thềm Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025. Ảnh: Việt Hùng

Hội đồng Giám khảo năm nay quy tụ 11 thành viên là những nhân vật uy tín trong nước và quốc tế, gồm đại diện các Bộ, Ban, Ngành, chuyên gia phát triển bền vững, nhà báo, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và lãnh đạo các tổ chức lớn.

Hội đồng Giám khảo đã cùng nhau lựa chọn ra được 27 dự án và sáng kiến cộng đồng xuất sắc vào vòng chung kết. Mỗi dự án là một câu chuyện về lòng kiên định, tinh thần bền bỉ và ý chí phụng sự con người, thể hiện những nỗ lực dài lâu trong giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội.

Các dự án phản ánh sự đa dạng về mô hình và cách tiếp cận – từ những sáng kiến quy mô lớn của doanh nghiệp, tổ chức đến các mô hình nhỏ nhưng lan tỏa mạnh mẽ từ các cá nhân và nhóm cộng đồng, trải rộng từ người trẻ tới người cao tuổi.

Các hạng mục giải thưởng ý nghĩa

Và tối nay, Lễ trao giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 sẽ vinh danh các dự án theo các hạng mục:

Giải ý tưởng: Ý tưởng Vì cộng đồng, Ý tưởng Phát triển bền vững.

Giải Dự án Truyền cảm hứng, Dự án Bền bỉ, Dự án Kịp thời và Dự án Bền vững.

Giải thưởng của năm - Hạng mục Human Act Prize.

Đặc biệt, trong Gala tối nay, một hạng mục mới lần đầu tiên được trao tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize: hạng mục "Phụng sự thầm lặng". Đây là hạng mục do Hội đồng Chung khảo chủ động tìm kiếm và lựa chọn, nhằm tôn vinh những cá nhân và dự án đã và đang tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng bằng sự bền bỉ, tận tâm và truyền cảm hứng mạnh mẽ, dù họ chưa từng gửi hồ sơ tham dự giải thưởng.

Việc tôn vinh những đóng góp thầm lặng không chỉ là ghi nhận xứng đáng, mà còn là cách để Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mở rộng vòng tay, tìm đến và lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn đang ngày ngày được vun đắp trong xã hội.

Tại Nhà hát Hồ Gươm, không gian của Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 đang dần thành hình qua từng nhịp chuẩn bị cuối cùng. Ảnh: Việt Hùng

Những dự án được xướng tên tại Đêm Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ mà còn khơi dậy những cảm xúc đặc biệt đối với Hội đồng Giám khảo, bởi chúng không chỉ thể hiện tính sáng tạo và sự bền bỉ trong cách thực hiện mà còn mang lại những tác động sâu sắc, tạo nên sự thay đổi tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Đêm Gala Chung kết Human Act Prize 2025 hứa hẹn không chỉ là một sự kiện trao giải mà còn là một bữa tiệc nghệ thuật đầy ý nghĩa, nơi khán giả được dẫn dắt qua những câu chuyện, những giai điệu chạm đến trái tim.

Điểm nhấn ấn tượng là sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng: ca sĩ Nguyên Hà, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Với tài năng và tâm huyết, các nghệ sĩ không chỉ mang đến những màn trình diễn độc đáo mà còn góp phần truyền tải thông điệp về tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội.

Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 sẽ phát sóng trực tiếp vào 20h trên Đài truyền hình Việt Nam - VTV2 và Mega Livestream trên các kênh: Fanpage, YouTube Cổng Thông tin Chính Phủ Fanpage, YouTube Báo Nhân Dân Website và ứng dụng VTVGo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Fanpage, YouTube, Website Human Act Prize Hệ thống fanpage VCCorp: Soha, Kenh14, CafeF, CafeBiz, aFamily Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin về sự kiện này từ 18h30 tối nay. Kính mời quý độc giả đón đọc!