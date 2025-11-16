Fanpage aFamily
Human Act Prize
Human Act Prize
Xem chi tiết

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn tại Vòng Chung kết Giải Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025

PV,
Chia sẻ
Thích0

Ngay khi vừa xuất hiện, Hồ Ngọc Hà đã gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp cuốn hút.

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn tại Vòng Chung kết Giải Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 - Ảnh 1.

Ngày 15/11, Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 đã diễn ra tại khuôn viên Báo Nhân Dân (Hà Nội). Xuất hiện trong vai trò giám khảo, Hồ Ngọc Hà gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp rạng rỡ, phong thái tự tin và đầy cuốn hút.

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn tại Vòng Chung kết Giải Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý ngay tại khu vực triển lãm tôn vinh 27 dự án tiêu biểu.

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn tại Vòng Chung kết Giải Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ cho biết tinh thần “kiên trì phụng sự” của Human Act Prize 2025 khiến cô vô cùng khâm phục. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức góp mặt đều mang trong mình một hành trình dài bền bỉ với mục tiêu duy nhất là lan tỏa giá trị nhân văn.

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn tại Vòng Chung kết Giải Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 - Ảnh 4.

Hồ Ngọc Hà tâm sự, ngay từ khi nhận lời mời tham gia hội đồng giám khảo, cô đã biết đây là chương trình đặc biệt dành cho cộng đồng. Tại đây hội tụ rất nhiều dự án, doanh nghiệp và con người miệt mài làm thiện nguyện bằng tất cả trái tim.

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn tại Vòng Chung kết Giải Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 - Ảnh 5.

Sau khi lắng nghe phần thuyết trình của các đại diện dự án, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động. Những câu chuyện đầy tính nhân văn khiến cô nhiều lần nghẹn lại vì sự tử tế và trái tim bền bỉ của những người đang âm thầm phụng sự cộng đồng.

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn tại Vòng Chung kết Giải Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 - Ảnh 6.

Tại đây, cô quyết định đóng góp 300 triệu đồng cho dự án “Tình người trong cơn sóng”, 200 triệu đồng cho dự án "Thắp lên một que diêm".

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn tại Vòng Chung kết Giải Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 - Ảnh 7.

Khi nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người được hỗ trợ từ những dự án thiện nguyện, Hồ Ngọc Hà cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào về sức mạnh của lòng nhân ái.

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn tại Vòng Chung kết Giải Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 - Ảnh 8.

Đồng hành cùng cô trong hội đồng giám khảo còn có NSND Xuân Bắc. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ nổi tiếng đã góp phần lan tỏa tinh thần của Human Act Prize 2025, khẳng định giá trị bền vững của những hành động thiện nguyện đối với cộng đồng.m

"Kiên trì phụng sự" là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025 – nơi tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng.

Human Act Prize 2025 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, HEINEKEN Việt Nam, Miza, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, Bệnh viện mắt Quốc tế DND, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Hy vọng, Đội cứu hộ cứu nạn 116, Tổ chức phi chính phủ Hagar International và nhiều đơn vị khác.

Trong khuôn khổ vòng chung khảo của Giải thưởng, Triển lãm Hành động vì cộng đồng 2025 sẽ được diễn ra từ ngày 15/11 - 30/11 tại Tòa soạn Báo Nhân Dân - 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội.

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng!

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn tại Vòng Chung kết Giải Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 - Ảnh 9.

Theo Đời sống và Pháp luật Copy link 11/16/2025 11:17 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ho-ngoc-ha-thu-hut-moi-anh-nhin-khi-lam-giam-khao-vong-chung-ket-giai-thuong-hanh-dong-vi-cong-dong-human-act-prize-2025-a590832.html
Nhận được món quà bất ngờ từ nhà báo Lê Quốc Minh và ca sĩ Hồ Ngọc Hà, hai người "vác tù và hàng tổng" nói gì?
Chia sẻ
Thích0